Investimenti in criptovalute: quali sono i primi 3 errori

La criptovaluta è cresciuta in modo significativo dal lancio di Bitcoin nel 2009. È passato da una valuta online di nicchia iniziata come esperimento a una classe di attività approvata dalla SEC. Nel corso degli anni, ci sono state molte storie di investitori in criptovaluta che si sono imposti sui mercati.

Ora che il tempo è passato ed è emersa un’industria completamente nuova che circonda le criptovalute, ci sono ancora alcune cose che i nuovi arrivati sbagliano sulle criptovalute. Di seguito, evidenziamo le prime 3 cose che le persone ancora sbagliano sugli investimenti crittografici di base.

#1. Mancanza di conoscenza della criptovaluta

Alcune persone investono in criptovaluta senza aver fatto alcuna ricerca iniziale. Questa è una decisione sbagliata indipendentemente dalla classe di attività.

È comune credere che la crittografia sia uno schema per arricchirsi rapidamente, portando alcuni a saltare in complessi scambi di criptovaluta e piattaforme DeFi. Presi dall’hype, gli investitori nascenti potrebbero essere inclini a ignorare opportunità semplici e stabili per i rendimenti come la media del costo del dollaro. Un errore dannoso sperimentato da molti è il seguente consiglio di oscuri cripto-influencer che non sono esperti esperti o hanno un’agenda.

Una comprensione e un’educazione di base su cosa sono le criptovalute, come funzionano e come tenerle in modo sicuro porteranno i neofiti molto lontano. Acquisire familiarità con quali monete sono state in circolazione più a lungo e hanno guadagnato la loro reputazione aiuterà a imparare le corde. Le criptovalute più grandi come Bitcoin ed Ethereum sono le più stabili e sono un buon punto di partenza per costruire un portafoglio di criptovalute e la tua cripto-alfabetizzazione.

Quindi si consiglia di non saltare subito in “altcoin”. Tuffarsi a capofitto in un’oscura criptovaluta come primo token (ad esempio il token Squid Game) non è la più brillante delle idee.

Un’area che tutti i nuovi arrivati devono imparare è la selezione, la navigazione e l’acquisto di criptovaluta da uno scambio. Non tutti gli scambi sono uguali, né sono tutti affidabili e sicuri. Ci sono stati un certo numero di casi in cui gli scambi hanno truffato gli investitori utilizzando le loro piattaforme. Un altro evento comune è il fallimento degli scambi che si traduce nella perdita totale dei depositi dei clienti. Questo è successo notoriamente a Mount Gox e, più recentemente, a FTX.

Infine, un po ‘di cripto-alfabetizzazione farà molto. Ad esempio, imparare presto come utilizzare e archiviare le risorse all’interno di un portafoglio hardware impedirà che lo scenario fin troppo comune del tuo scambio preferito fallisca. Acquisisci familiarità con la frase “non le tue chiavi, non le tue criptovalute”.

#2. Strategie di trading scadenti

Questo è facilmente l’errore più comune commesso dagli investitori crittografici, specialmente quelli nuovi. La criptovaluta è una classe relativamente nuova di attività con proposte di valore con cui i nuovi investitori potrebbero non avere familiarità. È lo stesso consiglio che dà Warren Buffet, “investi in ciò che sai”. Se non conosci la criptovaluta, allora stai investendo in acque inesplorate. Potresti essere fuori dalla tua profondità e ritrovarti a subire perdite.

Ci sono molti modi per investire in criptovaluta, o qualsiasi risorsa per quella materia, e le strategie complicate non sono di solito l’opzione migliore. Allo stesso modo, anche le strategie cotte a metà in genere non finiscono in successo. Il pensiero a breve termine è stato la rovina di molti trader di criptovaluta che sono incollati ai loro schermi 24 ore su 24, 7 giorni su 7. L’elevata volatilità potrebbe rendere questo un comportamento allettante da raggiungere, ma scegliere una strategia e attenersi ad essa può farti attraversare i mercati turbolenti.

Mentre tenere d’occhio i tuoi investimenti è una parte importante della gestione patrimoniale, seguirlo costantemente non garantisce il tuo successo. La gestione del rischio è la componente fondamentale per qualsiasi buona strategia di trading e trovare il profilo di gestione del rischio che funziona per la tua strategia richiede tempo e dedizione. È comune commettere errori all’inizio, ma quelli si appianeranno con la pratica.

#3. Ignorare le commissioni

Le commissioni svolgono una funzione importante all’interno dello spazio criptovaluta. Per gli scambi, sono una componente delle entrate che li mantiene aperti e operativi. Per la rete di criptovaluta stessa, le commissioni sono richieste dai processori di transazione come meccanismo anti-spam. Le commissioni sono una parte necessaria dell’ambiente di criptovaluta e, a un certo livello, saranno inevitabili.

Mentre è importante prepararti per il successo, dovrai tenere conto delle commissioni in qualsiasi strategia di trading. Ignorare completamente le commissioni comporterà una diminuzione dei rendimenti per motivi imprevisti. Ogni trasferimento e commercio comporterà una commissione. Pertanto, è importante tenere conto delle commissioni nella matematica alla base del fatto che la tua strategia o i tuoi investimenti siano redditizi o meno. A meno che tu non sia un sofisticato trader ad alta frequenza, la regola generale è “less is more”.

Conclusione: prima la ricerca, poi investi

Non sorprende che ci siano più aspetti che le persone comunemente sbagliano sulle basi degli investimenti crittografici. Ad esempio, investire in criptovalute non è un modo per evadere le tasse. Sei comunque tenuto a calcolare e pagare l’imposta sulle plusvalenze sui tuoi investimenti in criptovalute in base al tuo paese e alla tua giurisdizione.

Mentre l’elenco continua, i tre elementi trattati nel presente documento dovrebbero servire come un buon punto di partenza per iniziare il tuo viaggio crittografico. In caso di dubbio, consulta una serie di guide e risorse, come quelle che si trovano sul nostro sito.