Un fondo comune d’investimento è una società, gestita professionalmente, che raccoglie il denaro di molti investitori e lo investe in titoli come azioni, obbligazioni e debiti a breve termine, Fondi azionari o obbligazionari e fondi del mercato monetario.

I fondi comuni di investimento sono un buon investimento per gli investitori che desiderano diversificare il proprio portafoglio.

Invece di puntare tutto su una società o un settore, un fondo comune investe in titoli diversi per cercare di ridurre al minimo il rischio del portafoglio.

Il termine è tipicamente utilizzato negli Stati Uniti, in Canada e in India, mentre strutture simili in tutto il mondo includono la SICAV in Europa e la società di investimento di tipo aperto nel Regno Unito.

In quale fondo dovrebbe investire un nuovo investitore?

Molte persone sono interessate a investire in fondi comuni per il loro potenziale di generare un rendimento migliore rispetto alla maggior parte delle altre classi di attività a lungo termine, ma non sanno da dove cominciare.

Poiché i fondi comuni di investimento sono rischiosi, la maggior parte delle prospettive è scettica di metterci i loro risparmi guadagnati duramente. Cercano costantemente in quale fondo dovrebbero investire che darebbe loro i benefici dei fondi comuni senza il rischio. Poiché non ci sono pranzi gratuiti, non abbiamo un fondo zero-risk che ci dia rendimenti come altri fondi comuni di investimento. Ma i fondi durante la notte si avvicinano a questo.

Questi fondi investono in titoli in scadenza il giorno successivo. Quindi, sono altamente liquidi e comportano un rischio minimo. Ma è difficile generare il rendimento tanto richiesto di cui hai bisogno per il tuo portafoglio per servirti a lungo termine attraverso questi fondi. Se provare i fondi comuni di investimento su piccola scala prima di impegnare i tuoi risparmi di una vita è quello che stai cercando, allora i fondi overnight sono la risposta.

Ma usa questi fondi solo se vuoi parcheggiare una grande somma di denaro per un breve periodo o per sentirti a tuo agio con i fondi comuni come opzione di investimento. Queste sono come le sessioni di allenamento della rete per i giocatori di cricket prima di andare a una partita.