Paola Severino denuncia l’uso dell’AI e delle criptovalute per creare vaste aree di riciclaggio e terrorismo.

L’avanzamento rapido dell’intelligenza artificiale e delle criptovalute ha rivoluzionato molti settori legittimi, ma al contempo ha aperto varchi inediti per attività illecite. Strumenti basati su algoritmi di apprendimento automatico, capace di generare testi, immagini e video realistici, consentono ai criminali di automatizzare operazioni prima estremamente complesse. Allo stesso tempo, le monete digitali, grazie alla loro natura decentralizzata e all’anonimato offerto da alcuni network, forniscono un terreno fertile dove nascondere flussi di denaro senza lasciare tracce tradizionali.

In una recente intervista concessa ad AdnFinance, la prof.ssa Paola Severino – ex ministra della Giustizia e presidente della Luiss School of Law – ha evidenziato come queste tecnologie abbiano trasformato il panorama del crimine finanziario. Definendo le aree di attività illecita come “praterie sconfinate”, ha messo in guardia sulle potenziali conseguenze per le autorità di vigilanza, le forze dell’ordine e l’intero sistema giudiziario.

Crimine digitale: l’impatto dell’IA sulle attività illecite

L’intelligenza artificiale è ora impiegata per creare deepfake di alta qualità, falsificare documenti e imitare la voce di individui, facilitando truffe telefoniche e phishing evoluti. Algoritmi di generazione testuale possono produrre comunicazioni persuasive in pochi secondi, riducendo il tempo necessario per pianificare e lanciare campagne fraudolente. Inoltre, i bot dotati di IA riescono a gestire simultaneamente migliaia di account su piattaforme di scambio, distribuendo rapidamente i proventi illeciti e riciclando denaro in modo quasi istantaneo.

Automazione di schemi di frode

Le gang criminali hanno adottato sistemi di machine learning per identificare vulnerabilità nei mercati finanziari e nei servizi di pagamento online. Questi sistemi apprendono dai pattern di transazioni legittime per mascherare i movimenti occulti, rendendo più difficile per gli analisti individuare anomalie. Il risultato è una catena di revisione automatizzata che genera, sposta e occultà fondi con una velocità che le strutture di controllo tradizionali faticano a tenere il passo.

Criptovalute: le ampie praterie del riciclaggio e del finanziamento terroristico

Le criptovalute rappresentano un terreno ideale per operazioni di riciclaggio e per finanziare attività terroristiche. L’assenza di un’autorità centrale e la possibilità di creare wallet anonimi consentono a gruppi criminali di costruire reti complesse di trasferimenti rapidissimi e quasi invisibili. Come ha sottolineato Severino, il fenomeno è comparabile a una “prateria sconfinate”, dove le forze dell’ordine trovano difficoltà a monitorare ogni singolo movimento di valore.

Rete di wallet anonimi

Studi recenti indicano che una percentuale significativa di transazioni sospette avviene su blockchain che offrono funzionalità di privacy avanzata, come Monero o Zcash. Queste piattaforme, grazie a tecniche di ring signatures e zero-knowledge proofs, offuscano l’origine e la destinazione dei fondi, rendendo quasi impossibile tracciare la catena di proprietà. La proliferazione di servizi di mixing, che frammentano e ricombinano monete digitali, amplifica ulteriormente la difficoltà di identificare i beneficiari finali.

Di fronte a questo scenario, le autorità italiane e internazionali stanno potenziando le proprie capacità di analisi blockchain, ma la velocità con cui emergono nuovi protocolli e strumenti crittografici supera spesso l’adattamento normativo. La sfida principale consiste nel coniugare la necessità di trasparenza finanziaria con il rispetto della privacy legittima degli utenti. Solo un approccio integrato, che includa tecnologie di tracciamento avanzate, cooperazione tra agenzie di intelligence e una normativa flessibile, potrà contenere la crescita di queste “praterie sconfinate”.