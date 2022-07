Previsione prezzo Xcad Network 2022, 2023, 2025, 2030, 2040, 2050

in

Xcad Network ha introdotto la rivoluzione delle tendenze Watch to Earn, in cui gli utenti verranno pagati per guardare i contenuti. L’obiettivo principale del progetto è quello di potenziare e creare persone creatori di contenuti utilizzando la tokenizzazione dei creatori di youtuber.

Xcad innova la monetizzazione dei creatori consentendo loro di creare economia e mercato tokenizzati, in cui possono utilizzare un token per attività diverse.

Xcad Network ha una piattaforma educativa, dove più di 60k youtuber imparano a conoscere l’algoritmo di YouTube e altri punti chiave per ottenere più visualizzazioni e abbonati. Project ha elencato alcuni dei veri che includono l’algoritmo di YouTube, la mancanza di ricompense per i follower, la monetizzazione per i full timer.

XCad attualmente fornisce l’estensione chrome che consente direttamente all’utente di guardare contenuti creator tokenizzati su YouTube. Al momento della scrittura, Piattaforma supportata dai migliori creatori di contenuti che includono Mr. Beast, KSI, Ali-A, W2S, Nik Omilana e Lance Stewart. Quindi, Creator può semplicemente sperimentare fan reali insieme ad aumentare il coinvolgimento, il tempo di visualizzazione e il guadagno. L’utente ha anche accesso ai creatori NFT, in cui il creatore può guadagnare direttamente attraverso le entrate NFT e i fan hanno la possibilità di possedere NFT direttamente dai creatori.

Previsione dei prezzi XCAD

Mese & Anno Previsione dei prezzi di XCAD Network luglio 2022 US$ 2,6 agosto 2022 US$ 3,8 settembre 2022 US$ 4,2 ottobre 2022 US$ 4,5 settembre 2022 US$ 4,8 dicembre 2022 US$ 3,6 gennaio 2023 US$ 4,2 aprile 2023 US$ 4,7 aprile 2023 US$ 5,5 giugno 2023 US$ 5,6 settembre 2023 US$ 6,1 dicembre 2023 US$ 6,6 aprile 2024 US$ 6,4 luglio 2024 US$ 7,4 ottobre 2024 US$ 6,8 gennaio 2025 US$ 7,5 febbraio 2025 US$ 16,5 aprile 2025 US$ 17,0 aprile 2025 US$ 18,7 maggio 2025 US$ 19,0 giugno 2025 US$ 19,5 luglio 2025 US$ 21,7 luglio 2025 US$ 25,2 settembre 2025 US$ 23,0 ottobre 2025 US$ 22,5 ottobre 2025 US$ 26,3 Dicembre 2025 US$ 27,1 gennaio 2030 US$ 58,2 aprile 2030 US$ 61,8 maggio 2030 US$ 69,4 luglio 2030 US$ 63,9 settembre 2030 US$ 73,6 dicembre 2030 US$ 76,3

Panoramica della rete XCAD

Nome del progetto Rete XCAD Simbolo Ticker XCAD · Fornitura totale 199,105,531 Sito ufficiale Xcadnetwork.com Basato su Monetizzazione dei creatori di contenuti Anno di lancio 2021 Rete supportata Zilliqa · Piattaforma di scambio Huobi Global, Kucoin, Porta, Uniswap Portafoglio Metamaschera

Analisi dei prezzi XCAD

XCAD è quotata a maggio 2021 e il prezzo è sceso da $ 2,01 USD al minimo storico $ 0,49 USD. tuttavia, coloro che sono in grado di acquistare dip è ancora 10x up e all’inizio di quest’anno Era scambiato a $ 9 USD significa quasi 20x dal fondo. Il token XCAD ha una grande utilità e guardando all’industria si concentrano su questo progetto che sopravvive ancora nel mercato ribassista. Se consideriamo altri altcoin, dove sono quasi 10x giù dal massimo storico, ma XCAD solo 2x giù dal suo massimo storico. I detentori di XCAD non si sono fatti prendere dal panico vendendo il loro investimento, poiché la maggior parte di loro trova che XCAD sia abbastanza degno di resistere a lungo. XCAD nelle ultime 24 ore ha guadagnato il 15% nelle ultime 24 ore, poiché la maggior parte degli altcoin è già diminuita del 30% confrontando il prezzo di ieri.

DOMANDE FREQUENTI

Vale la pena investire in XCAD?

Se guardi regolarmente contenuti su YouTube e sei interessato a fare carriera su YouTube, allora per questo.

Conclusione

XCAD ha creato un’enorme base di utenti in meno di 1 anno dal lancio, poiché la loro visione favorisce completamente creatori e fan. Progetto incentrato su NFT e nuovi casi in blockchain che potrebbero essere il punto a favore, poiché lo sviluppo è senza sosta poiché la loro roadmap sembra forte sulla carta. Quindi, aggiornamenti quotidiani e comunità che non carta mano il loro investimento creando un’economia sana. XCAD ha raggiunto una capitalizzazione di mercato di $ 100 milioni pochi giorni fa e anche il suo volume giornaliero è in crescita.