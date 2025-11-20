Ing lancia un conto deposito con rendimento del 4% e cashback esclusivo

Ing ha introdotto una promozione vantaggiosa per i nuovi clienti: un conto deposito che offre un rendimento annuale del 4% sulle somme versate, rappresentando un’opportunità interessante per chi desidera ottimizzare i propri risparmi.

Inoltre, è previsto un cashback del 4% per gli acquisti effettuati con la carta di debito associata al conto corrente.

Questa offerta è disponibile per coloro che decidono di aprire un Conto Corrente Arancio entro il 24 gennaio 2026. Per partecipare, è sufficiente registrarsi online sul sito di Ing, fornendo un documento d’identità, la tessera sanitaria e un numero di telefono valido.

Dettagli dell’offerta



Aderire alla promozione è semplice. Durante la registrazione, sarà necessario inserire il codice promozionale ING2025, che attiverà i vantaggi previsti. Per completare l’apertura del conto, è richiesta anche l’attivazione della carta di debito e del Conto Arancio, il deposito associato al conto corrente.

Cashback e bonus amici



Oltre al rendimento e al cashback, Ing offre un ulteriore vantaggio attraverso il programma porta un amico. Invitando fino a dieci persone ad aprire un Conto Corrente Arancio, il cliente potrà ricevere un cashback extra fino a 250€, con un rimborso di 25€ per ogni amico che completa l’iscrizione.

Costi e vantaggi del conto



Il Conto Corrente Arancio Più prevede un canone mensile di 5€, che può essere azzerato accreditando uno stipendio o una pensione di almeno 1.000€ al mese. Per i giovani under 30 che aprono il conto entro il 28 febbraio 2026, il canone è automaticamente gratuito. Inoltre, i primi tre mesi di utilizzo sono privi di costi.

Questa offerta rappresenta un’opportunità interessante per chi cerca un conto corrente che unisca rendimenti competitivi e un cashback sulle spese quotidiane. Sfruttare questi vantaggi può realmente influenzare in modo positivo la gestione delle proprie finanze.

Per ricevere ulteriori aggiornamenti sulle offerte di Ing, è possibile registrarsi sul sito e rimanere informati su tutte le novità e promozioni in corso. Si tratta di un’occasione da considerare per aumentare i propri risparmi con un conto che premia i suoi clienti!









