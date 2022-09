Lo scambio Binance ha più di 90 milioni di utenti ed elabora fino a $ 80 miliardi di scambi crittografici al giorno. Binance è disponibile anche in quasi 200 paesi e territori in tutto il mondo ed elenca oltre 600 criptovalute. Tutto ciò spiega perché Binance è soprannominato lo scambio più grande e popolare del mondo.

Ma lo scambio centralizzato non è privo di difetti. Per cominciare, è ai ferri corti con la maggior parte dei regolatori in tutto il mondo e non è nemmeno disponibile in diversi stati degli Stati Uniti. È stato anche criticato per l’esecuzione di un’interfaccia non così user-friendly. E queste e altre carenze di Binance hanno investitori e trader alla ricerca della migliore alternativa a Binance.

In questa guida, ti presenteremo ciò che i nostri analisti – e la più ampia comunità crittografica – considerano le migliori alternative a Binance.

Le migliori 7 alternative alla piattaforma Binance

Ecco uno schema di ciò che la maggior parte considera le migliori alternative allo scambio crittografico Binance oggi e le loro caratteristiche uniche.

eToro – Migliore alternativa a Binance in assoluto

– Migliore alternativa a Binance in assoluto Coinbase – Alternativa altamente regolamentata a Binance

– Alternativa altamente regolamentata a Binance Crypto.com – Migliore alternativa a Binance per gli investimenti DeFi

– Migliore alternativa a Binance per gli investimenti DeFi Huobi – La migliore alternativa a Binance con una solida reputazione

– La migliore alternativa a Binance con una solida reputazione Uphold – La migliore alternativa a Binance per facilità d’uso

– La migliore alternativa a Binance per facilità d’uso Uniswap – Migliore alternativa di scambio decentralizzato a Binance

– Migliore alternativa di scambio decentralizzato a Binance Kraken – La migliore alternativa a Binance per la sicurezza delle risorse dei clienti

Tutte queste alternative a Binance hanno i loro punti di forza principali e ne discuteremo in dettaglio di seguito.

Confrontali tutti per trovare la migliore alternativa a Binance che funzioni per te.

Le migliori alternative a Binance recensite

Le carenze dello scambio crittografico hanno fortemente influenzato la nostra ricerca della migliore alternativa a Binance. Abbiamo iniziato a cercare piattaforme di trading crittografico che non solo rispecchiassero le sue caratteristiche principali, ma che affrontassero anche le sue carenze. Alla fine, abbiamo optato per i seguenti sette scambi ugualmente popolari e ricchi di funzionalità.

Discutiamoli tutti in dettaglio, esploriamo le loro caratteristiche chiave e spieghiamo perché sono entrati in questo elenco:

1. eToro – Migliore alternativa a Binance in generale

eToro è in cima alla nostra lista delle migliori alternative a Binance perché integra la maggior parte dei punti di forza di Binance e affronta la maggior parte delle sue carenze. Per cominciare, entrambi sono scambi crittografici molto popolari e sono disponibili praticamente in tutte le nazioni cripto-friendly in tutto il mondo. Elencano anche praticamente tutti i più popolari risorse crittografiche. E sono anche preferiti per le loro velocità di elaborazione delle transazioni ultra-veloci e l’impegno per la sicurezza e l’integrità delle risorse dei clienti e dei dati privati.

Oltre a soddisfare tutte queste funzionalità di Binance, eToro supporta più metodi di deposito e prelievo. Mentre Binance supporterà solo i depositi bancari e crittografici e dirigerà la maggior parte degli altri depositi verso onramp fiat-to-crypto, eToro elabora i depositi diretti praticamente da tutte le opzioni di pagamento più popolari. Questi includono banche, carte di credito, carte di debito, eWallet come PayPal, Skrill e Neteller e trasferimenti crittografici diretti.

Inoltre, eToro è uno scambio pro-regolamentazione e, quindi, lo scambio più affidabile e affidabile. Mentre Binance affronta i diversi enti governativi e normativi nazionali in tutto il mondo, eToro ha sottoposto l’azienda e i suoi servizi a licenze e regolamentazione da parte di tutte le agenzie di regolamentazione finanziaria di alto livello nel mondo. Questi includono SEC e FINRA negli Stati Uniti, FCA nel Regno Unito, AISC in Australia e CySEC in Europa.

Si potrebbe anche dire che eToro sia facile da usare. Mantiene un processo di onboarding del cliente rapido e semplice, seguito da un’interfaccia di trading ricca di risorse facilmente navigabile e semplicistica, prima di estendersi a un rapido processo di acquisto di criptovalute. Oltre a questi, eToro integra social e copy strumenti di trading – rivolgendosi sia agli investitori principianti che a quelli esperti.

2. Coinbase – Alternativa altamente regolamentata a Binance

Coinbase è stato per molto tempo il concorrente più feroce di Binance. E anche se Binance ha già superato Coinbase come lo scambio di criptovalute più utilizzato a livello internazionale, Coinbase combatte per rimanere la piattaforma di trading più rilevante negli Stati Uniti.

Elenchiamo Coinbase tra le migliori alternative di Binance non a causa di questa competitività ma per il fatto che i due scambi popolari condividono molte somiglianze. Ad esempio, sono piattaforme di trading crittografico incredibilmente sicure, sono i due scambi più liquidi, sono disponibili in centinaia di paesi e elencano centinaia di criptovalute e coppie di trading.

Nonostante tutto ciò, Coinbase si colloca tra le migliori alternative di Binance perché affronta alcune delle carenze dello scambio guidato da CZ.

Per cominciare, Coinbase è disponibile in tutti gli stati degli Stati Uniti – ad eccezione delle Hawaii – mentre Binance è autorizzato a operare solo in 46 stati. In Canada, a Binance è stato recentemente vietato di operare in Ontario dopo che lo scambio si è schiantato con l’Ontario Securities Exchange (OSE) per licenze e regolamentazione.

Coinbase, d’altra parte, continua ad operare in tutte le province canadesi. A livello internazionale, la posizione pro-regolamentazione di Coinbase ti consente di continuare a operare in giurisdizioni in cui Binance è stato vietato, come Singapore.

Coinbase è anche elencato tra le migliori alternative a Binance perché è considerato più facile da usare. Certo, entrambi gli scambi mantengono scambi intuitivi e ricchi di risorse e processi di onboarding dei client semplici.

Tuttavia, Coinbase fa un ulteriore passo avanti con due piattaforme di trading: la versione base per principianti e trader intermedi e Coinbase PRO per i trader esperti. Coinbase consente anche a questi principianti di acquistare Bitcoin e altre criptovalute all’istante.

Inoltre, Coinbase apre il suo sito Web per supportare più metodi di pagamento. A differenza di Binance, Coinbase supporta diverse forme di depositi bancari (assegni bancari e ACH), carte (debito e credito) e una vasta gamma di eWallet – come PayPal – e trasferimenti crittografici diretti.

3. Crypto.com – La migliore alternativa a Binance per gli investimenti DeFi

Crypto.com e Binance condividono molte somiglianze e differenze minime – in gran parte irrilevanti. E questo è il motivo principale per cui presentiamo la piattaforma di trading crittografico di Singapore tra le migliori alternative a Binance.

Sebbene Crypto.com lanciato prima (giugno 2016) di Binance (luglio 2017), quest’ultimo è esploso più velocemente. Oggi, Crypto.com sta giocando a recuperare il ritardo integrando nella sua piattaforma tutte le funzionalità chiave che hanno aiutato Binance a diventare la piattaforma di trading crittografico di riferimento nel mondo, a partire dal lancio di Cronos Chain – l’equivalente di Binance Smarty Chain.

Questi si estendono alla semplificazione del processo di onboarding dei clienti e al mantenimento di una piattaforma di trading standard / user-friendly – sia sul web trader che sull’app mobile. Entrambi sono ricchi di funzionalità e relativamente facili da usare. Tuttavia, i critici hanno accusato Binance di sovrappopolare la sua piattaforma di trading – in particolare l’app mobile – con funzionalità che ritengono travolgano i trader principianti e intermedi.

Elenchiamo anche Crypto.com tra le migliori alternative a Binance perché, come Binance, crea anche strade passive per la generazione di reddito per gli investitori. Questi includono i programmi di Crypto.com Staking e Lending. Attraverso lo staking, gli investitori in criptovalute guadagnano interessi competitivi – fino al 14,5% P.A. – mentre il prestito consente loro di prendere in prestito fino al 50% della loro criptovaluta depositata e rimborsarla in 12 rate mensili – a tassi di interesse competitivi.

4. Huobi – La migliore alternativa a Binance con una vasta gamma di risorse supportate

Huobi è uno degli scambi più rinomati al mondo. È anche uno dei più antichi, essendo stato istituito nel 2013. Come il resto degli scambi crittografici che abbiamo presentato qui, Huobi ha molto in comune con Binance. Per cominciare, entrambi gestiscono l’interfaccia di trading multipiattaforma standard con un facile processo di onboarding. Sono anche profondamente liquidi e ultra-veloci nell’elaborazione delle transazioni crittografiche.

Ma le somiglianze non sono l’unica ragione per cui presentiamo Huobi tra le migliori alternative a Binance nel 2022.

Lo presentiamo anche qui a causa delle sue caratteristiche uniche che affrontano le carenze di Binance. Per cominciare, entrambi mantengono piattaforme di trading ricche di risorse, progettate per attirare trader principianti ed esperti. E raggiungono questo obiettivo integrando la più ampia gamma di strumenti educativi, di ricerca di mercato, di trading e di gestione del rischio.

Huobi, tuttavia, facilita il trading sulla sua piattaforma dando a tutti i suoi clienti l’accesso a un bot di trading gratuito e di grande successo. Questo bot proprietario è stato costantemente classificato tra i primi 20 bot di crypto trader più efficaci.

Classifichiamo anche Huobi tra le migliori alternative a Binance perché supporta una vasta gamma di criptovalute. Oggi puoi acquistare oltre 500 criptovalute su Huobi e interagire con oltre 1000 coppie di trading di criptovalute.

Questi possono essere acquistati con alcune delle opzioni di deposito più popolari, tra cui carte di credito e di debito, bonifici bancari, eWallet popolarie trasferimenti crittografici diretti. Dobbiamo anche aggiungere che Huobi supporta una delle più ampie gamme di valute legali e coppie fiat-to-crypto.

Includiamo anche Huobi qui perché offre agli utenti della sua piattaforma un certo livello di controllo sullo scambio – attraverso HADAX di Huobi. I possessori del token non solo possono godere di commissioni di trading scontate, ma anche di diritti di voto. Ciò consente loro di votare su decisioni come le monete da aggiungere o rimuovere dallo scambio.

5. Uphold – La migliore alternativa a Binance per facilità d’uso

A differenza del resto delle piattaforme di investimento online di cui abbiamo discusso in questo post, Uphold non è un puro scambio di criptovalute. Piuttosto, è una piattaforma di trading digitale multi-asset che elenca oltre 200 criptovalute e token, 50 azioni statunitensi, forex e risorse ambientali come Bitcoin zero. Tuttavia, è ancora nella nostra lista delle migliori alternative a Binance.

Uno dei fattori principali che gli analisti hanno considerato quando hanno deciso di aggiungere Uphold all’elenco delle migliori alternative a Binance è che consente a chiunque di acquistare qualsiasi cosa con qualsiasi cosa. Ciò implica che gli utenti della sua piattaforma possono acquistare praticamente qualsiasi criptovaluta con qualsiasi altra risorsa supportata, che si tratti di contanti, materie prime o persino azioni. Questo, quindi, rende Uphold una delle piattaforme di trading crittografico più convenienti al mondo.

Entra anche nella lista delle migliori alternative a Binance grazie alla sua solida reputazione e all’impegno per la sicurezza dei fondi dei clienti. A differenza di Binance, ad esempio, Uphold è una piattaforma di trading online multi-regolamentata concessa in licenza da artisti del calibro di FinCEN negli Stati Uniti e FCA nel Regno Unito. Inoltre, Uphold pubblica tutte le transazioni in tempo reale e non presta i depositi dei clienti o li investe con terze parti, il che garantisce che sia sempre completamente riservato.

6. Uniswap – La migliore alternativa di scambio decentralizzato a Binance

Uniswap è lo scambio decentralizzato in più rapida crescita al mondo. Ciò è dimostrato dal fatto che lo scambio ha integrato 3 milioni di investitori e trader di criptovalute sulla sua piattaforma, dai suoi volumi di scambi giornalieri in aumento e dal valore di $ 1 trilione di scambi crittografici che ha elaborato dal lancio.

Come Binance, Uniswap è una piattaforma di trading user-friendly. Ha un facile processo di onboarding, presenta un’interfaccia utente intuitiva e un semplice processo di acquisto e trading di criptovalute. Uniswap presenta anche ai suoi utenti della piattaforma una vasta gamma di criptovalute supportate e una selezione ancora più ampia di coppie di trading crittografico.

Come Binance, Uniswap consente agli utenti della sua piattaforma di diversificare i propri investimenti e accelerare la crescita del portafoglio presentando loro opportunità di investimento passivo. Consente praticamente a chiunque di contribuire con liquidità ai molteplici pool di liquidità.

In cambio, sei ricompensato con una quota delle commissioni di transazione generate dal pool. Ciò ti consente di guadagnare doppiamente sul tuo investimento crittografico – dal valore apprezzabile delle tue monete crittografiche e dai ricavi guadagnati dall’agricoltura della liquidità.

Quando Binance ha iniziato, alcuni dei suoi più forti appelli agli investitori erano la sua posizione anti-regolamentazione e il fatto che consentiva a chiunque di acquistare / vendere / depositare / prelevare enormi somme di criptovalute senza richiedere la verifica dell’identità. Ma con l’aumento della sua popolarità, i governi e le agenzie di regolamentazione si sono avventati su di esso, costringendolo a implementare controlli KYC / AML e ridurre i limiti massimi giornalieri di deposito / prelievo.

In virtù del fatto di essere uno scambio decentralizzato, Uniswap non sottopone i propri clienti a controlli KYC / AML. Pertanto, è la migliore alternativa a Binance per chiunque cerchi di investire o scambiare criptovalute in modo anonimo.

7. Kraken – La migliore alternativa a Binance per la sicurezza delle risorse dei clienti

Lanciato nel 2011, Kraken è probabilmente il più antico scambio di criptovalute a grande capitalizzazione al mondo. È una piattaforma di trading altamente affidabile, è profondamente liquida e mantiene una delle interfacce di trading più user-friendly. Questi sono alcuni dei fattori principali che i nostri analisti mettono in considerazione quando aggiungono Kraken a questo elenco delle migliori alternative a Binance.

Ma oltre a eseguire un processo di onboarding dei clienti rapido e semplice, Kraken si è mossa per affermarsi come uno scambio più adatto ai principianti. Cerca di raggiungere questo obiettivo creando due piattaforme di trading separate: Kraken e Kraken PRO.

Kraken è dedicato ai trader principianti e intermedi e presenta anche la funzione acquista criptovalute all’istante. Integra molti contenuti educativi e l’interfaccia più intuitiva. Kraken PRO, d’altra parte, è dedicato ai trader esperti e integra la più ampia gamma di materiali di ricerca, trading e strumenti di gestione del rischio.

Kraken entra anche nella lista delle migliori alternative a Binance perché i due integrano una vasta gamma di funzionalità nella loro piattaforma. Questi vanno da opzioni integrate di generazione di reddito passivo come lo staking. Ma Kraken fa un ulteriore passo avanti e fornisce agli utenti un dark pool che si può usare per scambiare pseudonimi.

Soprattutto, Kraken è una delle migliori alternative a Binance perché è più sicuro e trasparente. Dobbiamo osservare che anche se Kraken è in circolazione da più di un decennio, lo scambio crittografico non è mai stato violato. Inoltre, è stato il primo scambio di criptovalute a grande capitalizzazione a condurre e pubblicare una prova di audit delle riserve.

Fattori da considerare quando si scelgono le migliori alternative a Binance

Il trading e gli investimenti in criptovalute sono di gran moda in questo momento, e gran parte di essi può essere attribuito alle prestazioni stellari del passato del settore e futuro promettente. Oggi, Binance domina questo settore, attirando milioni di trader ed elaborando miliardi di dollari in scambi giornalieri. Ma c’è bisogno di alternative a Binance per soddisfare le carenze del gigante delle criptovalute.

Cosa consideri allora quando cerchi la migliore alternativa a Binance? Ecco 5 fattori indispensabili per qualsiasi valida alternativa a Binance:

Facilità d’uso: la tua alternativa preferita a Binance dovrebbe essere facile da usare. Dovrebbe avere un processo di onboarding del cliente semplice, un’interfaccia di trading intuitiva e un processo di acquisto rapido. Dovrebbe inoltre supportare una vasta gamma di metodi di deposito / prelievo.

la tua alternativa preferita a Binance dovrebbe essere facile da usare. Dovrebbe avere un processo di onboarding del cliente semplice, un’interfaccia di trading intuitiva e un processo di acquisto rapido. Dovrebbe inoltre supportare una vasta gamma di metodi di deposito / prelievo. Sicurezza dello scambio: anche la tua scelta della migliore alternativa a Binance dovrebbe essere sicura. Avrebbe dovuto mettere in atto misure per salvaguardare la sua rete e i dati personali e le risorse digitali dei suoi clienti.

anche la tua scelta della migliore alternativa a Binance dovrebbe essere sicura. Avrebbe dovuto mettere in atto misure per salvaguardare la sua rete e i dati personali e le risorse digitali dei suoi clienti. Strumenti supportati: l’alternativa a Binance dovrebbe anche supportare i tuoi metodi di deposito e prelievo preferiti.

l’alternativa a Binance dovrebbe anche supportare i tuoi metodi di deposito e prelievo preferiti. Costo del trading: è anche importante che la tua alternativa preferita a Binance mantenga costi di trading competitivi, sia le commissioni di transazione che le spese non di negoziazione come le commissioni di elaborazione di depositi e prelievi.

è anche importante che la tua alternativa preferita a Binance mantenga costi di trading competitivi, sia le commissioni di transazione che le spese non di negoziazione come le commissioni di elaborazione di depositi e prelievi. Liquidità: la migliore alternativa a Binance deve anche supportare una buona gamma di criptovalute e coppie di trading di criptovalute. Deve anche essere profondamente liquido e in grado di elaborare anche i più grandi ordini di acquisto o vendita nel più breve tempo possibile.

Quali sono i vantaggi dell’utilizzo di Binance?

In meno di 5 anni, Binance si è trasformato nel più grande scambio di criptovalute al mondo, attirando oltre 90 milioni di utenti nel processo. Ecco i vantaggi dell’utilizzo di Binance. Questi sono i fattori che i suoi utenti attuali e precedenti hanno apprezzato di più del trading sullo scambio di criptovalute:

Supporto per una vasta gamma di risorse: Binance supporta una vasta gamma di token crittografici di alto livello ed emergenti. Al momento della scrittura, Binance supporta oltre 600 monete e token e oltre 1500 coppie di trading di criptovalute. Integra anche futures crittografici, opzioni e NFT.

Binance supporta una vasta gamma di token crittografici di alto livello ed emergenti. Al momento della scrittura, Binance supporta oltre 600 monete e token e oltre 1500 coppie di trading di criptovalute. Integra anche futures crittografici, opzioni e NFT. Liquidità profonda: Binance è lo scambio di criptovalute più liquido al mondo, elaborando una media di $ 70 miliardi in scambi di criptovalute al giorno.

Binance è lo scambio di criptovalute più liquido al mondo, elaborando una media di $ 70 miliardi in scambi di criptovalute al giorno. Commissioni di transazione ultra-basse: Binance mantiene anche alcune delle commissioni di trading crittografico più competitive. Non mantiene commissioni nascoste, addebita tra lo 0,1% e lo 0,004% per transazione, ha uno sconto del 25% sulle commissioni pagate con monete BNB e attualmente non addebita alcuna commissione di trading su coppie Bitcoin selezionate.

Binance mantiene anche alcune delle commissioni di trading crittografico più competitive. Non mantiene commissioni nascoste, addebita tra lo 0,1% e lo 0,004% per transazione, ha uno sconto del 25% sulle commissioni pagate con monete BNB e attualmente non addebita alcuna commissione di trading su coppie Bitcoin selezionate. Sicurezza delle risorse digitali: Binance è una delle piattaforme di trading crittografico più sicure. Non solo fornisce agli utenti portafogli gratuiti e detiene i fondi dei clienti in caveau offline, ma ha anche istituito un fondo assicurativo da $ 1 miliardo per i suoi clienti.

Binance è una delle piattaforme di trading crittografico più sicure. Non solo fornisce agli utenti portafogli gratuiti e detiene i fondi dei clienti in caveau offline, ma ha anche istituito un fondo assicurativo da $ 1 miliardo per i suoi clienti. Generazione di reddito passivo: Binance offre ai propri clienti una vasta gamma di opportunità di reddito passivo. Questi includono il risparmio di Binance, lo staking, il prestito e i contributi al pool di liquidità.

Quali sono gli svantaggi del trading su Binance?

Nonostante le sue notevoli caratteristiche di base, tuttavia, Binance non è privo di difetti. Come la maggior parte degli altri scambi crittografici, Binance ha la sua giusta quota di svantaggi, che è parte dei motivi per cui gli analisti hanno cercato di controllare il mercato e identificare le alternative Binance più adatte.

Alcune delle maggiori carenze di Binance sono:

Non regolamentato: per cominciare, Binance non è una piattaforma di trading crittografico regolamentata e si confronta costantemente con i governi nazionali e le agenzie di regolamentazione finanziaria sui requisiti di regolamentazione e licenza. Questo lo ha fatto vietare in paesi come Singapore, stati come New York negli Stati Uniti e province come l’Ontario, in Canada.

per cominciare, Binance non è una piattaforma di trading crittografico regolamentata e si confronta costantemente con i governi nazionali e le agenzie di regolamentazione finanziaria sui requisiti di regolamentazione e licenza. Questo lo ha fatto vietare in paesi come Singapore, stati come New York negli Stati Uniti e province come l’Ontario, in Canada. Interfaccia complessa: Binance ha stipato molte funzionalità sulla sua piattaforma di trading, in particolare sull’app di trading mobile, il che rende la piattaforma di trading piuttosto complicata e non così adatta ai principianti.

Conclusione – Le migliori alternative a Binance

In cinque brevi anni, Binance ha rotto più barriere per emergere come lo scambio di criptovalute più grande e popolare al mondo. È anche la piattaforma di trading crittografico più liquida, è disponibile praticamente in ogni paese / territorio cripto-friendly del mondo e recentemente ha superato Coinbase per diventare lo scambio con il maggior numero di Bitcoin.

Ma la sua posizione anti-regolamentazione lo ha messo ai ferri corti con diversi governi nazionali e regolatori finanziari internazionali. È stato persino vietato in diversi paesi, stati e regioni.

Questo e tutti gli altri aspetti negativi, come la gestione di una sofisticata piattaforma di trading, creano la necessità di un’alternativa a Binance. E in questo post, discutiamo di quelle che consideriamo le sette migliori alternative a Binance nel 2022. Questi rispecchiano le funzionalità principali di Binance e altre che affrontano le maggiori carenze della piattaforma di trading guidata da CZ.

Domande frequenti sulle migliori alternative a Binance

Quale scambio dovrei usare al posto di Binance?

In questa guida allo scambio di criptovalute, abbiamo discusso le sette migliori alternative a Binance. Leggi di nuovo questo post, identifica lo scambio più adatto alle tue esigenze di trading di criptovalute e registra un account trader crittografico con loro.

Qual è la migliore alternativa a Binance?

I nostri analisti sono dell’opinione che eToro sia la migliore alternativa a Binance.

Quale sarà la prossima grande criptovaluta ad esplodere nel 2022?

Il mercato è ancora in contrazione, il che rende impossibile dire quale criptovaluta esploderà prima della fine dell’anno. Alcuni come Ethereum, GMT, Chiliz e NEXO dovrebbero già pubblicare grandi mosse prima della fine dell’anno.

Kraken è più sicuro di Binance?

Si potrebbe anche dire che Kraken è più sicuro di Kraken, soprattutto se si considera il fatto che non è mai stato violato.