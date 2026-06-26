ICOP ottiene finanziamenti per 106 milioni: ecco i dettagli dell’operazione

ICOP, società quotata su Euronext Growth Milan, ha perfezionato un rifinanziamento da 106 milioni di euro con Intesa Sanpaolo, UniCredit e Banco BPM.

ICOP, società leader nel settore dell’ingegneria del sottosuolo, ha compiuto un passo significativo nel rafforzamento della propria struttura finanziaria. Con un’operazione di rifinanziamento da 106 milioni di euro, la società quotata su Euronext Growth Milan ha ottenuto condizioni migliorative per il proprio indebitamento, consolidando ulteriormente la propria posizione nel mercato.

L’operazione, che coinvolge tre dei principali istituti bancari italiani, rappresenta un’importante pietra miliare nel percorso di crescita di ICOP. Con un backlog ai massimi storici e una struttura finanziaria più efficiente, la società è pronta ad affrontare le sfide future con maggiore solidità.

I dettagli dell’operazione di rifinanziamento

Il rifinanziamento è stato strutturato attraverso tre contratti di finanziamento bilaterali con Intesa SanpaoloUniCredit e Banco BPM. L’importo complessivo di 106 milioni di euro è stato concesso su base unsecured e a condizioni allineate ai migliori standard di mercato per emittenti con standing creditizio primario.

L’operazione consente di rifinanziare a condizioni migliorative buona parte dell’indebitamento esistente, sia in capo alla capogruppo sia alla controllata statunitense ICOP, Inc. Questo rifinanziamento estende il merito creditizio della capogruppo quotata anche alla componente statunitense, generando ulteriori sinergie sul costo del debito.

I finanziamenti hanno scadenza finale al 31 dicembre 2031 e prevedono un rimborso mediante rate trimestrali di ammortamento. Il margine applicato è legato all’evoluzione della leva finanziaria del gruppo, riducendosi al diminuire del rapporto tra indebitamento ed EBITDA.

Le dichiarazioni dell’AD Piero Petrucco

L’amministratore delegato di ICOP, Piero Petrucco ha commentato l’operazione sottolineando il suo valore strategico: “Questa operazione è un passaggio strategico nell’integrazione finanziaria del nostro Gruppo. Desidero ringraziare Intesa Sanpaolo, UniCredit e Banco BPM: il loro supporto, espressione di un rapporto di lungo corso, conferma la fiducia del sistema bancario nel nostro percorso e accompagna la Società nelle prossime fasi di sviluppo.”

Petrucco ha inoltre evidenziato come, con un backlog ai massimi storici e una struttura finanziaria più efficiente, ICOP affronti i prossimi traguardi da una posizione solida. Questo rifinanziamento rappresenta un ulteriore tassello nel percorso di crescita e consolidamento della società, che continua a distinguersi nel settore dell’ingegneria del sottosuolo.