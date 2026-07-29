Investimenti esteri in hotel italiani: 370 milioni di euro e nuove tendenze

Con 370 milioni di euro investiti, l'Italia si conferma una destinazione di primo piano per gli investitori internazionali nel settore alberghiero di lusso.

L’Italia sta vivendo un momento d’oro nel settore alberghiero di lusso. Secondo le ultime analisi di mercato, il nostro Paese ha attirato investimenti esteri per un totale di 370 milioni di euro con una particolare attenzione verso le destinazioni di fascia alta come il Lago di Como, la Sicilia, la Costiera Amalfitana e la Puglia.

Questo boom di interesse è legato alla crescita costante del turismo di lusso che sta trasformando città d’arte, località balneari e montane, laghi e borghi storici in mete ambite dagli investitori internazionali.

Le strategie degli investitori internazionali

Dei 370 milioni di euro investiti, 200 milioni sono stati destinati a progetti di riconversione immobiliare ovvero l’acquisto e la trasformazione di edifici esistenti in strutture ricettive e alberghiere. Inoltre, quasi l’80% degli investitori istituzionali, dei fondi di private equity e dei family office prevede di aumentare la propria esposizione sugli hotel italiani nei prossimi 12-24 mesi.

Tra le destinazioni che stanno attirando nuovi capitali figurano il Lago di Como la Sicilia la Costiera Amalfitana e la Puglia. Questi luoghi offrono un mix unico di bellezza paesaggistica, ricchezza culturale e potenziale di crescita a lungo termine.

La provenienza degli investimenti

Oltre agli operatori europei e nordamericani, cresce il peso degli investitori provenienti da AsiaMedio Oriente e Sud America. Questi mercati vedono nell’Italia una destinazione capace di garantire valore immobiliareredditività e prospettive di crescita nel lungo periodo.

Ad attirare l’attenzione è, in particolare, il segmento luxury che continua a registrare performance particolarmente positive, sostenuto da una domanda internazionale sempre più elevata e da turisti con una capacità di spesa superiore alla media.

L’Italia sul podio in Europa

L’Italia si conferma ai vertici delle preferenze degli investitori istituzionali e dei fondi internazionali. È, infatti, il secondo Paese più desiderato in Europa per gli investimenti ricettivi, superando il Regno Unito e posizionandosi subito dietro la Spagna.

Circa i due terzi degli investitori dichiarano di essere alla ricerca di opportunità value-add ovvero immobili da riqualificare o riconvertire, confermando come la riqualificazione del patrimonio esistente sia la vera chiave di volta per far crescere i rendimenti.

Non a caso, secondo Federturismo, il comparto del tempo libero e delle vacanze di lusso ha generato solo nel 2026 oltre 820 milioni di euro di investimenti, pari a circa il 33% del totale degli investimenti alberghieri in Italia.

Le sfide per le strutture a conduzione familiare

A fronte di questo forte interesse internazionale, emergono alcune criticità legate alla struttura del mercato nazionale. L’Italia è il Paese europeo con il maggior numero di hotel, ma presenta anche una delle più basse percentuali di presenza delle grandi catene alberghiere.

Il panorama nazionale è infatti composto prevalentemente da strutture indipendenti, spesso a conduzione familiare, che rappresentano uno degli elementi distintivi dell’offerta turistica italiana. Tuttavia, questa frammentazione evidenzia anche la vulnerabilità del settore.

L’incremento dei costi operativi, la pressione della competizione globale e la necessità di capitali per l’ammodernamento delle strutture rischiano di mettere in difficoltà le gestioni familiari, spingendo un numero crescente di imprenditori a cedere le proprie strutture ad investitori esteri.