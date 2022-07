“Prelievo sospeso” su Binance: ecco come risolvere il problema

in

Il tuo prelievo è sospeso su Binance?

Ecco il messaggio di errore completo, “Prelievo sospeso a causa della gestione del rischio”.

O ricevi un errore “Il tuo account potrebbe essere a rischio”?

I problemi di prelievo sugli scambi di criptovaluta come Binance sono comuni.

In effetti, Binance riceve migliaia di richieste di supporto solo sul subreddit r / Binance.

Il subreddit ha un thread di supporto settimanale in cui puoi pubblicare post sul tuo caso.

Tuttavia, è necessario ottenere un ID caso avviando prima una chat dal vivo con il supporto binance.

Ma prima di contattare Binance per chiedere aiuto, devi capire perché non sei in grado di prelevare dallo scambio.

Questo perché nella maggior parte dei casi, devi solo aspettare un po ‘di tempo prima di poter ritirarti di nuovo da Binance.

Perché il mio prelievo binance è sospeso?

Il prelievo di Binance è sospeso perché c’è un aggiornamento del sistema o hai recentemente cambiato la tua password.

Tuttavia, può anche essere dovuto a un errore da parte di Binance.

Se c’è un aggiornamento del sistema, i prelievi saranno temporaneamente sospesi.

Quindi, devi solo aspettare fino al completamento dell’aggiornamento del sistema.

Se di recente hai modificato o reimpostato la password, non potrai effettuare prelievi da Binance per 24 ore.

Dopo 24 ore, sarai in grado di effettuare nuovamente prelievi.

Tuttavia, se si tratta di un errore dalla fine di Binance, l’attesa non risolverà il problema.

Invece, dovrai contattare Binance per assistenza.

Ecco maggiori dettagli sul motivo per cui il tuo prelievo Binance è sospeso:

1. Aggiornamento del sistema

In primo luogo, se c’è un aggiornamento del sistema, i prelievi saranno temporaneamente sospesi su Binance.

Puoi verificare se c’è un aggiornamento del sistema seguendo l’assistenza clienti di Binance su Twitter.

Ogni volta che c’è un aggiornamento del sistema su Binance, lo annunceranno sul loro sito web.

Inoltre, lo annunceranno anche sul loro Twitter.

Se c’è un tweet “Avviso di aggiornamento del sistema”, visita il link condiviso nel tweet.

Cliccando sul link si apriranno le notizie sull’aggiornamento del sistema sul sito web di Binance.

Le notizie conterranno informazioni sull’aggiornamento del sistema come la sua ora e durata.

Ad esempio, se l’aggiornamento del sistema dura 2 ore, verrà visualizzata una frase che dice “L’aggiornamento richiederà circa 2 ore”.

Ciò significa che devi aspettare 2 ore prima di poter effettuare nuovamente prelievi su Binance.

Verrà visualizzata anche l’ora dell’aggiornamento del sistema (ad es. 2021-04-20 2:00 AM (UTC)).

2. Modifica della password

In secondo luogo, se hai recentemente modificato o reimpostato la password di Binance, i prelievi verranno temporaneamente sospesi.

Quando ti trovi nella pagina “Cambia password di accesso”, verrà visualizzato un avviso nella parte superiore.

L’avviso afferma che i prelievi non saranno consentiti per 24 ore dopo le modifiche alla sicurezza.

La sospensione temporanea dei prelievi è dovuta a motivi di sicurezza.

Quindi, se hai recentemente modificato o reimpostato la password di Binance, devi attendere 24 ore prima di poter effettuare nuovamente i prelievi.

Successivamente, il messaggio di errore verrà automaticamente rimosso.

Come risolvere “Prelievo sospeso” su Binance

Per correggere “Prelievo sospeso” su Binance, puoi aspettare o contattare il supporto binance per assistenza.

Se c’è un aggiornamento del sistema in corso o hai recentemente cambiato la password di Binance, devi aspettare.

I prelievi saranno nuovamente disponibili una volta completato l’aggiornamento del sistema.

Dopo aver modificato la password di Binance, potrai effettuare prelievi solo dopo 24 ore.

Tuttavia, se non è in corso un aggiornamento del sistema o non hai modificato la password, significa che il problema potrebbe provenire dalla fine di Binance.

In tal caso, è necessario contattare Binance per assistenza in quanto non sarà possibile risolvere il problema di prelievo da soli.

Ecco come risolvere “Prelievo sospeso” su Binance:

1. Aspetta

Il primo metodo per risolvere il problema “Prelievo sospeso” su Binance è aspettare.

Tuttavia, prima di farlo, assicurati di capire perché non sei in grado di effettuare prelievi da Binance prima.

Se c’è un aggiornamento del sistema in corso o hai recentemente cambiato la tua password di Binance, devi attendere che i prelievi vengano riattivati di nuovo.

Se c’è un aggiornamento del sistema in corso, ci sarà un post di annuncio a riguardo.

Puoi trovare il link al post visitando l’assistenza clienti di Binance su Twitter.

Il post menzionerà la durata dell’aggiornamento.

Ad esempio, se l’aggiornamento richiede 2 ore, verrà visualizzata una frase che dice “L’aggiornamento richiederà circa 2 ore”.

D’altra parte, se hai recentemente cambiato la tua password binance, devi attendere 24 ore per effettuare prelievi a causa di motivi di sicurezza.

Tuttavia, se non è in corso un aggiornamento del sistema o non è stata modificata la password di recente, l’attesa è ridondante.

Invece, dovrai contattare il supporto di Binance per assistenza.

2. Contatta il supporto Binance

Il secondo metodo per risolvere il problema “Prelievo sospeso” su Binance è contattare il supporto binance per chiedere aiuto.

Innanzitutto, vai sul sito Web di Binance e accedi al tuo account.

Quindi, fai clic sull’icona della chat in basso a destra del sito web.

Dopo aver fatto clic sull’icona della chat, atterrerai su una chat dal vivo.

Nella chat dal vivo, seleziona “Prelievo crittografico”.

In alternativa, puoi aprire la live chat visitando questo link: https://www.binance.com/en/chat.

Quindi, seleziona l’opzione più appropriata relativa al tuo problema (ad esempio, Impossibile prelevare criptovalute).

Dopo aver selezionato un’opzione, dovrai attendere che un rappresentante dell’assistenza clienti chatti con te.

Descrivi il tuo problema di prelievo al rappresentante e segui le loro istruzioni.

Se il tuo caso non è ancora stato risolto, puoi inviare il suo ID sul thread di supporto settimanale di Binance su r / Binance.

I moderatori invieranno quindi il tuo caso al team di supporto di Binance.

Conclusione

Gli scambi di criptovaluta come Binance stanno aumentando di popolarità.

Di conseguenza, sempre più utenti si uniscono allo scambio, il che porterà a più richieste di supporto.

Su Binance, i problemi di prelievo sono comuni e può essere difficile entrare in contatto con il supporto di Binance.