NFT in MetaMask: ecco come visualizzarli

L’estensione MetaMask Wallet non è compatibile con gli NFT. Quindi, non è possibile visualizzare effettivamente l’NFT nell’estensione del browser MetaMask. Tuttavia, puoi vedere la voce del tuo NFT su di esso.

Per visualizzare i tuoi NFT, devi utilizzare l’applicazione mobile MetaMask.

L’applicazione mobile MetaMask visualizzerà gli NFT nella scheda “NFT“.

MetaMask ha rilasciato una funzione chiamata “NFT Auto Detection“.

L’abilitazione della funzione di rilevamento NFT visualizzerà automaticamente i tuoi NFT da OpenSea. Tuttavia, questa funzione è attualmente solo per “Ethereum Mainnet“.

Se non riesci a vedere i tuoi NFT anche dopo aver attivato la funzione di rilevamento automatico di MetaMask o desideri visualizzare i tuoi NFT o NFT Polygon o Binance Smart Chain da marketplace diversi da OpenSea, devi aggiungere manualmente tali NFT.

Come visualizzare gli NFT in MetaMask Wallet?

Per visualizzare gli NFT in MetaMask, è necessario abilitare la funzione “Rilevamento automatico NFT“.

Se ciò non funziona, è necessario copiare l’indirizzo del contratto e l’ID token dell’NFT dalla pagina dell’inserzione.

Quindi, scarica l’applicazione mobile MetaMask e tocca “Importa NFT“.

Quindi, incolla l’indirizzo e l’ID del contratto NFT per importarlo.

Ora puoi visualizzare il tuo NFT nell’applicazione MetaMask Wallet.

Passaggi per visualizzare NFT in MetaMask

Abilita la funzione “Rilevamento automatico NFT” Copia l’indirizzo del contratto NFT e l’ID token Installa l’applicazione mobile MetaMask Passare alla scheda “NFT“ Incolla l’indirizzo e l’ID del contratto

1. Abilita la funzione “Rilevamento automatico NFT”

Per abilitare la funzione “NFT Auto Detection“, vai su “Impostazioni” nell’applicazione mobile MetaMask.

Quindi, tocca “Sicurezza e privacy” e scorri verso il basso fino alla fine della pagina.

Ora, devi vedere le opzioni “Abilita API OpenSea” e “Rilevamento automatico NFT“. Scorri l’icona “attiva/disattiva” di entrambe le opzioni per attivare il rilevamento automatico.

Ora, vai alla scheda “NFT” per visualizzare i tuoi NFT.

Nel caso in cui non sia possibile visualizzare i propri NFT lì, è necessario seguire i passaggi seguenti per aggiungerli manualmente.

2. Copia l’indirizzo del contratto NFT e l’ID token

Per trovare e copiare l’indirizzo del contratto del tuo NFT, devi andare alla pagina dell’inserzione.

Potresti aver acquistato questo NFT su OpenSea, Rarible o uno dei migliori mercati NFT. Vai al marketplace NFT dove hai acquistato il tuo NFT.

In questo articolo, userò il mercato OpenSea NFT poiché il mio NFT è su di esso.

Una volta che sei andato al sito web del mercato NFT, devi collegare il tuo portafoglio per individuare il tuo NFT.

Per collegare MetaMask a OpenSea, puoi fare riferimento a questo articolo dettagliato.

Dopo aver stabilito la connessione, è necessario accedere alla sezione “Raccolti” facendo clic su “Icona profilo“.

Quindi, fai clic sul tuo NFT e scorri un po ‘verso il basso per raggiungere la scheda “Dettagli“.

Ora, espandi la scheda “Dettagli” per copiare “Indirizzo contratto” e “ID token“.

Puoi anche individuare il tuo NFT senza collegare il tuo portafoglio cercando l’ID o il nome esatto del tuo NFT.

3. Installare l’applicazione mobile MetaMask

Se hai già installato l’applicazione mobile MetaMask, puoi saltare questo passaggio.

L’applicazione MetaMask è disponibile per Android e iOS.

Dopo l’installazione, se si dispone già di un account MetaMask, toccare “Importa utilizzando Secret Recovery Phrase“.

Se non hai un account, devi creare un account MetaMask toccando “Crea un nuovo portafoglio“.

Il processo di creazione dell’account MetaMask consisterà in due passaggi: impostazione di una nuova password ed esecuzione del backup della frase di ripristino.

4. Passare alla scheda “NFT“

Per impostazione predefinita, dopo l’installazione, sarai sulla “Ethereum Mainnet“.

Assicurati di passare alla stessa rete del tuo NFT.

Se il tuo NFT è su Polygon, devi essere sulla Mainnet Polygon. Se lo desideri, puoi consultare questi articoli su come aggiungere reti a MetaMask: aggiungi rete poligonale a MetaMask o aggiungi rete BSC a MetaMask.

Ora, per impostazione predefinita, sarai nella scheda “Token”. Tuttavia, è necessario passare alla scheda “NFT“.

5. Incolla l’indirizzo e l’ID del contratto

Ora sarai in grado di vedere l’opzione “Importa NFT” nella parte inferiore della pagina NFT.

Ora devi incollare “Indirizzo contratto” e “ID token” che hai copiato nel passaggio 1.

Infine, tocca “Importa“.

Toccando l’opzione Importa, sarai in grado di vedere il tuo NFT nella scheda “NFT“.

Nota: alcuni degli NFT potrebbero non essere visualizzati correttamente. Tuttavia, puoi vedere la loro esistenza.

Conclusione

La visualizzazione dei tuoi NFT in MetaMask è stata semplificata con una funzione di “Rilevamento automatico NFT“. Tuttavia, questa funzione è pensata solo per la rete Ethereum.

Potrebbe esserci la possibilità che il tuo NFT non sia visibile in MetaMask anche dopo aver attivato la funzione di rilevamento automatico NFT o se il tuo NFT non è basato su Ethereum o hai acquistato NFT diversi dal marketplace OpenSea.

In questi casi, è necessario importarlo manualmente come indicato in questo articolo (Passaggio 2-Passaggio 5).

Domande frequenti

1. Perché non riesco ad attivare la funzione “Rilevamento automatico NFT” su MetaMask?

La funzione “Rilevamento automatico NFT” su MetaMask si basa completamente sull’API di OpenSea e non sarà disponibile quando l’API è disattivata. Pertanto, è necessario attivare “Abilita API OpenSea” prima di attivare la funzione “NFT di rilevamento automatico”.

2. Perché non riesco a vedere la funzione “Rilevamento automatico NFT” sulla mia MetaMask?

La funzione “Rilevamento automatico NFT” sulla MetaMask non sarà visibile se:

Sono sull’estensione MetaMask Wallet

Sono su reti diverse da “ Ethereum Mainnet “

“ Non hai aggiornato la tua applicazione mobile MetaMask

La funzione “Autodetect NFTs” sulla MetaMask è disponibile solo per la rete Ethereum.