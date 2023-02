I primi 10 account Twitter sottovalutati in criptovaluta

Quello che segue è un elenco di alcuni dei follower Twitter più sottovalutati per le criptovalute. Questo non è un elenco esaustivo, ma abbiamo cercato di fornire una buona sezione trasversale di persone tra cui CEO, commercianti, giornalisti e altro ancora.

Giuseppe Lubin

300.000+ follower

Otterrai: Aggiornamenti e informazioni su ConsenSys ed Ethereum.

Il co-fondatore canadese di Ethereum e fondatore di ConsenSys, Joe Lubin, è un utente di Twitter di lunga data e frequente. Chiunque sia interessato a Ethereum o ai progetti in via di sviluppo sulla principale piattaforma di smart contract dovrebbe prendere in considerazione l’idea di dargli un seguito. Nel 2011 Lubin si è appassionato a Bitcoin, solo per collaborare con Vitalik Buterin nel 2014 dopo aver letto il white paper di Ethereum.

Mentre otterrai molte informazioni su Ethereum, Lubin condividerà anche i suoi pensieri sugli eventi attuali relativi a ConsenSys, argomenti relativi a Web3 e blockchain in generale.

Chris Burniske

252.000+ follower

Otterrai: aggiornamenti crittografici non filtrati, meme, retweet pertinenti e analisi approfondite.

Nei suoi primi giorni, Chris Burniske era un analista presso Ark Invest di Cathie Wood, dove ha aperto la strada alla società per diventare il primo gestore di fondi pubblici a investire in Bitcoin.

Da allora, è passato a co-fondare la sua azienda, Placeholder VC. Nel 2017 è stato anche coautore del libro best-seller, Cryptoassets: The Innovative Investor’s Guide to Bitcoin and Beyond. Se ti piacciono particolarmente le strategie di investimento crittografico, devi passare al suo account Twitter e renderlo un follower obbligatorio.

Ari David Paul

222.000+ follower

Otterrai: analisi crittografica di livello superiore e occasionale tempesta su Twitter.

Ari Paul è il CEO di BlockTower Capital, una società di investimento crittografico.

È un pensatore rispettato nello spazio crittografico e i suoi tweet offrono una nuova prospettiva sul settore e sui suoi sviluppi futuri. È una personalità molto attiva su Twitter, che fornisce analisi di livello successivo ed è considerato un vero leader di pensiero nello spazio crittografico. È anche esperto nell’arte della Twitterstorm.

SmartContracter (Bluntz)

219.000+ follower

Otterrai: autoproclamato cacciatore di bolle e famigerato analista dei prezzi delle criptovalute.

L’analista di criptovalute Bluntz è più famoso tra i trader di criptovalute a causa della sua accurata previsione del prezzo Bitcoin del fondo 2018. Con sei mesi di anticipo, Bluntz ha previsto che il mercato orso avrebbe toccato il fondo a $ 3.200 per Bitcoin. Nel dicembre dello stesso anno, Bitcoin ha toccato il fondo a $ 3.156. Bluntz twitta frequentemente ed è assolutamente da seguire se ti piacciono le analisi e le previsioni dei prezzi delle criptovalute.

CryptosRus

217.000+ follower

Otterrai: notizie attuali sulle criptovalute, aneddoti personali e aggiornamenti di mercato.

Il fondatore e personalità di CryptosRus, George “We Are All George” Tung ha accumulato più di 600.000 abbonati su YouTube e più di 200.000 follower su Twitter da quando ha lasciato il suo lavoro come responsabile IT nel 2017. George ama condividere la sua opinione sugli eventi di attualità nel settore delle criptovalute mentre educa i suoi follower in modo molto personale. Se lo seguite anche su YouTube apprezzerete i suoi aggiornamenti su Twitter sulle sue recenti uscite video. Nel frattempo, fa anche parte di un nuovo programma televisivo “The Next Crypto Gem”.

Nebrasangooner

296.000+ follower

Otterrai: Una grande fonte di consigli di trading crittografico per lo più gratuiti e analisi dei prezzi

L’account Twitter Nebraskangooner offre tonnellate di consigli di trading gratuiti e un ampio know-how dei mercati delle criptovalute. Il noto trader di criptovalute condivide i suoi consigli approfonditi relativi agli attuali movimenti del mercato e un’analisi tecnica approfondita. Questo account non evita pensieri supposti sui modelli di mercato e idee stimolanti relative alle potenziali mosse di qualsiasi risorsa crittografica. Gooner twitta spesso, veloce e furioso. Se questo è il tuo stile, ti piacerà questo account.

Aaron van Wirdum

56.000+ follower

Otterrai: bombe di conoscenza su Bitcoin e tecnologia blockchain.

Aaron Van Wirdum è un giornalista, sviluppatore ed educatore Bitcoin. Ha scritto molto su Bitcoin e tecnologia blockchain e i suoi tweet spesso forniscono un’analisi dettagliata dei recenti sviluppi del settore. Mentre otterrai molte informazioni su Bitcoin e criptovalute in generale, tocca anche diversi altri argomenti, come economia, covid, politica, ecc.

Naomi Brockwell

57.000+ follower

Otterrai: privacy, tecnologia, blockchain e, naturalmente, criptovaluta.

Naomi è attivamente coinvolta nel cryptoverse, dove ospita alcune delle più grandi conferenze blockchain ed economiche in tutto il mondo. Ha condotto interviste con persone importanti nel campo della tecnologia, degli affari, della politica e della blockchain e condivide tutto sul suo account Twitter. Se vuoi saperne di più sulla privacy in tutte le sue sfaccettature, allora questo è l’account che fa per te. Naomi è anche una pluripremiata produttrice, podcaster, facilitatrice di panel, attrice, cantante lirica e co-autrice del libro per bambini Billy’s Bitcoin.

Marty Bent

168.000+ follower

Otterrai: Una forza per tutto ciò che riguarda Bitcoin.

Marty Bent è il fondatore di TFTC.io, una società di media focalizzata su Bitcoin e libertà nell’era digitale. Le sue opinioni e il suo dialogo riflettono molti dei valori su cui Bitcoin è stato fondato. Anche se a volte duro, le sue intuizioni e commenti sono necessari in qualsiasi feed di Twitter. È l’autore di una delle più note newsletter quotidiane Bitcoin, nonché l’ospite del podcast “Tales From The Crypt”. Di tanto in tanto, si avventura su un’ampia varietà di altri argomenti, che puoi scegliere di ignorare se lo desideri.

Ecco uno dei nostri tweet preferiti di Marty Bent:

Messari

298.000+ follower

Otterrai: notizie e aggiornamenti approfonditi sulle criptovalute

Messari è considerato uno dei principali fornitori di prodotti di cripto market intelligence che aiutano i professionisti a navigare nel mondo delle criptovalute e del Web3. Il suo account Twitter pubblica diversi tweet al giorno, dove condividono notizie e aggiornamenti imparziali e approfonditi. Pubblicano anche un rapporto dettagliato annuale con centinaia di pagine di ricerca sulle ultime tendenze crittografiche. Se ti piacciono i thread di tweet occasionali che ti danno più approfondimenti rispetto alle solite notizie veloci, l’account Twitter di Messari farà al caso tuo.