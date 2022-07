Intelligenza artificiale: 5 titoli da tenere d’occhio nel 2022

Contrariamente alla credenza popolare, le azioni di intelligenza artificiale sono meno comuni. Sebbene più comuni delle azioni di Quantum Computing, le aziende stanno attualmente tentando di aumentare queste capacità creando chip e computer specifici per l’intelligenza artificiale che consentono loro di automatizzare completamente operazioni sempre più complesse.

L’intelligenza artificiale viene utilizzata dalle aziende principalmente in due modi:

Numerose aziende IT utilizzano l’intelligenza artificiale per rafforzare le loro operazioni attuali, ad esempio attraverso applicazioni ben note come la robotica, le auto a guida autonoma e gli assistenti virtuali.

Mentre altre aziende fanno anche soldi direttamente dall’intelligenza artificiale vendendo gli strumenti, il software, i servizi o le competenze necessari.

Oggi esaminiamo la scelta di NullTX dei primi cinque titoli di intelligenza artificiale da tenere d’occhio nel 2022.

Nota: questo elenco è ordinato in base alla capitalizzazione di mercato dal più basso al più alto.

iRobot Corporation (IRBT)

Settore – Tecnologia

Capitalizzazione di mercato – $ 1,05 miliardi

Prezzo – $37.99

Grazie alla sua integrazione di robotica e intelligenza artificiale, iRobot Corporation è uno dei migliori titoli di intelligenza artificiale per il 2022. È noto soprattutto per i suoi robot per la pulizia dei pavimenti Roomba. Inoltre, iRobot produce robot di codifica Root per bambini, robot per la pulizia dei pavimenti Braava e progetta e produce robot per una vasta gamma di categorie a livello globale.

iRobot Corporation ($IRBT) ha recentemente introdotto il sistema operativo iRobot, un sistema operativo intelligente basato sulla sua piattaforma Genius Home Intelligence. La soluzione iRobot OS utilizza gli aspirapolvere robot di IRBT per una corretta esperienza di pulizia per il cliente a casa.

Utilizzando Ai, il sistema operativo può evitare vari oggetti attraverso la sua intelligente capacità di rilevamento degli oggetti, tra cui fili, scarpe, cuffie, calze, asciugamani, rifiuti solidi per animali domestici e articoli di abbigliamento.

Più di 80 oggetti tipici per la casa possono essere riconosciuti ed evitati dagli addetti alle pulizie che utilizzano il sistema operativo e più oggetti dovrebbero essere rilevati ed evitati negli aggiornamenti futuri.

Il sistema operativo iRobot supporta circa 600 diversi comandi Alexa, Siri e Google Assistant. Il robot può utilizzare i comandi vocali per pulire una stanza o un’area specifica della stanza. Questo spazio vedrà molti finanziamenti e adozioni, quindi tagliare una fetta in anticipo non è l’idea peggiore.

C3.AI (NYSE:AI)

Settore – Tecnologia

Capitalizzazione di mercato – $ 2 miliardi

Prezzo – $19.30

La società di intelligenza artificiale aziendale C3.ai fornisce strumenti di apprendimento automatico ai principali attori aziendali. Il suo software adattabile offre sicurezza al sistema della base clienti, affidabilità del prodotto e protezione finanziaria.

C3.ai sviluppa software che consente alle aziende di utilizzare applicazioni di intelligenza artificiale estese. I prodotti dell’azienda offrono vari usi e assistono i clienti nell’accelerare lo sviluppo del software riducendo al contempo costi e rischi.

La U.S. Air Force, ad esempio, impiega C3 AI Readiness per anticipare i problemi del sistema aereo, individuare parti di ricambio e scoprire nuovi approcci per migliorare le capacità di missione.

Un certo numero di prodotti dell’azienda, compresi quelli per la gestione della catena, l’efficienza energetica e il coinvolgimento dei clienti, sono stati riconosciuti come alcuni dei migliori per aiutare le aziende a diventare più efficienti durante tutto il ciclo delle operazioni.

C3.ai è una delle aziende a cui pensare quest’anno, date le sue offerte best-in-class che sono state accettate in vari settori e le soluzioni aia che ha sviluppato.

Palantir Technologies Inc. (PLTR)

Settore – Tecnologia

Capitalizzazione di mercato – $ 19,422 miliardi

Prezzo – $9.54

Palantir si concentra sui sistemi di intelligenza artificiale per la sicurezza e la difesa. Il Dipartimento della Difesa americano gli ha dato un contratto per integrare il database di informazioni personali e di sicurezza dell’esercito, parlando dell’enorme potenziale a lungo termine della società e delle sue azioni.

Palantir, una società di sviluppo software e data mining, si concentra sull’utilizzo di big data e intelligenza artificiale per offrire approfondimenti e analisi a vari clienti. Il software di analisi e gestione sicura dei dati per le imprese pubbliche e private è la principale linea di business dell’azienda.

Per le organizzazioni governative, la piattaforma Gotham di Palantir raccoglie ed estrae dati.

Palantir’s Foundry offre servizi comparabili ai clienti delle grandi imprese.

Apollo di Palantir si concentra sull’utilizzo dell’intelligenza artificiale nell’esplorazione spaziale.

Quando si tratta di sistemi di intelligenza artificiale e applicazioni di dati AI, Palantir può essere un investimento promettente.

TECNOLOGIA MICRON (NASDAQ:MU)

Settore – Tecnologia

Capitalizzazione di mercato – $ 65 miliardi

Prezzo – $59.41

La memoria dinamica ad accesso casuale (DRAM) e la memoria flash NAND, entrambe utilizzate nelle unità di archiviazione a stato solido, sono prodotte da Micron Technology. La maggior parte dei prodotti dell’azienda sono materie prime; quindi, i prezzi sono determinati dalla domanda e dall’offerta.

La domanda di chip di memoria continuerà ad aumentare in futuro e il settore dell’IA ne trarrà il massimo beneficio. I veicoli autonomi sono un ottimo esempio. Secondo le stime di Micron, tutti i sensori e le telecamere generano molti dati, circa 1 GB al secondo. Sia i data center che gli smartphone che potrebbero eseguire programmi di intelligenza artificiale richiedono molta memoria. Ad esempio, gli iPhone recenti utilizzano l’intelligenza artificiale per migliorare le foto scattate con la fotocamera, il che richiede risorse sostanziali.

A causa della natura della sua attività, Micron continuerà probabilmente ad essere volatile. Tuttavia, la necessità a lungo termine di chip di memoria è alimentata dall’intelligenza artificiale, ma l’offerta e la domanda dominano la suprema a breve termine. Se riesci a gestire un titolo irregolare, $MU non è un cattivo metodo per scommettere sull’IA.

NVIDIA (NASDAQ:NVDA)

Settore – Tecnologia

Capitalizzazione di mercato – $ 378 miliardi

Prezzo – $151.63

NVIDIA Corporation, un gigante nel settore dei chip grafici, è valutato come uno dei migliori titoli di intelligenza artificiale per il 2022. I processori di fascia alta prodotti da Nvidia, che alimentano anche uno dei supercomputer più potenti al mondo, Leonardo, e il futuro supercomputer AI Eos, conferiscono all’azienda la sua reputazione stellare sul mercato.

La fase di formazione del machine learning utilizza molte risorse computazionali; la fase di inferenza, che viene dopo, utilizza meno. Entrambe le fasi sono altamente supportate dai processori GPU (Graphics Processing Unit), che vengono utilizzati principalmente per il rendering dei videogiochi.

I veicoli autonomi sono un altro argomento di interesse in quanto Nvidia crea soluzioni tecnologiche e software in grado di supportare l’assistenza alla guida e la guida completamente autonoma.

Un’auto a guida autonoma deve raccogliere enormi volumi di dati in tempo reale da diversi sensori e telecamere, identificare oggetti come pedoni e altri veicoli e prendere decisioni difficili. Richiedono un’enorme potenza di calcolo e la tecnologia di Nvidia offre proprio questo.

Considerazioni finali

Le aziende utilizzano l’intelligenza artificiale per automatizzare e semplificare i loro processi aziendali; questo non è solo per le aziende tecnologiche a tempo pieno, ma anche per quelle nel settore medico, finanziario e persino sportivo.

Oggi, molte aziende stanno integrando l’intelligenza artificiale nel loro sistema e, con una maggiore adozione, lo spazio è un potenziale hotcake nei prossimi anni.