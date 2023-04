In che modo le variazioni dei tassi di interesse influenzano il mio rendimento dai fondi di debito?

Un fondo comune d’investimento è una società, gestita professionalmente, che raccoglie il denaro di molti investitori e lo investe in titoli come azioni, obbligazioni e debiti a breve termine, Fondi azionari o obbligazionari e fondi del mercato monetario.

I fondi comuni di investimento sono un buon investimento per gli investitori che desiderano diversificare il proprio portafoglio. Invece di puntare tutto su una società o un settore, un fondo comune investe in titoli diversi per cercare di ridurre al minimo il rischio del portafoglio.

Il termine è tipicamente utilizzato negli Stati Uniti, in Canada e in India, mentre strutture simili in tutto il mondo includono la SICAV in Europa e la società di investimento di tipo aperto nel Regno Unito.

I fondi di debito investono in titoli a reddito fisso come obbligazioni societarie o governative e strumenti del mercato monetario. Questi titoli sono strumenti fruttiferi che pagano un interesse fisso (tasso di cedola) agli investitori a intervalli regolari e pagano l’importo investito (capitale) alla scadenza. I prezzi di questi titoli sono direttamente influenzati dalle variazioni dei tassi di interesse. I prezzi delle obbligazioni e i tassi di interesse sono inversamente proporzionali.

Il tasso cedolare di un’obbligazione è fisso nel momento in cui l’obbligazione viene emessa per la prima volta a un certo prezzo (valore nominale). Se i tassi di interesse scendono al di sotto del tasso cedolare, l’obbligazione sembra più attraente in quanto ha interessi più elevati di quelli attualmente disponibili sul mercato. Quindi, la domanda di tali obbligazioni aumenta, spingendo i loro prezzi verso l’alto. Se i tassi di interesse aumentano, queste obbligazioni sembrano poco attraenti e i loro prezzi scendono a causa della minore domanda.

Quando i tassi di interesse aumentano, i prezzi dei titoli a reddito fisso scendono. Ciò porta a un calo del NAV dei fondi a reddito fisso che detengono questi titoli nel loro portafoglio. D’altra parte, quando i tassi di interesse scendono, i prezzi dei titoli a reddito fisso aumentano, portando ad un aumento dei NAV dei fondi a reddito fisso. Quindi, ottieni un rendimento positivo dal tuo investimento in fondi a reddito fisso quando i tassi di interesse scendono e viceversa.