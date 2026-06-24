Il Senato approva una risoluzione contro azioni militari unilaterali in Iran

Il Senato ha votato per limitare i poteri bellici del presidente, mentre l'Iran respinge ispezioni sui siti colpiti, l'Oman coordina un corridoio marittimo e il Pentagono chiede 80 miliardi per le operazioni

Nelle ultime ore il clima politico e militare attorno all’Iran ha registrato sviluppi rilevanti su più fronti: il Congresso degli Stati Uniti ha assunto una posizione insolita nei confronti del presidente, mentre Teheran ha ribadito la chiusura a ispezioni esterne sui propri impianti danneggiati e diversi attori regionali hanno preso misure concrete per tutelare la navigazione nello Stretto di Hormuz.

Il mosaico comprende voti parlamentari, dichiarazioni ufficiali di leader e funzionari, iniziative marittime coordinate e richieste di bilancio per sostenere le operazioni militari: tutti elementi che contribuiscono a una situazione ancora fluida e carica di implicazioni strategiche.

Senato Usa: voto 50-48 per limitare le operazioni militari senza autorizzazione

Con un risultato di 50 voti a favore e 48 contrari il Senato degli Stati Uniti ha approvato una risoluzione che ordina al presidente di porre fine alle azioni militari contro l’Iran a meno che non ottenga l’autorizzazione del Congresso. Il passaggio rappresenta una frattura significativa nel sostegno al capo dell’esecutivo, poiché quattro esponenti del partito repubblicano hanno votato insieme ai democratici, mentre un solo senatore democratico si è espresso contro la misura.

Il voto non ha valore di legge vincolante, ma è storico per il peso politico che esprime: per la prima volta dall’adozione del War Powers Resolution del 1973, entrambe le Camere del Parlamento hanno approvato una risoluzione che chiede la cessazione di un conflitto in assenza di un mandato del Congresso. Il dibattito evidenzia il crescente malcontento di alcune componenti legislative sull’uso del potere esecutivo in operazioni militari prolungate.

Implicazioni politiche e richiesta di fondi

La decisione legislativa arriva mentre il Pentagono ha segnalato al Congresso la necessità di un incremento di bilancio di circa 80 miliardi di dollari per ricostituire scorte e munizioni legate alle operazioni. La richiesta finanziaria sottolinea la dimensione materiale e economica del conflitto e alimenta il dibattito politico sul ruolo e le responsabilità dell’esecutivo nella prosecuzione delle ostilità.

Tensioni diplomatiche e posizioni di Teheran

L’Iran ha categoricamente escluso che l’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica possa ispezionare i siti che sarebbero stati colpiti da attacchi israeliani e statunitensi: fonti ufficiali di Teheran hanno dichiarato che non sono previsti incontri con il direttore generale dell’agenzia e che non si pianificano ispezioni sugli impianti nucleari danneggiati. A questa posizione si unisce la linea del governo che ribadisce come lo Stretto di Hormuz sia sotto la gestione iraniana nel rispetto delle norme internazionali.

Il presidente iraniano ha poi sottolineato che la capacità difensiva di Teheran, inclusi i sistemi missilistici, non è negoziabile e non farà parte di alcun memorandum d’intesa: si tratta di una netta esclusione di compromessi su elementi considerati centrali per la deterrenza nazionale. Queste affermazioni indicano una chiara distanza rispetto a eventuali condizioni esterne che impongano restrizioni al programma missilistico.

Reazioni complementari e dichiarazioni internazionali

Da parte statunitense il presidente ha respinto l’idea che gli ispettori internazionali non debbano accedere ai luoghi interessati, affermando che le ispezioni fanno parte dell’accordo e che gli esperti saranno sul terreno “al momento opportuno“. Il presidente ha ribadito la volontà di garantire controllo e trasparenza, pur mantenendo margini temporali per l’attuazione pratica.

Sul piano diplomatico, alcuni leader esterni hanno espresso sostegno alla sovranità di Paesi della regione e si sono detti pronti a sostenere processi di stabilizzazione. In parallelo sono arrivate osservazioni sulla gestione dei fondi sbloccati all’Iran: il governatore della banca centrale di Teheran ha chiarito che non esiste un obbligo formale di indirizzare tali risorse verso acquisti esclusivi di prodotti statunitensi, precisando che i capitali dovranno essere destinati principalmente a beni essenziali e medicinali.

Misure marittime e affermazioni sul transito petrolifero

Per garantire la libertà di navigazione nello stretto strategico, l’Oman ha annunciato la creazione di un corridoio marittimo temporaneo coordinato con l’Organizzazione marittima internazionale: le navi che intendono transitare dovranno attenersi alle coordinate e alle indicazioni fornite dalle autorità per garantire sicurezza e continuità del traffico commerciale marittimo.

Nel frattempo il presidente degli Stati Uniti ha affermato che milioni di barili di petrolio hanno attraversato lo Stretto in un giorno, sottolineando l’importanza strategica della via di transito e la necessità di evitare che la crisi comprometta flussi energetici globali. A livello regionale il primo ministro di un Paese coinvolto nel confronto ha dichiarato che la questione con l’Iran non è conclusa, segnalando che il quadro rimane instabile e soggetto a possibili nuove evoluzioni.

L’insieme di queste mosse — dal voto del Senato alle dichiarazioni ufficiali di Teheran, dalle misure di sicurezza marittima alla richiesta di fondi per le operazioni — disegna una fase in cui politica, diplomazia e logistica militare si intrecciano, con possibili ricadute sulla stabilità regionale e sulle relazioni internazionali.