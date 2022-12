I migliori token crittografici della Coppa del Mondo

A seguito del crollo dello scambio FTX il 9 novembre 2022, il mercato delle criptovalute ha vissuto una crisi. Bitcoin (BTC) ha perso il 25% del suo valore in tre giorni e la TTF è scesa di uno sbalorditivo 90%. Tuttavia, la sfera cripto non ha vissuto solo una crisi finanziaria ma anche psicologica.

La perdita di fiducia tra molti investitori e il pubblico più ampio ha compensato l’adozione di massa delle criptovalute di anni. Il token nativo della blockchain Chiliz (CHZ), che alimenta la più grande piattaforma di creazione di token per fan sportivi Socios.com, è aumentato dell’11% in 24 ore. I migliori gettoni fan della coppa del mondo per le squadre nazionali di calcio di Portogallo (POR) e Argentina (ARG), entrambi i principali contendenti per vincere la Coppa, “saranno le ciliegine sulla torta durante la Coppa del Mondo”, ha scritto il team di ricerca dello scambio crittografico Huobi in un rapporto.

Ecco le migliori criptovalute della coppa del mondo FIFA alle stelle. Date un’occhiata!

Uno sguardo più da vicino ai migliori token crittografici della Coppa del Mondo

Chiliz (CHZ)

Lo scambio Chiliz è una piattaforma crittografica che consente agli utenti di acquistare e vendere Fan Token emessi da Socios.com. È il primo scambio crittografico al mondo che tokenizza sport e intrattenimento. Ciò consente a molti appassionati e fan di vendere, scambiare e acquistare Fan Token delle più grandi star del settore dell’intrattenimento e dello sport.

Questi fan token sono accoppiati con il token nativo della piattaforma, CHZ. Il token ha ottenuto un punteggio elevato sulle notizie con la possibilità di spostarsi nella propria blockchain. Questa mossa, in caso di successo, ridurrà significativamente il costo della transazione sulla rete, migliorando al contempo l’utilità.

I fan di FIFA e gli appassionati di criptovalute possono utilizzare CHZ per acquistare i token delle loro squadre preferite accedendo a esperienze e prodotti esclusivi della community.

Ad esempio, i fan possono incontrare i loro eroi sportivi preferiti o persino votare la squadra. La rete Chiliz ha già accumulato circa 120 partnership con varie squadre sportive, con il token disponibile su molti noti scambi crittografici.

Chiliz è un’opzione valutaria per prodotti e servizi supportati da blockchain orientati verso i consumatori tradizionali. Il team vuole migliorare le esperienze quotidiane: coinvolgimento dei fan nell’intrattenimento, soluzioni di pagamento alternative per prodotti convenzionali e altro ancora durante la Coppa del Mondo FIFA.

Algorand (ALGO)

Algorand è un progetto blockchain che è diventato noto principalmente per la sua compatibilità ambientale e sostenibilità. Inoltre, la blockchain è anche partner ufficiale della FIFA. Salutata come una blockchain “verde”, la criptovaluta ha numerose partnership internazionali, tra cui la World Football Association. I progetti della Coppa del Mondo includono un portafoglio FIFA e NFT FIFA.

Questa piattaforma utilizza un’infrastruttura blockchain a due livelli che combina i vantaggi delle blockchain di livello 1 e 2. Il suo livello di base offre anche un’integrazione intelligente dei contratti, la produzione di asset e gli scambi di monete atomiche, che contribuiscono alla sicurezza e alla compatibilità.

Gli inventori di Algorand (ALGO) afferma che la loro criptovaluta supererebbe le altre grazie alla sua velocità, efficienza, architettura e governance. Questa piattaforma pretende di superare il “trilemma blockchain” combinando l’affidabilità, l’immutabilità e il completo decentramento delle criptovalute tradizionali con velocità e sicurezza.

Invece del metodo Proof-of-Work basato sul mining utilizzato da Bitcoin e altre criptovalute, questa piattaforma convalida e approva le transazioni utilizzando una versione modificata del processo di consenso Proof-of-Stake, noto anche come Pure Proof-of-Stake. Di conseguenza, richiede sostanzialmente meno risorse di elaborazione e può regolare le transazioni in pochi secondi.

KuCoin rivela informazioni sui seguaci della Coppa del Mondo che scambiano token fan

Mentre la stagione calcistica è iniziata con la Coppa del Mondo FIFA 2022, i fan degli investitori di criptovaluta stanno cercando di possedere un pezzo delle loro squadre di calcio preferite attraverso token non fungibili (NFT).

Secondo un sondaggio condotto dallo scambio di criptovaluta KuCoin su 20.180 investitori di criptovalute tra gennaio e settembre del 2022 e 8.022 utenti nelle comunità KuCoin a novembre 2022, quasi il 48% degli appassionati di calcio desidera scambiare token fan per squadre sportive. Quattro investitori su dieci in Francia, Spagna, Vietnam, Germania e Brasile si identificano come tifosi di calcio. Circa il 35% degli intervistati ha scambiato NFT negli ultimi 6 mesi e, di questi, il 42% è interessato agli NFT sportivi.

Fai attenzione alle truffe crittografiche

Dall’ultima grande corsa al rialzo nel mercato delle criptovalute, l’industria dello sport ha adottato criptovalute e soluzioni basate su blockchain a braccia aperte. L’amore per le criptovalute nello sport rimane forte anche quando il mercato globale attraversa periodi di ribassista.

Tuttavia, è necessario mantenere la prudenza. Le truffe di criptovaluta sono uno dei maggiori rischi per chiunque investa e giochi d’azzardo sulla Coppa del Mondo. Poiché i biglietti per l’evento di quest’anno sono disponibili solo in formato digitale, i truffatori hanno sempre più capitalizzato sulla creazione di siti Web fraudolenti che li offrono.

Fai ricerche ben prima di investire in qualsiasi risorsa digitale.