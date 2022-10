STRATEGIE STOCK GURU: cosa sono e come funzionano

Il mondo del trading è pieno di guru. Devi davvero stare attento a chi segui. Alcuni guru ti faranno arrivare soldi e grandi profitti come se fosse facile da trovare. Altri ti avviseranno delle idee di azioni solo per venderti le loro azioni quando tu (i loro follower) fai salire il prezzo delle azioni.

Tuttavia, ci sono alcune strategie di guru che vale la pena imparare. Cerchiamo regolarmente di profilare educatori e guru di qualità sul nostro podcast, il SimCast. Come con qualsiasi nuovo hobby o lavoro, dovresti prendere quello che puoi da chiunque tu possa. Scarta le cose brutte e tieni ciò che funziona per te.

COME USARE LE STRATEGIE DEL GURU?

Il modo migliore per usare le strategie dei guru è testarle prima.

Se hai un guru che promuove una certa strategia, entra nel simulatore e scambia prima quella strategia per un grande sottoinsieme di scambi. Determina i tuoi criteri di risultato e poi saprai quanto bene funziona o meno.

Potresti anche scoprire che molte strategie di guru sono appena rinominate. Molti guru vogliono coniare le proprie strategie per scopi di marketing, ma in realtà sono solo vecchie, tecniche provate e testate con un nuovo nome.

Per questo motivo, suggeriamo di iniziare con le classiche strategie di analisi tecnica e i modelli di trading prima di spendere un sacco di soldi per i guru.

Infine, vorremmo solo sottolineare che è necessario sviluppare le proprie strategie per avere successo. I migliori trader sono buoni osservatori e revisori. Osservano i modelli nel tempo attraverso l’apprendimento implicito e li ricordano. Questa è la chiave per comprendere le dinamiche del mercato.

Affidarsi troppo a un guru non farà che ostacolare le tue prestazioni nel tempo.

LE NOSTRE DUE STRATEGIE GURU PREFERITE

Se dovessimo scegliere le nostre due migliori strategie di guru per principianti, andremmo con una strategia lunga e due che possono andare in entrambi i modi. In questo modo, se ti trovi in qualsiasi tipo di mercato, puoi avere una strategia per adattarsi a quel mercato.

Il modello di contrazione della volatilità Minervini

Il modello di contrazione della volatilità, o VCP, come è diventato noto, è stato reso popolare da Mark Minervini nei suoi libri Think and Trade Like a Champion e Trade Like a Stock Market Wizard. Nonostante il successo del modello per lo swing trading, può essere molto utile anche nel day trading.

Il VCP, che risale a Richard D. Il “modello d’onda” di Wyckoff comporta un alto tasso di successo se eseguito correttamente. Sembra essenzialmente una bandiera rialzista.

Molti trader di successo possono riferirsi al modello semplicemente come una “alta bandiera stretta”. Tuttavia, tale modello implica alcuni criteri che potrebbero non adattarsi al VCP. Puoi vedere dall’immagine sopra che aiuta i trader a definire i loro rischi offrendo rendimenti esponenziali.

La strategia commerciale di VWAP Boulevard

VWAP Boulevard è stato avviato dal personaggio di Twitter @team3dstocks. Da quando hanno condiviso la strategia con la comunità, migliaia di trader giornalieri stanno ora implementando questa strategia per scambiare azioni di slancio.

Ecco le basi su cosa cercare con la strategia del viale VWAP:

Trova il VWAP dai giorni di grande volume su un grafico

Identifica i loro livelli VWAP giornalieri in quei giorni

Disegna una linea sul tuo grafico

E questo è praticamente l’essenza. Ovviamente, c’è di più, e lo copriamo nella nostra guida definitiva al viale VWAP. Ma, a tutti gli effetti, questo livello può diventare un livello chiave di supporto o di resistenza per il tuo attuale giorno di trading. Questo ti permette di andare lungo o corto a seconda dell’azione del prezzo a quel livello.