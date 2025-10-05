Impatto della Chiusura Governativa su Occupazione e Inflazione: Analisi Approfondita

La recente chiusura governativa ha suscitato dubbi e preoccupazioni nel campo economico, in particolare per quanto riguarda l’occupazione e i dati inflazionistici.

Sebbene non sia possibile determinare se l’Amministrazione sia realmente sollevata per il rinvio della pubblicazione dei dati occupazionali, i risultati del Laboratorio Digitale Economico ADP-Stanford offrono spunti interessanti. Un’imprevista diminuzione di 82.000 posti di lavoro non è di per sé allarmante, ma nemmeno rassicurante.

Ritardi nelle pubblicazioni economiche

Le scommesse su Kalshi suggeriscono un periodo di chiusura di circa 20,8 giorni, il che comporta un rinvio nella pubblicazione degli indici dei prezzi al consumo (CPI) e dei prezzi alla produzione (PPI), attesi rispettivamente per il 15 e il 16 ottobre. Tali ritardi hanno conseguenze dirette e indirette che meritano un’attenta analisi.

Implicazioni per i dati CPI e PPI

Il rinvio dei dati CPI avrà un impatto significativo su numerosi aspetti economici. Ad esempio, la Commissione per la Previdenza Sociale dipende dai dati CPI di settembre per stabilire l’adeguamento del costo della vita (COLA) per il 2026. Inoltre, oltre 60 aggiustamenti inflazionistici che riguardano le fasce fiscali dell’IRS, di norma pubblicati in ottobre, subiranno ritardi, influenzando la compilazione delle dichiarazioni dei redditi per il 2025.

Proiezioni occupazionali e analisi economica

Per quanto riguarda i dati sull’occupazione non agricola (NFP), le stime di consenso oscillano tra 50 e 54.000 nuovi posti di lavoro, un risultato che non suscita particolari entusiasmi. Il modello di previsione si basa sui cambiamenti trimestrali dei dati privati NFP forniti da ADP, offrendo un quadro più chiaro e attuale.

Analisi delle previsioni inflazionistiche

Le previsioni sull’inflazione, come quelle elaborate dalla Federal Reserve di Cleveland, presentano un’analisi dettagliata. I dati sull’inflazione istantanea, come descritto nel lavoro di Eeckhout del 2023, mostrano chiaramente le fluttuazioni dell’inflazione sia per il CPI generale che per il CPI core. Queste osservazioni, aggiornate al 4 ottobre 2025, possono influenzare le politiche economiche future.

Critiche e valutazioni della situazione attuale

Non sono mancate le critiche riguardo ai calcoli effettuati dal Consiglio dei Consiglieri Economici. In particolare, Justin Wolfers ha evidenziato come la confusione tra il tasso di crescita annualizzato del PIL e quello trimestrale abbia portato a un’esagerazione dei costi legati alla chiusura governativa, stimandoli addirittura quattro volte superiori a quanto realmente fossero. Questa svista è un chiaro segnale di quanto sia cruciale l’accuratezza nei calcoli economici.

La situazione economica attuale, segnata da ritardi e incertezze, richiede un’analisi approfondita e una vigilanza continua. Gli effetti della chiusura governativa si estendono oltre i semplici dati occupazionali e inflazionistici, influenzando direttamente le politiche fiscali e sociali del paese.