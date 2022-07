Password di TradingView: come reimpostarla

Le password sono una delle misure di sicurezza dell’account personale di qualsiasi piattaforma. Se dimentichi la password del tuo account TradingView, potresti avere difficoltà ad accedere al tuo account. Hai dimenticato la password di TradingView e come risolverla? Il seguente articolo guida gli utenti a superare quando dimenticano la password del proprio account TradingView e come reimpostare o modificare la password dell’account.

Alcuni suggerimenti per l’utilizzo delle password di TradingView

La password del conto TradingView è uno dei passaggi essenziali per proteggere gli account utente. Tuttavia, non tutti comprendono i principi di base quando si imposta una password per un conto TradingView. Ci sono alcuni suggerimenti per aiutare gli utenti a proteggere le password di TradingView come segue:

Non utilizzare una password Di TradingView che corrisponda alla password di altri siti web o applicazioni. Se un utente utilizza la stessa password per molte piattaforme e applicazioni diverse, tutti gli altri account sono facilmente compromessi quando rivelano la password su un sito Web. Per garantire la sicurezza dei conti TradingView, gli utenti devono utilizzare una password separata per questa piattaforma.

Gli utenti devono utilizzare una password difficile da indovinare, che può essere più lunga di 12 caratteri, tra cui maiuscole, minuscole, numeri e caratteri speciali.

Cambia la password non appena viene rilevata o sospettata quando l’account ha accesso da estranei.

Non utilizzare i dati di accesso al conto TradingView per utilizzare altri servizi o piattaforme di 3rd party.

Vai all’URL corretto www.tradingview.com e all’app TradingView corretta per evitare il furto dell’account. Scarica l’app TradingView su Google Play per Android e sull’App Store per iOS.

Correggi l’errore della password dimenticata da TradingView.

Gli utenti possono applicare alcuni rimedi quando dimenticano la propria password TradingView come segue:

Vai su Impostazioni su un browser web, seleziona Riempimento automatico, quindi scegli di visualizzare le password di TradingView. Se l’utente utilizza la funzione di salvataggio della password, l’utente può facilmente trovare la password qui.

su un browser web, seleziona quindi scegli di visualizzare le password di TradingView. Se l’utente utilizza la funzione di salvataggio della password, l’utente può facilmente trovare la password qui. Se gli utenti non riescono a trovare la password nel modo sopra indicato, l’utente fa clic sul pulsante Ho dimenticato la password o non può accedere nella finestra di accesso.

Inserisci l’e-mail/nome utente o il numero di telefono utilizzato per accedere all’account. Clicca sulla casella Non sono un robot. Quindi seleziona Cerca.

Scegli come ricevere il link di reimpostazione della password tramite e-mail o numero di telefono e fai clic su Invia.

Gli utenti devono eseguire operazioni sul computer per garantire che non vengano eseguiti errori. Dopo che TradingView ha rispedito la nuova password, accedi nuovamente all’account e cambia la password secondo le linee guida di sicurezza.

Come cambiare la password su TradingView

Gli utenti possono facilmente cambiare la password del proprio account TradingView dopo aver effettuato l’accesso. Procedere come segue:

Fare clic sul pannello di controllo e selezionare Impostazioni profilo.

Nella scheda Impostazioni, selezionare Cambia password e fare clic su Invia collegamento.

Conclusione

La password di TradingView dimenticata è un errore che può capitare a chiunque. Tuttavia, la correzione è abbastanza semplice. Dopo aver reimpostato o modificato la password del tuo conto TradingView, il tuo conto TradingView viene disconnesso ovunque. Pertanto, gli utenti devono accedere nuovamente al proprio conto TradingView sui dispositivi. Se, dopo aver seguito le istruzioni di cui sopra, l’utente non è ancora in grado di recuperare la propria password o di cambiare la propria password, contattare l’assistenza TradingView.