Inflazione alta e infrastrutture: una combinazione vincente per chi sa scegliere gli asset giusti.

L’attuale scenario macroeconomico mostra segni di inflazione persistente che si discosta nettamente dal classico ciclo temporaneo. Le pressioni sui prezzi, alimentate da fattori demografici, dalla spirale salari-prezzi e dalla transizione verso fonti energetiche più pulite, stanno spingendo le banche centrali a mantenere tassi di interesse elevati per periodi più lunghi del previsto. In questo contesto, gli investitori cercano asset capaci di adeguare i flussi di cassa al ritmo dell’inflazione, evitando la perdita di potere d’acquisto.

Le infrastrutture rientrano tra gli strumenti più interessanti perché forniscono servizi indispensabili e possiedono meccanismi di prezzo che possono essere indicizzati all’inflazione. Tuttavia, non tutte le società di settore reagiscono allo stesso modo: la differenza tra un ritorno stabile e una perdita di valore dipende dalla capacità di trasferire l’aumento dei costi ai clienti e dalla solidità dei contratti a lungo termine.

Ricavi indicizzati: il meccanismo che rende le infrastrutture resilienti

Le attività di rete elettrica, gas, telecomunicazioni e trasporto marittimo sono tipicamente soggette a regolamentazioni che fissano tariffe basate su indici dei prezzi. Quando l’inflazione sale, le autorità indipendenti adeguano i prezzi in modo automatico, garantendo che i flussi di cassa delle società non siano erosi dall’aumento dei costi operativi. Inoltre, molti contratti di affitto o di utilizzo di infrastrutture – ad esempio le spese per l’uso di torri di telecomunicazione – prevedono clausole di revisione periodica legate a indici di inflazione.

Esempi concreti: reti elettriche e gas

Le società di distribuzione elettrica negli Stati Uniti e in Europa operano sotto la vigilanza di agenzie regolatrici che stabiliscono tariffe indicizzate al Consumer Price Index (CPI). Analogamente, le compagnie del gas naturale hanno accordi di prezzo che includono meccanismi di revisione annuale. In entrambi i casi, l’aumento dell’inflazione si traduce direttamente in maggiori ricavi, senza richiedere ulteriori decisioni operative, offrendo così una protezione intrinseca contro l’erosione del valore reale.

Selezione e diversificazione: criteri pratici per un portafoglio robusto

Non tutte le infrastrutture garantiscono lo stesso livello di protezione. Settori come gli aeroporti hanno subito pressioni negative a causa di tensioni geopolitiche recenti, con una diminuita domanda di traffico aereo. Altri asset, ad esempio le società di trasporto ferroviario, possono trovarsi limitate nella capacità di trasferire costi in un contesto di tassi di interesse elevati, dovendo ricorrere a indebitamenti più consistenti. Perciò, è fondamentale valutare la solidità dei contratti, la dipendenza da regolamentazioni favorevoli e il grado di leva finanziaria.

Settori più vulnerabili e quelli più promettenti

Le infrastrutture legate ai servizi essenziali – energia, acqua, telecomunicazioni – mostrano la miglior risposta a un’inflazione prolungata grazie a contratti a lungo termine e a tariffe regolamentate. Al contrario, asset più esposti alla domanda ciclica, come i terminal aeroportuali o le strutture di intrattenimento, possono subire fluttuazioni più marcate e richiedere una maggiore cautela nella loro inclusione. Una diversificazione intelligente prevede l’esposizione a più segmenti, bilanciando la stabilità dei ricavi con la potenziale crescita di settori emergenti.

Prospettive di crescita fino al 2028 e impatto sul capitale privato

Le previsioni indicano una crescita annua composta dell’11,1 % per gli investimenti in infrastrutture fino al 2028, trainata da politiche fiscali favorevoli negli Stati Uniti, in Europa e in Asia. La domanda di energia, in particolare, è destinata a salire del 12 % negli USA entro il 2028, spinta dall’adozione dell’intelligenza artificiale e dall’elettrificazione dei trasporti. Parallelamente, la necessità di modernizzare reti obsolete, rendere più resiliente la catena di approvvigionamento e garantire l’indipendenza energetica alimenta ulteriori incentivi governativi.

I governi stanno semplificando le procedure di autorizzazione e creando veicoli di co-investimento per attrarre capitali privati, in vista di un fabbisogno globale stimato in 106 000 miliardi di dollari entro il 2040. Il reshoring e il nearshoring stimolano la costruzione di corridoi industriali, hub logistici, porti e infrastrutture energetiche, offrendo opportunità di investimento sia nei progetti tradizionali che nelle nuove categorie di “infrastrutture sociali”, come strutture per l’assistenza agli anziani.