Un fondo comune d’investimento è una società, gestita professionalmente, che raccoglie il denaro di molti investitori e lo investe in titoli come azioni, obbligazioni e debiti a breve termine, Fondi azionari o obbligazionari e fondi del mercato monetario.

I fondi comuni di investimento sono un buon investimento per gli investitori che desiderano diversificare il proprio portafoglio.

Invece di puntare tutto su una società o un settore, un fondo comune investe in titoli diversi per cercare di ridurre al minimo il rischio del portafoglio.

Il termine è tipicamente utilizzato negli Stati Uniti, in Canada e in India, mentre strutture simili in tutto il mondo includono la SICAV in Europa e la società di investimento di tipo aperto nel Regno Unito.

I minori possono investire in fondi comuni di investimento?

Chiunque abbia meno di 18 anni (minore) può investire in fondi comuni di investimento, con l’aiuto di genitori/tutori legali fino all’età di 18 anni.

Il minore deve essere l’unico titolare del conto rappresentato dal genitore/tutore. La partecipazione congiunta non è consentita nel folio del fondo comune di un minore. Si dovrebbe avere un obiettivo di investimento per il minore che deve essere raggiunto investendo in fondi comuni di investimento come il finanziamento dell’istruzione superiore.

Una volta che un bambino raggiunge l’età di 18 anni e diventa maggiore, la prima cosa che tu come genitore/tutore devi fare è cambiare lo stato dell’unico titolare del conto da Minore a Maggiore altrimenti tutte le transazioni sarebbero fermate nel conto.

Le implicazioni fiscali dovranno ora essere a carico dell’unico titolare del conto, come applicabile a qualsiasi investitore di età superiore ai 18 anni. Fino a quando il figlio non è minorenne, tutti i redditi e i guadagni del portafoglio del figlio sono sotto il reddito del genitore e il genitore paga le tasse applicabili. Nell’anno in cui il bambino diventa maggiore, sarà trattato come un’entità separata e pagherà le tasse per il numero di mesi per i quali è un maggiore in quell’anno.