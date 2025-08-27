Possibili nomine alla Federal Reserve: chi sono i candidati?

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha fatto sapere che sta valutando la nomina di Stephen Miran per sostituire il membro uscente della Federal Reserve, Jerome Powell.

Questa scelta arriva in un momento cruciale, dato che la Fed svolge un ruolo fondamentale nella gestione della politica monetaria e nell’equilibrio economico del Paese. Miran, un consigliere economico di fiducia di Trump, era già stato proposto per un’altra posizione nel consiglio della Fed, ma il suo mandato scade a gennaio prossimo, mentre quello di Powell si estende fino al 2038. Trump ha affermato: “Potremmo spostarlo sull’altra posizione: è un termine più lungo.”

Possibili candidati alla Fed

Oltre a Miran, Trump ha menzionato altri potenziali candidati per ruoli chiave nella Federal Reserve. Tra questi spicca David Malpass, ex presidente del Gruppo della Banca Mondiale e alleato di Trump, noto per le sue critiche alla Fed riguardo l’assenza di un abbassamento dei tassi di interesse. Malpass potrebbe essere scelto per il posto vacante nel consiglio della Fed, qualora Miran fosse nominato per sostituire Powell. Le dinamiche politiche attorno a queste nomine sono complesse e potrebbero avere ripercussioni significative sulla direzione futura della politica monetaria americana.

Malpass ha una carriera consolidata nel settore pubblico e nelle organizzazioni internazionali, ma le sue credenziali economiche sono state messe in discussione. Ricordiamo che è stato il capo economista di Bear Stearns durante la crisi finanziaria del 2008. Le sue affermazioni ottimistiche sulla stabilità dei mercati si sono rivelate infondate; nel 2007, infatti, aveva dichiarato che “i mercati azionari avevano recentemente perso oltre 2 trilioni di dollari negli Stati Uniti”, mostrando una mancanza di previsione rispetto alla crisi imminente. Che ne pensi di un candidato con un passato così controverso?

Le sfide economiche attuali

Le nomine di Miran e Malpass alla Federal Reserve potrebbero influenzare in modo significativo la risposta del governo alle sfide economiche attuali, inclusa l’inflazione crescente e le fluttuazioni del mercato. Con la Fed sotto pressione per stabilizzare l’economia, la scelta di candidati con visioni economiche diverse potrebbe portare a dibattiti accesi all’interno del consiglio. La questione della dipendenza della Fed da politiche monetarie non convenzionali e la sua indipendenza sono temi di dibattito tra economisti e politici. Ti sei mai chiesto come queste scelte possano ripercuotersi sui tuoi investimenti?

In un contesto di crescente incertezza economica, le decisioni di Trump riguardo alla Federal Reserve non solo influenzeranno i mercati, ma anche la fiducia del pubblico nell’abilità del governo di gestire la politica economica. Mentre il presidente continua a ponderare queste nomine, il mondo osserva attentamente le sue prossime mosse. Preparati, perché il futuro economico degli Stati Uniti potrebbe essere a un passo da una svolta decisiva.