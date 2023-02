Il mercato degli orsi (Bears) crittografici è finalmente finito?

I tori sono tornati, o lo sono? Questa è stata una domanda che gli osservatori più cauti potrebbero aver iniziato a porsi nelle ultime due settimane, quando il mercato delle criptovalute è salito come Phoenix da un limite totale di circa $ 942 miliardi venerdì a $ 1,022 trilioni sabato, con un guadagno dell’8,5% in circa un giorno.

In effetti, tornando al 20 dicembre (quando il mercato valeva circa $ 825 miliardi), i prezzi sono aumentati di quasi il 24% in media, con alcuni altcoin (ad esempio aptos, decentraland, helium, Frax share, solana) che hanno fatto ancora meglio negli ultimi tempi.

Il fatto è che, nonostante questi aumenti, bitcoin ed ethereum (ad esempio) rimangono del 70% e del 68% al di sotto dei rispettivi massimi storici, fissati a novembre 2021.

Quindi, anche se l’arrivo di dati sull’inflazione negli Stati Uniti in qualche modo positivi ha rafforzato il sentiment degli investitori, rimane altamente discutibile che l’economia globale – e il mercato delle criptovalute – non sia ancora fuori dai guai.

Tuttavia, con i suddetti dati sull’inflazione accompagnati di recente da dati positivi provenienti da altre importanti economie, sembra davvero che siamo entrati nell’inizio della fine per il mercato degli orsi crittografici del 2022.

Naturalmente, con le condizioni macroeconomiche ancora in uno stato precario e con le criptovalute potenzialmente di fronte a una serie di gravi azioni normative, i guadagni della scorsa settimana potrebbero essere facilmente compromessi.

I dati sull’inflazione negli Stati Uniti causano un rally delle criptovalute

Giovedì 12 gennaio è stata una buona giornata per i mercati azionari e delle criptovalute, con il Bureau of Labor Statistics degli Stati Uniti che ha pubblicato un aggiornamento che ha rilevato che l’inflazione annuale era scesa al 6,5% a novembre, in calo dal 7,1% di ottobre.

Questo è stato il principale motore del mercato delle criptovalute negli ultimi giorni, con i mercati azionari statunitensi (e globali) in aumento anche in risposta alle notizie incoraggianti.

Eppure non è stata l’unica buona notizia economica. Il giorno dopo, l’Office for National Statistics del Regno Unito ha pubblicato dati che mostrano che l’economia britannica era effettivamente cresciuta dello 0,1% a novembre, confondendo le aspettative di una contrazione. Ciò ha completato notizie molto simili dalla Francia, che ha visto anche un aumento dello 0,1% del PIL nel quarto trimestre del 2022, nonché dati ancora più forti dalla Germania, che ha registrato una crescita dell’1,9% della produzione economica per l’intero anno..

C’è anche l’affermazione che, poiché i rendimenti obbligazionari (ad esempio i Treasury statunitensi) rimangono intorno al 4,25%, i tassi di interesse della Fed non aumenteranno molto quest’anno e probabilmente inizieranno a scendere con il progredire del 2023. Questo è stato un argomento avanzato di recente dal veterano del reddito fisso Jeffrey Gundlach, tra gli altri.

In combinazione con il rapido calo dei prezzi del petrolio / gas, tutto ciò crea il sospetto di un quadro economico in graduale miglioramento, che per estensione dovrebbe tradursi in un miglioramento del mercato delle criptovalute. Questa sembra infatti essere la convinzione di molti osservatori del mercato, con Twitter che mostra non carenza di persone disposte a farsi avanti e dichiarare (o almeno insinuare) che il 2023 si preannuncia già molto meglio del 2022.

E a giudicare da come hanno reagito i prezzi, saresti perdonato per aver pensato che il mercato delle criptovalute abbia deciso che il mercato orso dello scorso anno è finito e un mercato rialzista sta per iniziare. Non solo il mercato nel suo complesso ha superato $ 1 trilione di valore per la prima volta dall’inizio di novembre, ma un buon numero di monete ha visto alcuni guadagni molto interessanti sopra la media. Ecco una selezione dei guadagni più importanti nell’ultima settimana, al momento della scrittura.

Aptos (APT): la propaggine Libra/Diem è aumentata del 111%.

Decentraland (MANA): l’altcoin metaverse è aumentato dell’85%.

Elio (HNT): la moneta della rete IoT decentralizzata ha guadagnato del 63%.

Solana (SOL): blockchain di livello uno ha guadagnato del 61%.

Terra (LUNA): la nuova versione di LUNA è aumentata del 58%.

Frax Share (FXS): token nativo per la piattaforma di prestito decentralizzata Frax Finance è aumentato del 55%.

In una certa misura, molti degli artisti sopra la media stanno semplicemente iniziando a recuperare il terreno che hanno perso nel corso del 2022, con molti ancora ben al di sotto dei rispettivi massimi storici (ad esempio, Solana è ancora del 91% al di sotto del suo massimo storico stabilito nel novembre 2021). Tuttavia, il fatto che abbiano iniziato questo processo può essere considerato un segnale molto positivo, con un gran numero di persone all’interno di Crypto Twitter che si spingono fino a suggerire che un nuovo mercato rialzista è appena iniziato..

Nuvole all’orizzonte

Tuttavia, di fronte a tale esuberanza vale la pena giocare a Devil’s Advocate, e non pochi commentatori si sono rapidamente mossi per sostenere che i guadagni della scorsa settimana non sono l’inizio del prossimo mercato rialzista. Ad esempio, per l’imprenditore e conduttore di podcast (e massimalista Bitcoin) Brad Mills, i movimenti attuali rappresentano solo l’inizio di un lungo ciclo verso la ripresa..

Allo stesso tempo, c’è probabilmente ancora molto contagio da giocare dal crollo FTX di novembre, con Silvergate Bank che ha recentemente affrontato una corsa agli sportelli negli ultimi mesi del 2022, poiché i suoi clienti hanno ritirato circa $ 8 miliardi dall’istituzione cripto-amichevole. In altre parole, l’industria potrebbe vedere un’altra grande esplosione in qualsiasi momento presto, qualcosa che farebbe scendere di nuovo i prezzi.

Allo stesso tempo, l’industria affronta la prospettiva molto reale di un’azione normativa, con il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti che sta ancora valutando se addebitare Binance – il più grande scambio di criptovalute al mondo per volume – di violazioni del riciclaggio di denaro. Ciò si aggiunge alla notizia che gli uffici bulgari di Nexo sono stati perquisiti il 12 gennaio, in relazione a un caso di riciclaggio di denaro. Nella stessa data, la SEC ha accusato Gemini e Genesis di aver venduto titoli non registrati attraverso il loro prodotto Gemini Earn, aggiungendo ulteriore ai recenti problemi della crittografia.

Alla luce di queste azioni, non si può escludere che le autorità negli Stati Uniti (e potenzialmente altrove) si stiano preparando a confrontarsi con l’industria attraverso mezzi legali e normativi, e con casi preesistenti tra la SEC e Ripple (ad esempio), è probabile che lo stiano facendo già da diversi anni. E parlando del caso Ripple, se perde la sua battaglia con l’autorità di regolamentazione dei titoli, questo potrebbe avere un effetto molto negativo sui prezzi delle criptovalute.

In quanto tale, nessuno dovrebbe ancora aprire lo Champagne. Sì, i prezzi hanno recuperato in una certa misura nelle ultime settimane, ma con l’economia globale che sta ancora rallentando il suo declino piuttosto che mostrare una reale forza, sarebbe troppo prematuro concludere che stiamo entrando in un nuovo mercato rialzista.