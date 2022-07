Trading 500 $ al giorno: ecco come guadagnarli

Ti piacerebbe imparare la criptovaluta del day trading e guadagnare $ 500 al giorno? Sentiamo spesso parlare di tutti i soldi che puoi fare con le azioni di trading giornaliero. Ma per quanto riguarda il trading giornaliero di criptovalute? Nella lezione di oggi, imparerai come fare trading giornaliero di criptovaluta utilizzando i nostri strumenti di analisi crittografica preferiti.

Il nostro team di Trading Strategy Guides è fortunato ad avere oltre 50 anni di esperienza combinata di day trading. Condivideremo con te ciò che serve per il commercio giornaliero per vivere e, si spera, entro la fine di questa guida al trading, saprai se hai quello che serve per avere successo in questo business.

Innanzitutto, quando si fa day trading, è essenziale avere un approccio strutturato e una strategia basata su regole.

Come lo swing trading o il trading posizionale, non farai trading tutti i giorni e non farai soldi ogni giorno. Quindi, hai bisogno di una strategia di criptovaluta di trading giornaliero per proteggere il tuo saldo.

La natura ad alta volatilità di Bitcoin e altre criptovalute ha reso il mercato delle criptovalute come un ottovolante. Questo è l’ambiente perfetto per il day trading perché durante il giorno avrai abbastanza oscillazioni su e giù per realizzare un profitto decente.

Andando avanti, ti insegneremo ciò di cui hai bisogno per imparare a scambiare criptovaluta e condivideremo alcune strategie di day trading basate su regole pronte all’uso.

Come fare trading giornaliero di criptovaluta

Le caratteristiche uniche del mercato delle criptovalute richiedono una solida comprensione di come funziona. Altrimenti, la tua esperienza può essere come il paracadutismo senza paracadute.

La buona notizia è che ti forniremo tutto il necessario per sopravvivere al trading giornaliero di criptovalute.

Il day trading sul mercato delle criptovalute può essere un’attività molto redditizia a causa dell’elevata volatilità. Poiché il mercato delle criptovalute è una classe di attività relativamente nuova, ha portato a significative oscillazioni dei prezzi.

Prima di fare trading giornaliero di Bitcoin o di qualsiasi altro altcoin, è prudente aspettare fino a quando non avremo una lettura elevata della volatilità. La buona notizia è che anche quando abbiamo una bassa lettura della volatilità rispetto ad altre classi di attività, questa volatilità è ancora abbastanza alta da poter generare un modesto profitto sulle tue operazioni.

Il trading giornaliero di criptovalute richiede anche il giusto tempismo e una buona liquidità per effettuare voci precise.

Molte delle criptovalute e degli scambi crittografici sono molto illiquidi e non hanno la liquidità per offrire l’esecuzione istantanea che potresti trovare quando fai trading di valute Forex

Prima di fare trading giornaliero di Bitcoin o di qualsiasi altra alt coin, è anche importante verificare quanto sia liquida la criptovaluta che desideri scambiare. Puoi farlo semplicemente verificando il volume di 24 ore del commercio di criptovalute.

CoinMarketCap è una buona risorsa gratuita per leggere e misurare il volume di mercato di una particolare moneta.

Nota* Ricorda sempre che non avere abbastanza liquidità potrebbe portare a uno slittamento sostanziale e conseguenti perdite maggiori.

Come affermato in precedenza, il trading giornaliero di criptovalute non richiede il trading ogni singolo giorno. Ci piacciono le criptovalute day trading solo quando tutte le condizioni si allineano a nostro favore. In questo caso, evita di fare trading nei fine settimana e limita il trading solo nei giorni con il volume più alto.

Metti la cintura di sicurezza perché in seguito, riveleremo come i trader professionisti stanno facendo trading di criptovalute.

Strategia di Crypto Day Trading

L’idea alla base del crypto day trading è quella di cercare opportunità di trading che ti offrano il potenziale per realizzare un rapido profitto. Se il day trading si adatta alla tua personalità, immergiamoci e passiamo attraverso una guida passo-passo su come scambiare criptovaluta.

Ora, prima di andare oltre, consigliamo sempre di prendere un pezzo di carta e una penna e annotare le regole di questa strategia di scalping.

In questo articolo, esamineremo il lato “acquista”.

Passo #1: Raccogli monete con alta volatilità e alta liquidità

Come discusso in precedenza, la scelta numero uno che devi fare è scegliere monete che hanno un’elevata volatilità e un’elevata liquidità. Se non stai facendo day trading su Bitcoin, che è la moneta più liquida là fuori, e ti piacciono gli altcoin, prova a scegliere quelle monete che hanno una buona liquidità e volatilità.

Ci sono più di 1600 monete sul mercato e in crescita. Seguendo solo le migliori criptovalute, ridurrai la tua area di selezione.

Il day trading di criptovalute più piccole può anche essere un’attività molto redditizia, ma ci sono rischi più elevati. Ricorda, i prezzi delle criptovalute possono crollare tanto velocemente quanto sono aumentati.

Andando avanti, imparerai come puoi fare soldi con il trading di criptovalute.

Passo #2: Applica l’indicatore dell’indice del flusso di denaro sul grafico a 5 minuti

Questa specifica strategia di day trading utilizza un semplice indicatore tecnico, ovvero il Money Flow Index. Utilizziamo questo indicatore per tracciare l’attività del denaro intelligente e per valutare quando le istituzioni acquistano e vendono criptovalute.

Le impostazioni preferite per l’indicatore IFM sono 3 periodi.

Modificheremo anche i livelli di acquisto e vendita predefiniti da 80 a 100 e rispettivamente da 20 a 0.

Come utilizzare l’indicatore del FMI sarà delineato durante il prossimo passo.

Passo #3: Attendi che l’indice del flusso di denaro raggiunga il livello 100

Una lettura MFI di 100 mostra la presenza dei grandi squali che entrano nei mercati. Al momento dell’acquisto, il denaro intelligente non può nascondere le loro orme. Inevitabilmente lasciano tracce della loro attività sul mercato e possiamo leggere tale attività attraverso l’indicatore MFI.

Gli indicatori tecnici non sono sempre corretti, quindi per mettere a punto la nostra strategia di day trading, abbiamo aggiunto alcune altre condizioni. Vale a dire, durante il giorno corrente, dobbiamo saltare le prime due letture MFI di 100 e studiare la reazione del prezzo cripto.

Il prezzo deve reggere durante la prima e la seconda lettura delle 100 IFM.

Se il prezzo scende dopo le prime due letture di MFI 100, allora questo suggerisce che molto probabilmente avremo una giornata al ribasso.

Determiniamo ora il posto appropriato dove andare a comprare Bitcoin e quali sono le condizioni tecniche che devono essere soddisfatte.

Passo #4: Acquista se MFI = 100 e se la candela successiva è rialzista

Ora possiamo aspettare la terza lettura MFI superiore a 100. Non deve necessariamente essere la terza lettura MFI = 100, puoi prendere ogni altra MFI = 100 letture. Se il tuo tempo non ti consente di catturare la terza lettura 100 sull’indicatore MFI, puoi semplicemente scegliere quella successiva purché tutte le altre condizioni tecniche siano soddisfatte.

Successivamente, abbiamo anche bisogno del candelabro quando abbiamo ottenuto la lettura MFI = 100 per essere una candela rialzista. La chiusura di questa candela deve essere vicino all’estremità superiore, dandoci una candela con stoppini molto piccoli.

Questo ci porta alla prossima cosa importante che dobbiamo stabilire quando day trading criptovaluta, che è dove posizionare il nostro stop loss protettivo e dove prendere profitti.

Passo #5: Nascondi il tuo Stop Loss protettivo al di sotto del minimo della giornata. Prendi profitto durante i primi 60 minuti dopo aver aperto il trade.

Il posto ovvio per nascondere il tuo stop loss protettivo è al di sotto del minimo della giornata. Una rottura al di sotto di esso segnalerà un cambiamento nel sentimento del mercato, ed è meglio uscire dal commercio. Questo può anche segnalare un giorno di inversione.

Siamo più flessibili quando si tratta della nostra strategia di uscita. Tuttavia, l’unica regola che devi rispettare è quella di prendere profitti durante i primi 60 minuti o la prima ora dopo che il tuo trade è stato attivato. Mantenere il commercio più lungo di un’ora si tradurrà in un tasso di successo inferiore. Almeno questo è ciò che ci hanno mostrato i nostri risultati di backtest.

Conclusione

Se ti sei preso il tempo di leggere l’intera guida alle criptovalute di trading di un giorno, allora dovresti essere in grado di acquistare e vendere Bitcoin e alt e realizzare alcuni profitti giornalieri. Se sei interessato a imparare a fare trading giornaliero di criptovaluta, assicurati di dotarti di informazioni sufficienti prima di immergerti nel mercato.

Il trading giornaliero di criptovalute può essere un ottimo modo per far crescere il tuo portafoglio crittografico ed è un’alternativa molto redditizia alla mentalità di holding che sta paralizzando la comunità crittografica.

Fare un giorno di trading di criptovaluta può essere molto più facile a causa della natura ad alta volatilità del mercato delle criptovalute. L’alta volatilità si adatta molto bene al day trading, quindi hai l’ambiente giusto per avere successo. Potresti anche essere interessato a leggere la nostra guida sui migliori investimenti in criptovalute per il 2019.