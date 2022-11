I migliori scambi di criptovaluta

Cerchi il miglior scambio di criptovaluta? Esaminiamo gli scambi crittografici per aiutarti a decidere quale ha senso per le tue esigenze di criptovaluta.

L’acquisto di criptovalute inizia con la ricerca del miglior scambio di criptovalute per te e le tue esigenze specifiche.

Ce ne sono molti tra cui scegliere, con diverse commissioni di deposito e prelievo, requisiti di verifica dell’identità ed esperienze utente. Di seguito, abbiamo elencato i migliori scambi crittografici che raccomandiamo e puoi immergerti nelle nostre recensioni approfondite sugli scambi crittografici. Che tu sia un trader esperto o che stia cercando di acquistare criptovaluta per la prima volta, siamo sicuri che troverai uno scambio di criptovaluta che supporta tutte le tue esigenze di risorse digitali.

I migliori scambi di Bitcoin e criptovaluta

eToro

Ottimo per i principianti di criptovalute

Solida piattaforma di trading crittografica / generale

Azienda affidabile con una solida fiducia nella comunità

Supporta completamente le carte di credito per depositi e prelievi

METODI DI FINANZIAMENTO e-Transfer & Bonifico Bancario

CRIPTOVALUTE 15+

PAESI 70+

Coinbase

Sicurezza intuitiva e solida

Ottimo servizio clienti

Guadagna $ 5 in Bitcoin gratuiti dopo aver completato il processo di registrazione e aver effettuato il primo scambio

Scelta di monete diversificata e costantemente aggiornata

METODI DI PAGAMENTO Debit & Credit Bank, PayPal, ACH, Bonifico bancario

CRIPTOVALUTE 40+

PAESI 100+

Crypto.com scambio

One-stop shop per criptovalute con scambio, app, piattaforma di prestito, carta di debito e altro ancora integrati

Il token CRO nativo offre agli utenti un’enorme varietà di vantaggi e può essere puntato per oltre il 10% APY

Potenziale per guadagnare un elevato livello di interesse quando si memorizzano risorse digitali su Crypto.com

Un obiettivo a lungo termine di costruire l’adozione della criptovaluta nel suo complesso

METODI DI PAGAMENTO Crypto, bonifico bancario, carta di credito, carta di debito

CRIPTOVALUTE 200+

PAESI 80+

Binance

Facile processo di registrazione

Le commissioni di transazione più basse di qualsiasi scambio principale

175+ diverse risorse digitali disponibili

Depositi gratuiti

METODI DI PAGAMENTO Carta di debito e di credito, Bonifico bancario, ACH

CRIPTOVALUTE 175+

PAESI 100+

Kraken

Scambio affidabile

Supporta molte diverse opzioni di finanziamento

Accetta utenti da tutto il mondo

Alto volume di trading

METODI DI FINANZIAMENTO Bonifico bancario, ACH

CRIPTOVALUTE 20+

PAESI 150+

Cos’è uno scambio?

Gli scambi di criptovaluta sono simili a quelli disponibili per le valute fiat tradizionali come USD, EUR o CAD.

Basta aggiungere fondi al tuo conto di scambio e poi puoi scambiare quella valuta con una diversa. Molte persone effettuano i loro primi depositi sugli scambi di criptovaluta con valuta fiat e poi la scambiano con criptovaluta come Bitcoin o Ethereum.

Una volta acquisita la criptovaluta, puoi anche scambiarla con una criptovaluta diversa. Quindi puoi scambiare il tuo Bitcoin per Ethereum o il tuo Ethereum per Litecoin o Polkadot. Ci sono letteralmente migliaia di diverse coppie di trading disponibili su diversi scambi di criptovaluta in tutto il mondo.

Il tuo conto di criptovaluta può essere finanziato tramite la tua banca utilizzando ACH negli Stati Uniti o SEPA in Europa. La maggior parte dei migliori scambi di criptovalute ti offre anche la possibilità di acquistare le migliori criptovalute direttamente con la tua carta di credito o di debito.

Una volta acquistata criptovaluta sullo scambio, potresti trasferirla su un portafoglio sicuro che controlli. Se decidi di lasciare la tua valuta digitale sulla piattaforma di trading, sei libero di impegnarti nel trading di criptovaluta. I migliori scambi di criptovaluta offrono commissioni di trading competitive, hanno elevati volumi di trading, piattaforme di trading facili da usare e assistenza clienti di alta qualità.

La maggior parte delle persone utilizza gli scambi di criptovaluta per tre motivi distinti:

Per acquistare criptovaluta come Bitcoin o Ethereum

Per vendere criptovaluta per valuta fiat come USD o EUR Per scambiare una criptovaluta con un’altra

Perché ho bisogno di uno scambio?

Esistono altri modi per acquistare criptovalute, tra cui il trading peer-to-peer e gli sportelli automatici, ma gli scambi sono il modo più semplice per scambiare valute legali con criptovalute o semplicemente per acquistare criptovaluta comodamente da casa tua. Con uno scambio, non è necessario incontrarsi con qualcuno di persona per acquistare criptovaluta e le commissioni sono in genere molto più basse rispetto agli ATM Bitcoin..

Il miglior scambio di criptovalute per te dipende dalle tue esigenze. Se stai scambiando Bitcoin per USD o CAD, potresti aver bisogno di uno scambio di criptovaluta che offra tassi competitivi per il trasferimento di valute legali sul tuo conto bancario. Se stai pianificando il trading di criptovaluta o semplicemente sei interessato a diversificare il tuo portafoglio con alcune risorse digitali diverse, ti consigliamo di esaminare le nostre recensioni di scambio crittografico per il miglior scambio di criptovalute in termini di commissioni di trading, volumi e commissioni di transazione.

Tutti gli scambi accettano carta di credito o bonifico bancario?

Non tutti gli scambi di criptovaluta accettano depositi con carta di credito e bonifico bancario e alcuni supportano questi metodi solo attraverso istituzioni finanziarie specifiche come SEPA. Alcuni scambi di criptovaluta esistono solo per il trading di criptovaluta e quindi accettano solo depositi e prelievi in criptovaluta.

È una buona idea scegliere uno dei migliori scambi crittografici dalle nostre recensioni di scambio crittografico che ti consente di acquistare e vendere criptovaluta con valute legali come USD, EUR, GBP o CAD. Ogni scambio di criptovaluta offrirà commissioni diverse per i diversi metodi di deposito e prelievo che accettano, quindi ti consigliamo di capire come vorresti finanziare il tuo account e se hai intenzione di fare trading o detenere la tua valuta digitale. Una volta determinato questo, puoi guardare attraverso le nostre recensioni di scambio crittografico per lo scambio che farà andare i tuoi fondi più lontano.

Ho comprato criptovalute su uno scambio. E adesso?

La criptovaluta che hai acquistato è ora sullo scambio di criptovaluta ed è memorizzata nel tuo portafoglio di scambio. Questo è considerato un portafoglio non custodito, il che significa che non hai il controllo completo sulle tue risorse crittografiche memorizzate nel tuo portafoglio, lo scambio lo fa. Poiché gli scambi gestiscono enormi volumi di denaro e memorizzano grandi quantità di risorse in molti indirizzi di portafoglio, sono obiettivi estremamente allettanti per gli hacker. I migliori scambi crittografici riciclano le risorse in celle frigorifere per ridurre la loro esposizione nel raro caso di un hack. Ecco uno sguardo ai primi 5 scambi crittografici più sicuri.

La possibilità sempre presente di un hack è il motivo per cui ti consigliamo di trasferirla su un portafoglio che solo tu controlli. Se hai intenzione di impegnarti nel trading di criptovaluta, ti consigliamo semplicemente di lasciare solo la maggior parte delle tue risorse digitali sullo scambio che sei disposto a perdere. Mentre gli hack non sono più molto comuni, possono accadere. Se stai pensando di puntare il tuo asset che può essere fatto anche attraverso uno scambio, ma ci sono portafogli hardware che consentono di picchettare direttamente attraverso la loro interfaccia. Ad esempio, puoi puntare Tezos attraverso un portafoglio hardware Ledger.

La cosa più sicura che puoi fare con la tua criptovaluta è conservarla in un portafoglio software o hardware a cui tieni le chiavi private. I portafogli software sono spesso gratuiti e sono certamente un passo avanti nella sicurezza rispetto al tenerli in borsa. I portafogli hardware come Ledger Nano X o Trezor Model T sono alcuni dei modi più sicuri per archiviare le tue risorse in cold storage, il che significa che le tue risorse crittografiche sono offline, senza connessione a Internet, rendendo estremamente basso il rischio di essere violati. Ecco alcuni dei migliori portafogli di criptovaluta oggi sul mercato.

Quali sono i vantaggi di mantenere i miei beni in borsa?

Al contrario, ci sono alcuni motivi interessanti per cui puoi scegliere di archiviare le risorse sullo scambio invece di trasferirle su un portafoglio:

Picchettamento

Molti scambi offrono opzioni di picchettamento sia hard che soft attraverso il loro scambio. Hard staking significa che non hai accesso a tali attività per il periodo di staking e guadagni interessi su tale importo, mentre soft staking significa che hai la flessibilità di prendere le attività quando vuoi e gli interessi vengono spesso aggiunti ogni giorno. I migliori scambi crittografici come KuCoin, Coinbase e Binance offrono entrambe queste opzioni.

Avvenimenti

Alcuni scambi offrono competizioni di trading con premi, in cui i migliori trader di volume per un asset hanno la possibilità di vincere premi crittografici o anche fisici come auto o elettronica. Alcuni dei migliori scambi sono diventati molto creativi con i loro eventi.

Crypto.com Exchange ha un evento che chiamano The Syndicate. Puntando un minimo di 10.000 del loro token nativo, CRO, per 180 giorni, offre agli utenti l’accesso a questi eventi. Durante questo sindacato di 24 ore, gli utenti hanno la possibilità di acquistare una criptovaluta offerta presso quel sindacato con uno sconto. Questo sconto può essere ovunque dal 25% al 50% sul prezzo di mercato. Una volta terminato l’evento, gli utenti ricevono le loro risorse digitali scontate. Avere questi eventi ha spinto CRO al limite di essere una risorsa top 10.

Comodità

Mentre la memorizzazione delle tue risorse sullo scambio comporta il rischio di esporre le tue risorse, averle facilmente accessibili per essere scambiate con altre criptovalute o scambiate con valute legali è molto conveniente. Inoltre, ogni transazione effettuata da e verso uno scambio comporta una commissione di rete. Se è probabile che tu scambi un asset, ha più senso lasciarlo in borsa. Ciò ti consente di risparmiare sulle commissioni e aumentare le tue entrate totali.

Come si confrontano i principali scambi di criptovaluta?

Questa è la domanda a cui tutte le nostre recensioni si sforzano di rispondere. Abbiamo creato guide informative ad alcuni degli scambi di criptovaluta più popolari e al modo in cui si confrontano direttamente tra loro in base ad attributi come cordialità per principianti, commissioni, servizio clienti e funzionalità.

Il miglior scambio di criptovalute per te potrebbe non essere lo scambio ideale per un trader più esperto, tutto dipende dalle tue esigenze specifiche.