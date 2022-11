Iniziare a utilizzare la criptovaluta: 5 strumenti utili

Detto questo, prima di fare la tua prima mossa, devi capire che l’acquisto di criptovaluta non è per i deboli di cuore. È volatile e spesso spietato. I bassi possono essere strazianti, ma gli alti possono essere stratosferici. È un giro sulle montagne russe e uno che potresti semplicemente divertirti.

La prima lezione che devi conoscere? Il trading o l’acquisto di criptovaluta è un po ‘diverso da quello che vedi nel mercato azionario o trattare con la tua banca locale. Può essere un processo complesso. E per farlo bene, dovrai fare i compiti. Fidati di noi. Non vuoi imparare le lezioni nel modo più duro. Finirai per perdere fondi, sentirti frustrato e finire con l’amaro in bocca nei confronti delle risorse crittografiche.

Quindi, per aiutarti a dare il meglio di te, abbiamo identificato cinque suggerimenti per iniziare con la criptovaluta.

1. Determina il tuo profilo di investitore

Il tuo profilo di investitore è un’istantanea di chi sei come investitore. Ti piace correre dei rischi o sei più conservatore? Vuoi rendimenti rapidi o stai cercando stabilità a lungo termine? Sei un principiante o un esperto esperto? Queste sono tutte cose che dovresti determinare prima di iniziare in modo da poter creare una strategia di conseguenza.

Ci sono molti modi per ottenere un po ‘di chiarezza sul tuo profilo di investitore. Una rapida ricerca su Google ti indicherà un numero qualsiasi di brevi quiz come questo che ti aiuteranno a determinare dove ti trovi nello spettro di cose come il rischio e l’aggressività. Tieni presente che il tuo profilo di investitore potrebbe benissimo cambiare nel tempo, soprattutto se sei un nuovo investitore. Non è raro iniziare piuttosto passivo mentre impari le corde, e poi adottare un approccio più attivo man mano che diventi più sofisticato e fiducioso nelle tue conoscenze.

2. Comprendere i Termini

Se la criptovaluta è nuova per te, devi familiarizzare con la lingua se hai intenzione di essere un investitore esperto. Ecco alcune parole e frasi che probabilmente vedrai molto:

Blockchain. Blockchain è un sistema per registrare le transazioni di criptovaluta. È essenzialmente un libro mastro pubblico e continuamente aggiornato che elimina la necessità di un intermediario di terze parti. È molto simile a un documento Google in cui tutte le modifiche vengono registrate in tempo reale e le modifiche sono completamente trasparenti per tutti coloro che lo visualizzano.

Acquisti peer-to-peer. L'acquisto P2P è una pietra miliare del movimento crittografico, consentendo all'acquirente e al venditore di connettersi direttamente senza la necessità di intermediari come banche o governi.

Portafogli crittografici. I portafogli crittografici ti consentono di inviare e ricevere valuta digitale e monitorare il loro saldo. I portafogli possono essere hardware o software, sebbene i portafogli hardware siano considerati più sicuri.

Scambi. Gli scambi di criptovaluta sono siti Web in cui è possibile acquistare, vendere o scambiare criptovalute con altre valute digitali o valuta tradizionale.

3. Trova uno scambio affidabile

Come principiante, è particolarmente importante acquistare la tua criptovaluta da una delle piattaforme di trading affidabili e affidabili. Coinbase, Binance e Kraken sono alcuni dei più grandi scambi crittografici e possono scambiare più di $ 100 milioni (equivalenti) al giorno. Uno scambio ti offre la possibilità di convertire le criptovalute nelle principali valute sostenute dal governo e convertire le criptovalute in altre criptovalute.

Evita la tentazione di scegliere l’offerta migliore e scegli invece quello che ha la migliore reputazione. Vale la pena la tranquillità. I truffatori sono abbondanti. Non ci sono storni di addebito, nessun centro di assistenza clienti da chiamare e assolutamente nessun modo per essere rimborsati. Quindi, inizia e attieniti a una fonte attendibile.

4. Trovare un portafoglio

Dal momento che stai investendo all’interno di uno spazio digitale, la sicurezza informatica è fondamentale. I criminali informatici sono sempre alla ricerca di modi per hackerare gli scambi, quindi proteggiti. Una volta acquistate valute criptate su uno scambio, sposta immediatamente le tue monete nei tuoi portafogli. Detenere i tuoi beni in scambi ti espone a rischi che semplicemente non devi correre. I portafogli freddi (offline) sono raccomandati per una sicurezza ottimale, ma ci sono anche molti portafogli online tra cui scegliere.

5. Vai oltre Bitcoin

Ogni buona strategia d’investimento comporta la diversificazione. Lo spazio crittografico non è diverso. Bitcoin ed Ethereum sono due dei più grandi giocatori, ma considera altri sfidanti come Ripple (XRP), Bitcoin Cash (BCH) o Litecoin (LTC). Investendo su più valute, puoi distribuire il rischio e creare un portafoglio più equilibrato.

Lo spazio delle criptovalute è sempre pieno di sorprese e i prezzi possono oscillare selvaggiamente. Come nuovo investitore che cerca di acquistare e vendere Bitcoin o altre criptovalute, hai bisogno di strategie che ti aiutino a navigare in quelle fluttuazioni dei prezzi sia a breve che a lungo termine.

Quando si tratta di investire, prendere decisioni informate è fondamentale. Ora che sei armato di alcuni consigli pratici per iniziare il tuo viaggio, il resto dipende da te. Goditi il viaggio.