Buterin smentisce la teoria che il valore di ETH dipenda dal burn delle fee, evidenziando la centralità di decentralizzazione, privacy e sicurezza.

Nel corso di un thread pubblicato su X, il co-fondatore di Ethereum, Vitalik Buterin, ha ribaltato una delle narrative più diffuse nel mondo crypto: l’idea che la distruzione delle commissioni di rete, introdotta con l’EIP-1559, costituisca il principale motore di valutazione di ETH. Secondo il nuovo ragionamento, la fee burn non è mai stata tanto determinante come sembrava, e la sua capacità di coprire la soglia di pareggio resta ben al di sotto del 10% in modo permanente. La dichiarazione arriva in un periodo in cui la capitalizzazione di mercato di Ethereum si aggira intorno ai 270 miliardi di dollari, ma la dinamica di inflazione-deflazione della moneta è cambiata radicalmente rispetto ai picchi di commissioni osservati nel 2021-2023.

Il burn delle commissioni non è il motore del valore di ETH

Buterin ha mostrato un modello di valutazione molto lineare: il valore di un token sarebbe pari al valore delle commissioni bruciate diviso per il tasso di sconto adottato. Applicando tale formula, per giustificare una capitalizzazione di 270 miliardi di USD servirebbero più di 700 000 ETH bruciati ogni anno, una cifra paragonabile al fatturato annuo di una multinazionale come L’Oréal. Tale livello di burn implicherebbe inoltre che i validatori vedrebbero le loro ricompense ridotte di circa due terzi, a causa della necessità di destinare una parte considerevole dei token al finanziamento delle attività di ricerca e sviluppo del protocollo. Questa ipotesi richiederebbe una governance estremamente interventista, con decisioni centralizzate su come allocare i fondi, contraddicendo il principio di decentralizzazione alla base della rete.

Decentralizzazione, CROPS e sicurezza: i veri pilastri di Ethereum

Invece di inseguire un burn sempre più alto, Buterin propone di puntare su decentralizzazione, resistenza alla censura e sicurezza. L’acronimo CROPS (censorship and capture resistance, open-source, privacy, security) descrive i valori che, secondo lui, conferiscono stabilità a lungo termine al network, specialmente in un’era di rapida evoluzione dell’ intelligenza artificiale. Un ecosistema stabile, capace di sopravvivere a pressioni esterne, è ritenuto più prezioso di una mera fee burn che potrebbe fluttuare in base al volume delle transazioni. Inoltre, aumentare i prezzi del gas per massimizzare il burn rischierebbe di escludere utenti che cercano privacy o servizi crittografici a costi contenuti, riducendo l’accessibilità della piattaforma.

Implicazioni per il futuro di Ethereum e per gli investitori

Il cambio di rotta di Buterin si colloca in un contesto di dibattito intenso attorno all’upgrade chiamato Glamsterdam, la cui attuazione è stata sospesa in attesa di risolvere otto invarianti critiche legate ai contratti intelligenti. Parallelamente, la transizione verso soluzioni layer-2, rafforzata dall’upgrade Dencun del 2024, ha ridotto drasticamente le commissioni sulla mainnet, facendo sì che il burn di ETH sia spesso inferiore al tasso di emissione. Questo scenario rafforza la necessità di considerare ETH come una riserva di valore (store-of-value) piuttosto che un semplice veicolo di “ultrasound money”. Gli investitori dovrebbero quindi valutare la capacità della rete di mantenere la sicurezza post-quantistica, la sua roadmap di ossificazione parziale e l’ampliamento dell’ecosistema di asset reali sulla mainnet, elementi che, secondo Buterin, saranno i veri fattori trainanti per la crescita sostenibile di Ethereum.