IL MODELLO A DOPPIO FONDO o a W: cos’è e come leggerlo

Il trading del modello W, o del doppio fondo, può essere molto redditizio e darti un’area definibile da cui rischiare. È uno dei modelli grafici più altamente riconoscibili nel trading azionario. Dopo tutto, chi non sa com’è una “W”?

COS’È UN MODELLO W / DOPPIO FONDO?

Il modello W è un modello di consolidamento in cui uno stock testa essenzialmente un’area di supporto due volte. Quindi il nome “doppio fondo” si associa al modello. Di solito, troverai questo modello come una pausa in una tendenza al rialzo o come un modello di fondo in una tendenza al ribasso.

Il doppio fondo segnala ai potenziali trader che il titolo sta avendo difficoltà a fare nuovi minimi. Di conseguenza, i trader di lunga data possono sfruttare l’opportunità acquistando le azioni e rischiando il sostegno della “W”.

È anche giusto menzionare che se hai familiarità con il modello a doppia parte superiore, questa è essenzialmente l’immagine speculare di quella strategia.

COME LEGGERE UN MODELLO W – MODELLO DI GRAFICO DOPPIO INFERIORE

Ci sono molte diverse scuole di pensiero su come leggere un doppio fondo, ma pensiamo che sia meglio non pensarci troppo. Ad alcuni educatori piace vedere il secondo tuffo della “W” leggermente sotto il primo tuffo. Altri potrebbero non richiederlo.

Alla fine della giornata, quello che stai cercando è un’area di supporto da formare, che il secondo tuffo sia più basso o meno.

Idealmente, vuoi vedere il picco di volume come il modello W si basa lungo i due “abbeveratoi” del modello. Quello che questo ci dice è che le mani deboli stanno vendendo qui, mentre le mani più forti stanno assorbendo le loro azioni e sostenendo le azioni. Questo probabilmente porterà a un volume più elevato lungo i minimi.

Come il secondo a valle del doppio fondo si forma, dovrebbe essere immediatamente sul vostro radar. Potresti anche cercare un supporto a lungo termine da qualsiasi precedente barra ad alto volume dei precedenti giorni ad alto volume. Queste sono spesso impronte di titolari di posizioni più grandi che possono decidere di sostenere la loro posizione qui.

Trading del modello W rialzista / modello grafico a doppio fondo

Per ovvie ragioni, il doppio fondo è considerato un modello grafico rialzista. Tuttavia, non ci sono mai certezze al 100% nei mercati. Ed è per questo che è sempre meglio implementare le fermate e rispettarle!

Una volta inserito lo stock, assicurati che il tuo piano commerciale includa un arresto adeguato. In questo caso, mettiamo la nostra fermata al di sotto del più recente punto W. Quindi, misuriamo la profondità della W e la applichiamo alla nostra voce di breakout per ottenere un obiettivo potenziale.

In questo esempio abbiamo raggiunto il nostro obiettivo di 12 dollari. Una correzione di 0,30 dollari ci ha dato un profitto di 0,30 dollari, con solo 0,13 dollari di rischio dalla nostra entrata. Non male!

Modello grafico W ribassista / doppio fondo

Non c’è davvero un doppio fondo “bearish”, di per sé. C’è solo un fondo raddoppiato fallito. A meno che, ovviamente, non si voglia giocare la controparte ribassista al modello del doppio fondo, che è il doppio top.

D’altra parte, se stai cercando un modello di topping, il doppio top è una grande strategia da aggiungere al tuo arsenale. Proprio come il doppio fondo, un modello di doppio topping ribassista fallisce dopo un nuovo test degli alti. Idealmente, prenderai il commercio corto alla rottura della linea di segnale, impostando la tua fermata in alto nella parte superiore n. 2.

Questo è un altro esempio di PLTR. Mentre le azioni corrono, è chiaro che la pressione di vendita è presente dato il numero di stoppini sulle candele. Dopo il primo segno di debolezza, PLTR fa un tentativo fallito di stabilire nuovi massimi nella Top 2. Questo intrappola gli acquirenti breakout e poi l’offerta viene ritirata. Il percorso di minore resistenza è ovviamente verso il basso da allora in poi.

Come il nostro modello a doppio fondo, avvieremmo una posizione sulla rottura della linea di segnale rossa, fisseremmo la nostra fermata agli alti e misuriamo la mossa per una potenziale zona bersaglio.