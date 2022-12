Un fondo comune d’investimento è una società, gestita professionalmente, che raccoglie il denaro di molti investitori e lo investe in titoli come azioni, obbligazioni e debiti a breve termine, Fondi azionari o obbligazionari e fondi del mercato monetario.

I fondi comuni di investimento sono un buon investimento per gli investitori che desiderano diversificare il proprio portafoglio.

Invece di puntare tutto su una società o un settore, un fondo comune investe in titoli diversi per cercare di ridurre al minimo il rischio del portafoglio.

Il termine è tipicamente utilizzato negli Stati Uniti, in Canada e in India, mentre strutture simili in tutto il mondo includono la SICAV in Europa e la società di investimento di tipo aperto nel Regno Unito.

Un piano per ogni obiettivo con gli investimenti comuni

Sì, i fondi comuni di investimento sono l’ideale per aiutarti a pianificare i tuoi obiettivi di vita!

– Sig. Rajput alla fine vuole allontanarsi dalla città, in una fattoria in una stazione collinare quando prevede di ritirarsi dopo 15-20 anni.

– La signora Patel non ha ricevuto alcun beneficio pensionistico. Anche se ha dei risparmi, ora ha bisogno di un reddito regolare dai suoi investimenti per coprire le sue spese regolari.

– La signora Sharma ha il surplus di denaro generato dalla sua attività e lo lascia inattivo sul suo conto bancario. È tenuta a pagare i suoi fornitori e il suo personale solo dopo pochi giorni.

Quanto sopra potrebbe essere situazioni di vita reale. C’è qualche opzione disponibile per questi investitori?

SÌ! Fondi comuni di investimento!

I fondi comuni di investimento offrono diversi tipi di schemi per diversi tipi di obiettivi di investimento.

Ad es.

– Obiettivi a lungo termine come la costruzione di un corpus per la pensione – Si potrebbe considerare azioni e fondi in pareggio

– Cercando di generare reddito con un rischio relativamente basso – Potresti prendere in considerazione un fondo obbligazionario

– Parcheggia il tuo surplus di denaro fino a quando non decidi dove investirlo dopo – Potresti prendere in considerazione un fondo liquido

I fondi comuni di investimento offrono diversi tipi di opzioni di investimento per pianificare i propri investimenti, specialmente quando si è chiari sui propri obiettivi.