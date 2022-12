Un fondo comune d’investimento è una società, gestita professionalmente, che raccoglie il denaro di molti investitori e lo investe in titoli come azioni, obbligazioni e debiti a breve termine, Fondi azionari o obbligazionari e fondi del mercato monetario.

I fondi comuni di investimento sono un buon investimento per gli investitori che desiderano diversificare il proprio portafoglio.

Invece di puntare tutto su una società o un settore, un fondo comune investe in titoli diversi per cercare di ridurre al minimo il rischio del portafoglio.

Il termine è tipicamente utilizzato negli Stati Uniti, in Canada e in India, mentre strutture simili in tutto il mondo includono la SICAV in Europa e la società di investimento di tipo aperto nel Regno Unito.

Quali sono le spese sostenute in un regime di fondi comuni di investimento?

Ci sono così tanti elementi coinvolti nella fornitura di vari servizi a un investitore in modo che possa raggiungere i loro obiettivi finanziari.

Tutti questi elementi devono essere pagati per i loro frutti per i servizi forniti. Per questo, c’è una spesa a carico di ogni regime di fondi comuni di investimento, come percentuale del corpus dello schema. I regolamenti SEBI impongono alcuni limiti oltre i quali le spese non sono consentite, anche se le spese sono superiori alle spese addebitate. Secondo i suddetti regolamenti SEBI, man mano che la dimensione del fondo cresce, le spese massime che possono essere addebitate come percentuale delle attività in gestione (AUM) diminuiscono.

Il documento di offerta indica il rapporto di spesa massimo consentito per ogni schema in cui si sta pensando di investire. La scheda informativa mensile e le informazioni obbligatorie semestrali consentono di vedere le spese effettive addebitate per schema.