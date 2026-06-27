Investimenti in rialzo e in calo nel 2026: il ruolo cruciale dell’intelligenza artificiale

Nel 2026, l'intelligenza artificiale sta guidando i mercati, con alcuni settori in forte crescita e altri in difficoltà. Scopri i dettagli.

Nel primo semestre del 2026, i mercati finanziari hanno mostrato un comportamento contrastante, con alcuni settori che hanno registrato performance straordinarie, mentre altri hanno deluso le aspettative. La intelligenza artificiale (IA) è emersa come il fattore chiave che ha guidato gli investimenti, mentre asset tradizionali come l’oro e il Bitcoin hanno perso appeal.

Sullo sfondo di tensioni geopolitiche e di un aumento dei prezzi del petrolio, i mercati azionari hanno comunque raggiunto nuovi massimi storici. Questo scenario ha creato un ambiente unico, dove le infrastrutture tecnologiche legate all’IA hanno dominato, mentre altri settori hanno faticato a mantenere il passo.

I vincitori del 2026: i produttori di chip e l’IA

I maggiori beneficiari del boom dell’IA sono stati i produttori di chip di memoria. La domanda di potenza di calcolo per l’IA ha superato l’offerta, causando un aumento dei prezzi e un rally dei titoli. SanDisk ha registrato un guadagno di oltre l’850% in sei mesi, mentre Western DigitalMicron Technology e Seagate Technology hanno più che triplicato il loro valore.

Anche altri giganti tecnologici come IntelDellAdvanced Micro Devices (AMD) e Applied Materials hanno beneficiato della corsa all’IA, con rialzi tra il 150% e il 280%. Questo trend ha avuto un impatto significativo sui mercati emergenti, con il KOSPI sudcoreano che ha raddoppiato il suo valore e il Nikkei 225 giapponese in aumento del 40%.

Le delusioni del 2026: oro, Bitcoin e i giganti tecnologici

Non tutti i settori hanno avuto la stessa fortuna. Le precedenti star dell’IAMeta e Microsoft hanno registrato cali significativi, rispettivamente del 14% e del 24%. Gli investitori hanno smesso di riconoscere loro un premio in Borsa, a causa degli ingenti investimenti nell’IA che hanno reso queste aziende più affamate di capitale.

L’oro ha offerto un percorso estremamente volatile, con un calo del 28% dal suo picco di gennaio, nonostante le tensioni geopolitiche. Il Bitcoin ha subito un destino simile, scendendo del 28% dall’inizio dell’anno. Gli investitori hanno preferito spostare i loro capitali verso i titoli tecnologici legati all’IA.

Il dollaro USA in rialzo e le prospettive future

Il dollaro USA ha concluso la prima metà del 2026 in forma smagliante, con un rialzo del 3% rispetto a un paniere di valute mondiali. Questo rialzo è stato alimentato dalle tensioni geopolitiche e dalle aspettative di un aumento dei tassi di interesse da parte della Federal Reserve.

Gli investitori scommettono su almeno un rialzo dei tassi entro la fine dell’anno, con una probabilità del 50% per un secondo aumento. Questo scenario crea le condizioni per un ulteriore rafforzamento del dollaro, poiché gli investitori tendono a preferire valute che offrono rendimenti più elevati.

Tuttavia, alcuni esperti prevedono che il dollaro potrebbe indebolirsi nel lungo periodo a causa di preoccupazioni strutturali, come la sostenibilità delle finanze pubbliche statunitensi.

L’IA continua a dominare i mercati, mentre asset tradizionali come l’oro e il Bitcoin perdono appeal. Il dollaro USA, nel frattempo, sta beneficiando delle tensioni geopolitiche e delle aspettative di rialzo dei tassi di interesse.