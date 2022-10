in

Manchester City e Southampton si incontreranno alle 14:00 UTC dell’8 ottobre 2022 all’Etihad Stadium di Manchester City, in Inghilterra. Attualmente, il Manchester City è classificato 2 ° e Southampton è classificato 16 °. Il Man City ha dominato questa stagione, segnando un minimo di 2 gol in 6 partite su 7.

Al contrario, il Southampton ha segnato solo un gol nelle ultime tre partite.

Pronostico Southampton vs Man City: gol segnati e subiti

Man City:

Il Manchester è stato spietato in casa con una media di circa 4,50 gol in questa stagione e non ha mai mancato di segnare nel secondo tempo.

Il Manchester City non ha rinunciato a molti gol in casa. Tuttavia, subiscono più gol nel secondo tempo rispetto al primo tempo.

Southampton:

Il Southampton non ha segnato molti gol in trasferta in questa stagione. Hanno segnato il 40% in meno di gol in trasferta rispetto alle partite casalinghe.

Southampton vs Man City Pronostico: forma in casa e in trasferta (ultime 5 partite di Premier League)

Il Man City quando gioca in casa nelle ultime cinque partite ha:

Ha segnato 4,50 gol a partita.

Non ha mai mancato di segnare.

Due lenzuola pulite.

Ha subito 1,4 gol a partita.

Tasso di conversione del tiro del 48% su ogni tiro sul bersaglio.

Southampton quando gioca in trasferta nelle ultime cinque partite ha:

Ha segnato 0,60 gol a partita.

Non è riuscito a segnare due volte.

Nessun foglio pulito.

Ha subito 2,2 gol a partita.

Tasso di conversione del tiro del 18% su ogni tiro sul bersaglio.

Statistiche forwards:

Man City:

Inutile dire che Erling Haaland ha giocato per il Man City in questa stagione. L’attaccante del City ha una media di 1,91 gol a partita con una precisione di tiro del 58%.

Phil Foden è migliorato rispetto allo scorso anno, la sua precisione di tiro è aumentata del 17%.

De Bruyne ha una media di un assist a partita in questa stagione.

Southampton:

Che Adams e Aribo hanno segnato 0,67 gol combinati per il Southampton in questa stagione.

Joe Aribo ha la precisione di tiro superiore a Che Adams in questa stagione.

Man City vs Southampton Pronostico: Cartellino Giallo Statistiche

Man City : Cancelo è il giocatore più cardato per il Manchester City in questa stagione con 0,25 carte a partita, seguito da Rodri che ha una media di 0,14 carte a partita.

: Cancelo è il giocatore più cardato per il Manchester City in questa stagione con 0,25 carte a partita, seguito da Rodri che ha una media di 0,14 carte a partita. Southampton: Mohammad Salisu è stato il giocatore più cardato per southampton con 0,28 carte a partita, seguito da James Ward Prawse.

Man City vs Southampton Pronostico: Statistiche Difesa

In tutta la Premier League in questa stagione, il Man City ha subito solo un gol a partita, e tre di questi gol sono arrivati contro lo United. Ad eccezione di quella partita, il City non ha permesso a un avversario di segnare nemmeno un gol a partita. Il City ha concesso il minor numero di tiri in porta in Premier League in questa stagione con una percentuale di successo di tackle altrettanto impressionante.

Il Southampton invece ha concesso quasi il doppio dei tiri e non è più bravo ad affrontare. Tuttavia, sono stati eccellenti in Interception. hanno subito 0,5 gol in più rispetto alla città a partita.

Città dell’uomo Southampton Tiri concessi per partita 6.5 11 Affronta il successo 78% 68% Intercettazioni 7.7 11.3

Pronostico Man City vs Southampton: Statistiche Portiere

Edersen è stato mediocre in inspite di lui concedendo solo un gol a partita in Premier League. La sua percentuale di salvataggio è la più bassa tra le migliori squadre della Premier League.

Gavin Bazunu Come Edersen non è stato Trouble the Forwards, la sua percentuale di salvataggio è 12.8 è inferiore alla media della Lega.

Pronostico Man City vs Southampton: statistiche testa a testa

Partite: 98| Città dell’uomo: 39 | Estrazione: 27 | Southampton: 32

Ultimi 5 Incontri: Man City: 3 | Estrazione: 2 | Southampton:–

Ultimo incontro: il Man City ha sconfitto il Southampton 4-1 nell’ultimo incontro del 20 marzo 2022.

Principali punti salienti: questo dispositivo

Nelle ultime cinque partite contro il Southampton, il Man City ha:

Ha segnato 2,2 gol a partita.

Due lenzuola pulite.

Non è riuscito a segnare una volta.

Ha segnato 2,5 gol all’Etihad Stadium.

Nelle ultime cinque partite contro il Man City, il Southampton ha:

Ha segnato 0,8 gol a partita.

Un foglio pulito.

Non è riuscito a segnare due volte.

Ha segnato un gol a partita all’Etihad Stadium.

Manchester City vs Southampton Pronostico: Quote

Città dell’uomo Southampton FcTables 1.15 19.00 SofaScore 1.13 19.00 BettingExpert 1.15 22.00

Man City vs Southampton Pronostico: Team News

Il Manchester City sarà senza il trio infortunato John Stones, Kalvin Phillips e Kyle Walker per la visita del Southampton.

Dopo aver saltato il Derby di Manchester di mercoledì, Rodri dovrebbe iniziare qui dopo essere stato incluso nella rosa della giornata.

Il duo infortunato Romeo Lavia e Tino Livramento non sarà disponibile per il Southampton.

Formazioni Man City vs Southampton f.c( Pronostico)

Secondo noi Man City vs Southampton f.c le formazioni possono essere:

Città dell’uomo (4-3-3): Ederson; Walker, Stones, Dias, Cancelo; Bruyne, Gundogan Silva; Grealish, Haaland, Foden

Southampton f.c::(4-2-3-1): Bazunu; Caleta-Car, Larios, Bella-Kotchap, Walker-Peters; Maitland-Niles, Ward-Prowse; Armstrong, Aribo; Mara, Adams

Pronostico Southampton vs Man City: analisi finale e pronostico

Erling Haaland ha avuto un grande impatto sull’attacco del Man City in questa stagione e ha già superato il conteggio dei gol di Raheem Sterling della scorsa stagione. Al contrario, il Southampton ha faticato a segnare gol ed è stato caldo e freddo con il suo attacco.

Analisi statistica: