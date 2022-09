I casinò Bitcoin hanno preso d’assalto il mondo negli ultimi anni, poiché sempre più giocatori si rendono conto dei vantaggi delle scommesse basate su blockchain. Nonostante sia un fenomeno relativamente nuovo, alcune delle principali piattaforme di scommesse sono ora operative da diversi anni e hanno accumulato un seguito significativo.

Ma quali di loro sono i migliori siti di gioco d’azzardo Bitcoin nel 2022?

I migliori siti di gioco d’azzardo Crypto recensiti

Esistono numerose piattaforme di scommesse crittografiche, ognuna con i propri punti di forza e di debolezza. Alcuni offriranno una vasta gamma di slot e giochi da tavolo, mentre altri avranno un’offerta più mirata. Allo stesso modo, molti dei migliori siti di gioco d’azzardo crittografici offriranno jackpot sostanziali, mentre altri avranno premi più piccoli ma con maggiori opportunità di vincere.

Quando abbiamo valutato i migliori siti di gioco d’azzardo crittografico per questo confronto, abbiamo controllato tutto, dall’usabilità e dalla sensazione generale di un sito, alla sua gamma di promozioni e premi fedeltà. L’elenco che abbiamo stilato non è affatto esaustivo, ma dovrebbe darti un’idea di alcuni dei migliori operatori attualmente sul mercato.

La nostra lista dei migliori siti di gioco d’azzardo Bitcoin

Nel seguente confronto, daremo un’occhiata più da vicino ad alcune delle migliori scelte di questo elenco, analizzando ciò che hanno da offrire e le caratteristiche chiave che riteniamo essenziali per i migliori siti di gioco d’azzardo Bitcoin.

1. Cloudbet – Il miglior sito di scommesse Bitcoin

Scoprirai che Cloudbet è in cima alla lista per molti confronti di siti di gioco d’azzardo Bitcoin. Non solo è uno dei più grandi nomi del settore, ma offre anche una delle esperienze di scommesse crittografiche più complete che probabilmente incontrerai, con scommesse sportive, una vasta suite di casinò e persino scommesse sugli eSport.

Quando si tratta di scommesse sportive Cloudbet, scoprirai che ci sono numerosi mercati disponibili, che coprono quasi tutti i principali eventi sportivi, tra cui calcio internazionale, tennis, NFL, boxe e golf.

Abbiamo anche scoperto che le quote sono paragonabili alle principali piattaforme di scommesse tradizionali. Il casinò di Cloudbet è anche uno dei migliori in circolazione, offrendo una vasta selezione di slot, oltre ai classici preferiti del casinò come blackjack, roulette, baccarat e craps – che possono anche essere giocati con un croupier dal vivo.

Concesso in licenza dall’autorità di gioco di Curacao, Cloudbet dovrebbe essere il tuo primo punto di riferimento se stai cercando una piattaforma di gioco Bitcoin che abbia tutto.

2. BC.Game – Top Casino per pagamenti Crypto

A.C. Il gioco è un altro dei grandi nomi nel mondo delle scommesse Bitcoin online. L’operatore spera spudoratamente di portare le scommesse crittografiche alle masse e in aggiunta a Bitcoin, accetta oltre 100 token aggiuntivi. Numerose sono anche le promozioni e i bonus esclusivamente per chi scommette con criptovaluta.

Proprio come CloudBet, BC. Game offre anche l’esperienza di gioco completa, vantando oltre 5.500 titoli diversi nel suo portafoglio di giochi. Non solo, ma i giochi stessi provengono da alcuni dei migliori sviluppatori di software del settore, come Evo Gaming e Pragmatic Play. Troverai slot e giochi da tavolo in abbondanza, oltre a una suite di casinò dal vivo.

Oltre alla sua impressionante libreria di giochi e alla miriade di opzioni di pagamento, BC. Il gioco ha anche alcuni dei migliori bonus di scommesse Bitcoin che abbiamo visto. La sua offerta di benvenuto di punta, ad esempio, offre ai giocatori la possibilità di un bonus di deposito fino al 780%.

Tutto sommato, BC. Il gioco è un must assoluto per gli appassionati di scommesse che cercano di godersi i migliori giochi da casinò sul mercato.

3. Bitcasino – Le migliori offerte Crypto

Bitcasino è un altro sito che si è guadagnato una reputazione per i giochi da casinò leader del settore e le scommesse sugli eSport. Impostato pensando al crypto gaming, Bitcasino supporta diversi token e le sue promozioni includono sempre la criptovaluta, il che non si può dire di tutte le piattaforme di scommesse online. È anche concesso in licenza e regolamentato dall’autorità di gioco di Curacao, il che significa che ha soddisfatto gli standard necessari di uno dei principali organismi di gioco d’azzardo del mondo.

Come suggerisce il nome, Bitcasino è, prima di tutto, un casinò. Ha oltre 4.000 slot e giochi da tavolo, con la solita linea di baccarat, blackjack e roulette. C’è anche un’impressionante offerta di casinò dal vivo che è davvero il modo più eccitante per godersi le scommesse Bitcoin online.

Siamo stati anche incuriositi dalla promozione di punta di Bitcasino, che attualmente offre a tutti i nuovi utenti un aumento del 10% su tutte le vincite entro i primi 10 giorni dall’utilizzo della piattaforma. Questo è un po ‘diverso dalle solite offerte disponibili e qualcosa che probabilmente piacerà al giocatore più casual là fuori.

4. BitStarz – Migliore piattaforma per VIP Bitcoin

BitStarz è un sito di gioco d’azzardo Bitcoin emergente che ha già vinto numerosi premi ed è sulla buona strada per essere uno dei principali operatori nei prossimi anni. Con le migliori promozioni, un portafoglio di giochi vario e un’elaborazione rapida dei pagamenti, BitStarz sarebbe sempre stato nella nostra lista dei migliori siti di gioco d’azzardo Bitcoin – quindi cos’altro ha da offrire questa piattaforma?

Bene, in primo luogo c’è il bonus di benvenuto bitstarz. Tutti i nuovi utenti possono ottenere un bonus di deposito abbinato al 100% del valore fino a 1 BTC più 180 giri gratuiti da utilizzare sulla vasta libreria di slot della piattaforma. Per gli high roller là fuori, c’è anche lo schema VIP Bitstarz, che offre alcuni premi molto generosi, tra cui jackpot più grandi e bonus più frequenti.

Quando si tratta di licenze, Bitstarz è autorizzato e regolamentato dall’autorità di gioco di Curacao – come molti degli operatori in questo elenco. Ciò significa che, non solo Bitstarz offre una delle migliori esperienze di scommessa bitcoin, ma gli utenti possono essere certi che la piattaforma è completamente legittima.

5. Lucky Block – Il migliore per i jackpot Bitcoin

Se stai cercando di scommettere crypto online con la speranza di vincere grandi premi, allora devi assolutamente dare un’occhiata più da vicino a Lucky Block. Fatturazione se stessa come il numero uno Nft piattaforma di competizione e premi, Lucky Block è essenzialmente una piattaforma basata sulla lotteria che consente agli utenti di acquistare un NFT unico e partecipare a una delle estrazioni a premi – praticamente lo stesso di qualsiasi lotteria tradizionale.

Tuttavia, Lucky Block ha un po ‘di più da offrire. In primo luogo, la sua attuale gamma di premi include un milione di case, una vacanza a cinque stelle, una Lamborghini o un milione di dollari in Bitcoin. Ma oltre a questi premi già impressionanti, Lucky Block Platinum Rollers Club NFT offre anche ai giocatori la possibilità di vincere ricompense aggiuntive per tutto il tempo in cui detengono il token. Per ogni competizione, c’è un numero limitato di biglietti venduti. Per la Lamborghini, ad esempio, i biglietti sono limitati a 10.000 – il che rende alcune probabilità piuttosto buone.

Certo, Lucky Block non è un posto dove passare ore a giocare con le criptovalute, ma per quanto riguarda le scommesse su Bitcoin, questo è sicuramente uno dei migliori siti sul mercato.

6. Wild Casino – Un divertente casinò Bitcoin

Wild Casino è stato incluso nella nostra lista dei migliori siti di gioco d’azzardo Bitcoin semplicemente perché è una piattaforma altamente accessibile, con un ottimo marchio e molti bonus eccellenti. Con il suo tema giungla e il sito web facile da usare, Wild Casino deve essere la nostra prima scelta per coloro che sono nuovi ai casinò crittografici.

La piattaforma è costruita dai fan del casinò per gli appassionati di casinò e offre una libreria di slot rispettabile, numerose varianti di blackjack, giochi da tavolo, video poker e giochi speciali. C’è anche un casinò dal vivo, per coloro che preferiscono l’emozione di giocare con un vero croupier dal vivo.

Oltre ad essere semplicemente un casinò Bitcoin ben messo insieme, Wild Casino ha anche alcuni bonus molto generosi disponibili per i giocatori di criptovalute. Infatti, c’è un bonus di benvenuto dedicato appositamente per coloro che depositano con valuta digitale. Utilizzando il codice bonus di Wild Casino ‘CRYPTO300’ sbloccherai un bonus del 300% sul tuo primo deposito, quindi utilizzando ‘CRYPTO150’ sbloccherai un bonus del 150% sul tuo secondo, terzo e quarto – fino a un valore massimo equivalente a $ 9.000.

7. Crypto Millions – I più grandi jackpot ovunque sul mercato

Non potremmo avere un elenco dei migliori siti di gioco d’azzardo Bitcoin senza includere Crypto Millions. Dopotutto, questo è l’unico sito che offre un jackpot del valore di $ 531 milioni! Questo è di gran lunga il più grande jackpot che abbiamo trovato online ed è uno dei motivi per cui Crypto Millions è uno degli operatori di scommesse in più rapida crescita sul mercato.

Quindi cos’è Crypto Millions? In poche parole, è una lotteria blockchain che offre diverse estrazioni a premi, generalmente rivolte a persone che giocano in diverse parti del mondo. Ad esempio, c’è un pareggio degli Stati Uniti, un pareggio del Regno Unito e un pareggio dell’euro. Tutto quello che devi fare per entrare è acquistare un biglietto e scegliere sei numeri. Puoi acquistare un biglietto per tutte le estrazioni che vuoi e fare tutte le iscrizioni con ognuna. I biglietti partono da 0,000200 BTC per linea al momento della scrittura.

Crypto Millions potrebbe non offrire molto in termini di intrattenimento, ma se stai cercando la possibilità di vincere uno dei più grandi jackpot del mondo, allora questo è sicuramente uno dei migliori siti di scommesse crittografiche online.

8. BetOnline – un nome di fiducia nei casinò online e nelle scommesse sportive

BetOnline è uno degli operatori più antichi della nostra lista, essendo in esecuzione dal 1991. In anni più recenti, ha costruito una solida reputazione come uno dei migliori siti di scommesse Bitcoin e offre agli utenti l’esperienza completa del casinò online. È anche concesso in licenza dall’autorità di gioco panamense, quindi gli utenti possono essere certi che non ci sia alcuna truffa BetOnline in corso.

Il motivo principale per cui BetOnline ha fatto la nostra lista dei migliori siti di scommesse crittografiche è che ha un’enorme libreria di giochi, che copre tutti i preferiti del casinò, oltre a un ampio bookmaker e persino la possibilità di scommettere sui tuoi Esports preferiti.

Non sorprende che BetOnline abbia anche alcuni premi e bonus piuttosto impressionanti. In particolare, ha una nuova offerta per i clienti che include un deposito abbinato al 100% specifico per coloro che depositano con criptovaluta. Puoi utilizzare il codice promozionale BetOnline “CRYPTO100” per richiedere l’offerta, ma dovremmo sottolineare che è disponibile solo per gli utenti negli Stati Uniti e in Canada.

9. Rabona – Un casinò Bitcoin con licenza disponibile negli Stati Uniti

Un altro sito di scommesse crittografiche che ha fatto ondate negli ultimi anni è Rabona. Questa è un’altra piattaforma che accetta sia criptovalute che valute fiat, il che significa che è soggetta a normative molto più severe rispetto a molte piattaforme cripto-online. È concesso in licenza dall’autorità di gioco di Curacao ed è noto per i suoi generosi bonus, l’elaborazione rapida dei pagamenti e la vasta gamma di opzioni di scommessa Bitcoin.

Rabona è anche un sito che ha tutto: un’enorme libreria di slot, una suite di casinò dal vivo, scommesse sportive e giochi speciali. Come tale, offre praticamente tutto ciò che si può desiderare da un sito di scommesse Bitcoin. La piattaforma ha anche un ottimo sito web user-friendly, che lo rende una buona opzione per coloro che hanno poca esperienza con le scommesse online.

L’unico aspetto negativo di Rabona è che la sua attuale offerta di benvenuto non è disponibile per coloro che depositano con criptovaluta. Tuttavia, con così tanto altro in offerta, pensiamo ancora che Rabona sia ancora un’opzione top per coloro che cercano di scommettere online con Bitcoin.

10. BetUS – La piattaforma di scommesse Bitcoin preferita in America

Come suggerisce il nome, questo è rivolto direttamente al mercato statunitense. L’operatore si descrive come “il bookmaker preferito d’America” e possiamo certamente capire perché lo sarebbe: offre scommesse su tutti i principali eventi internazionali, nonché su diversi sport di nicchia. Mentre è spesso pensato come una piattaforma focalizzata sullo sport, siamo rimasti colpiti nello scoprire che BetUS ha anche messo insieme una suite di casinò piuttosto impressionante.

Quindi, se stai cercando di scommettere sul Superbowl o sulla finale di Champions League, divertirti a girare le slot o semplicemente tentare la fortuna al blackjack, BetUS ha tutto. È anche una delle più grandi piattaforme di scommesse mainstream per accettare la criptovaluta, il che è un vantaggio ovvio per coloro che cercano di scommettere con Bitcoin.

L’utilizzo del sito BetUS sembra molto più simile a una piattaforma di scommesse mainstream e molti giocatori preferiscono questo rispetto ad alcune piattaforme di scommesse crittografiche di nicchia, che a volte mancano di finezza grafica. BetUS aggiorna regolarmente i suoi bonus, anche dopo aver utilizzato l’offerta di benvenuto. Tutto sommato, BetUS è un’inclusione naturale per questa lista.

11. Bovada – Un altro grande nome nelle scommesse Bitcoin

Bovada è un’altra piattaforma di scommesse crittografiche ben consolidata che esiste dal 2014, tuttavia, le sue radici risalgono a Bodog, che era operativo nel 2004. Ancora una volta, Bovada è anche una piattaforma di scommesse multicanale, che offre l’intera gamma di giochi da casinò e un ampio bookmaker. Come molti altri in questa lista, Bovada è concesso in licenza dall’autorità di gioco di Curacao. Certo, tutto questo va bene, ma cosa rende Bovada diverso?

In primo luogo, Bovada ha un eccellente supporto clienti, con linee telefoniche aperte 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Ha anche un sito Web impressionante, con un’interfaccia fluida e una grafica di alta qualità che gli conferisce una sensazione simile ad alcuni dei più grandi operatori là fuori. Bovada si adatta anche molto bene ai dispositivi mobili, quindi è un’altra piattaforma popolare tra coloro che amano i giochi da casinò Bitcoin in movimento.

Quando si tratta di criptovaluta, Bovada accetta Bitcoin, EthereumCavezza Litecoin ·e Bitcoin Contanti. Al momento della scrittura, offre un’offerta di benvenuto decente per chiunque scommetta con criptovaluta – un bonus di deposito del 125% del valore fino a $ 1.250.

12. Ignition – Inizia alla grande con questo top crypto casino

Per gli appassionati di poker, Ignition è sicuramente tra i migliori siti di gioco d’azzardo Bitcoin. Offre tornei regolari per soddisfare ogni livello di giocatore e alcuni hanno jackpot del valore fino a $ 1 milione. Ci sono anche numerosi premi di poker in offerta, con bonus per mani particolari e un generoso schema di riferimento per un amico.

Naturalmente, Ignition è più di un semplice poker, offre anche una delle migliori esperienze di casinò che probabilmente troverai. I giochi da tavolo sono forniti da alcuni dei migliori sviluppatori del settore – e si vede. Ignition ha un bell’aspetto e funziona perfettamente, il che di per sé è piuttosto impressionante, dato che è uno degli operatori più piccoli della nostra lista.

Un’altra cosa grandiosa di Ignition è che è molto lungimirante quando si tratta di crittografia. Ci sono diversi bonus specifici per i clienti che scommettono con BTC, incluso un bonus di deposito abbinato del 200% del valore fino a $ 2.000. Basta usare il codice bonus IGBITCOIN200.

13. Thunderpick – Bonus Bitcoin con playthrough basso

Thunderpick è una moderna piattaforma di scommesse crittografiche che sta crescendo in popolarità di giorno in giorno. Offrendo scommesse sugli eSport e una suite di casinò caricata con oltre 2500 giochi, Thunderpick è una nuova generazione di piattaforme di scommesse che è stata costruita pensando alla criptovaluta. Come tale, accetta pagamenti in numerosi token, tra cui Bitcoin, Dogecoin ·, Ethereum, Litecoin, Tron e XRP ·.

Thunderpick ha un sito Web elegante e intuitivo che è paragonabile ai principali operatori là fuori. Nonostante sia una piattaforma di scommesse crittografiche, questo operatore non ha lasciato nulla di intentato quando si tratta della sua libreria di giochi, con titoli di sviluppatori leader del settore come Evoplay, BGaming, Reflex Gaming ed Endorphina.

Come la maggior parte degli altri operatori in questa lista, Thunderpick ha anche una nuova offerta speciale rivolta ai nuovi clienti. In realtà, ne ha due. C’è un bonus di deposito standard del 100%, che viene fornito con un requisito di playthrough 40x, oltre a un bonus del 5% più accessibile, che ha un requisito di playthrough 2x relativamente basso.

14. mBit – utilizza il miglior software sul mercato

mBit è un altro casinò di criptovaluta che sta salendo. Pienamente autorizzato dall’autorità di gioco di Curacao, questo operatore pone grande enfasi sulla sicurezza delle transazioni, sulla privacy e sull’elaborazione rapida dei pagamenti. Naturalmente, queste sono caratteristiche importanti per coloro che cercano di scommettere online con Bitcoin e hanno visto mBit crescere in popolarità negli ultimi anni.

Proprio come Thunderpick, mBit si è concentrato sulla costruzione di una suite di casinò di qualità, con giochi dei principali sviluppatori, tra cui NetEnt, Red Tiger ed Evolution Gaming. Pertanto, qualsiasi iscrizione a mBit otterrà l’esperienza di casinò di altissima qualità disponibile sul mercato. Troverai tutti i tuoi giochi da tavolo preferiti, la maggior parte dei quali può essere giocata con un croupier dal vivo, oltre a centinaia di titoli di slot top.

E per quanto riguarda i bonus? mBit ha impostato le sue promozioni pensando agli scommettitori di Bitcoin. C’è un bonus sul primo deposito del 110% del valore fino a 1 BTC per tutti i nuovi giocatori di criptovalute, oltre a 300 giri gratuiti. Ma non è tutto, c’è anche un bonus del 100% per il secondo deposito, fino a un massimo di 2,5 BTC e un bonus del 75% per il deposito numero 3, del valore fino a 1 BTC.

15. Punt Casino – Il migliore per il servizio clienti

Punt Casino è un altro sito altamente accessibile che offre un ampio casinò Bitcoin, oltre ad alcune fantastiche promozioni e assistenza clienti 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Certamente non uno dei più grandi nomi del settore, Punt Casino è comunque un sito di scommesse crittografiche aup-and-coming che si rivolge sia agli scommettitori occasionali che agli high roller.

Punt Casino ha una piccola biblioteca, limitata a circa 200 giochi. Tuttavia, questo è il motivo per cui valutiamo l’operatore come uno dei migliori siti di scommesse Bitcoin per principianti – può essere fin troppo facile essere sopraffatti dall’enorme quantità di opzioni di gioco con alcuni dei più grandi fornitori là fuori. Punt Casino è l’ideale per chi desidera godere di una buona selezione di slot e giochi da tavolo, senza dover comprendere tutte le diverse varianti e formati.

C’è anche una grande promozione attualmente in corso, che si rivolge specificamente a coloro che giocano con Bitcoin. Il tuo primo deposito viene fornito con un bonus del 150% del valore fino a $ 1.500, con 500 giri gratuiti lanciati per buona misura. Meglio di tutti, c’è un ragionevole basso 10x requisiti di playthrough, che rende questa una delle migliori promozioni di scommesse Bitcoin che abbiamo visto.

Il meglio del resto

Pensiamo che l’elenco di cui sopra includa i migliori siti di scommesse Bitcoin ovunque sul mercato. Tuttavia, ci sono alcune menzioni d’onore che abbiamo anche ritenuto degne di inclusione:

XBet

Un casinò crittografico e una piattaforma di scommesse top per il mercato statunitense, con le migliori linee di scommesse ippiche che probabilmente troverai.

EveryGame

Un casinò dall’aspetto elegante che sembra competere con alcuni dei migliori siti legacy. Aspettati di trovare numerose versioni dei tuoi giochi da tavolo preferiti, un impressionante casinò dal vivo e migliaia di titoli di slot.

Big Spin

Come suggerisce il nome, questo è rivolto ai giocatori che amano girare i rulli. Ha un ampio portafoglio di slot e alcune promozioni piuttosto allettanti, tra cui un bonus di deposito del 100% del valore fino a $ 1.000.

Las Atlantis

Las Atlantis merita una menzione in quanto è uno dei siti di scommesse Bitcoin più belli che abbiamo incontrato. Ha anche diversi giochi esclusivi per la piattaforma in offerta, il che significa che non li troverai su nessun altro sito.

Hell Spin

Un’altra piattaforma focalizzata sulle slot, Hell Spin vanta oltre 3.000 diverse slot e giochi da tavolo, oltre ad alcune generose promozioni. Questo sito di scommesse è un’altra buona scelta per i principianti, in quanto sembra fantastico ed è molto semplice da usare.

Cafe Casino

Infine, Cafe Casino è un buon sito di scommesse Bitcoin a tutto tondo che ha una sensazione unica e una buona selezione di slot e giochi da tavolo. Attualmente sta anche eseguendo una promozione bonus di deposito Bitcoin del 350%, quindi è sicuramente uno da controllare per coloro che cercano di scommettere con cripto.

Dove acquistare Bitcoin

Se vuoi provare uno dei migliori siti di scommesse Bitcoin nella nostra lista, allora ti consigliamo di procurarti prima dei fondi. Il modo più semplice per acquisire Bitcoin è acquistarlo tramite un broker o uno scambio di fiducia. Ci sono molte opzioni qui, ma consigliamo eToro per la maggior parte degli utenti.

Non solo eToro ha una piattaforma di trading pluripremiata che è facile da gestire per gli investitori alle prime armi, ma offre anche molte informazioni aggiuntive sui mercati e diversi token disponibili. Se devi ancora scegliere uno scambio, allora eToro merita sicuramente un’occhiata più da vicino.

Conclusione

Non c’è dubbio, le scommesse bitcoin sono qui per restare. In effetti, scommettere con criptovaluta ha molti vantaggi rispetto alle scommesse con fiat attualmente, in particolare se sei qualcuno che apprezza la privacy e la sicurezza online. Le piattaforme di scommesse crittografiche tendono anche ad essere molto lungimiranti e sono veloci ad abbracciare le ultime tecnologie per offrire un’esperienza di scommessa all’avanguardia.

Tutti i siti di scommesse crittografiche nella nostra lista sono buone opzioni se stai cercando di esplorare cosa c’è là fuori. In definitiva, il miglior sito di gioco d’azzardo Bitcoin varierà da persona a persona. Tuttavia, pensiamo che tu possa aspettarti una grande libreria di giochi, bonus regolari e un’elaborazione rapida dei pagamenti come standard.

Qualunque sia la piattaforma con cui decidi di andare, ricorda di non lasciarti trasportare: scommettere con Bitcoin dovrebbe essere divertente. La maggior parte dei siti offrirà strumenti di gioco responsabile, quindi puoi impostare dei limiti per assicurarti di non finire per spendere più di quanto previsto.