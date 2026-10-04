Tutto quello che devi sapere su rischi, destinatari e condizioni d'uso del materiale di marketing Pictet.

Il presente documento riepiloga le avvertenze legali associate al materiale di marketing di Pictet Asset Management per il 2026. È fondamentale comprendere che ogni forma di investimento comporta incertezza: il valore e il reddito non sono garantiti, possono variare sia al rialzo che al ribasso, e l’investitore rischia di non recuperare l’importo iniziale.

Questo avviso è stato redatto per investitori professionali, accreditati e qualificati. Chi non rientra in tali categorie, o risiede in giurisdizioni dove la distribuzione è vietata, non è autorizzato a utilizzare o diffondere questo contenuto.

Avvertenze generali sul rischio di investimento

Le performance passate non costituiscono alcuna garanzia di rendimenti futuri. Il valore degli investimenti può aumentare o diminuire e non vi è alcuna protezione contro la perdita del capitale. Le informazioni fornite non costituiscono un’offerta, né una sollecitazione all’acquisto, alla vendita o alla sottoscrizione di titoli o strumenti finanziari.

Destinatari del materiale e limitazioni territoriali

Il contenuto è destinato esclusivamente a soggetti con esperienza e conoscenza adeguata del mercato finanziario. È vietata la distribuzione a persone o entità in paesi dove la legge o i regolamenti proibiscono tale divulgazione. Inoltre, è necessario leggere il prospetto o il memorandum di offerta prima di effettuare qualsiasi investimento nei fondi gestiti da Pictet.

Regime per gli investitori del Regno Unito

Le SICAV multicomparto Pictet e Pictet Total Return, domiciliati in Lussemburgo, sono classificate come «recognized collective investment schemes» ai sensi della sezione 264 del Financial Services and Markets Act 2000. I fondi svizzeri, invece, sono considerati «unregulated collective investment schemes» nel Regno Unito.

Regime per gli investitori australiani e statunitensi

In Australia, Pictet Asset Management Limited è esente dall’obbligo di possedere una licenza ai sensi del Corporate Act 2001. Negli Stati Uniti, la vendita di azioni avviene esclusivamente tramite collocamento privato a «accredited investors», in conformità alle esenzioni della sezione 4(2) della Securities Act del 1933 e della Regulation D. Le azioni dei fondi Pictet non sono registrate in USA e non possono essere offerte al pubblico americano.

Condizioni d’uso, diritti d’autore e fonti dei dati

Tutte le fotografie presenti sul sito provengono da autori come Stéphane Couturier, Magnus Arrevad e agenzie quali Magnum Photos; sono tutelate da copyright. Il materiale non può essere riprodotto o distribuito, in tutto o in parte, senza preventiva autorizzazione di Pictet Asset Management. Le allocazioni effettive sono soggette a variazioni nel tempo.

I dati di mercato citati (prezzi, rating, indici, ecc.) rimangono di proprietà dei fornitori. Le condizioni specifiche e i disclaimer dei provider sono disponibili nella sezione «Documentazione legale e risorse» del sito ufficiale.

Infine, la tassazione dipende dalla situazione personale di ciascun investitore e può subire modifiche future; è consigliabile consultare un consulente fiscale prima di prendere decisioni.