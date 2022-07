Margine in MT4: cos’è e come funziona

Entrare nel mercato forex significa che dobbiamo dotarci di molte conoscenze finanziarie, metodi di trading, tecniche analitiche, capacità di gestione del capitale, gestione del rischio, ecc. Ma la prima e più essenziale cosa che deve essere afferrata e compresa sono i termini relativi al forex trading.

In questo articolo, Investiki spiega “Cos’è il margine e il margine libero, nonché i relativi termini in MT4.

Cos’è il margine in MT4?

Per capire la sua definizione, devi mettere in relazione il rapporto di leva nel forex trading. La leva consente agli investitori di effettuare ordini con un valore superiore al loro capitale. Ciò significa che sia i profitti che le perdite sono amplificati.

Ad esempio, hai solo $ 1.000 nel tuo account ma vuoi aumentare la dimensione della tua posizione fino a $ 100.000.

Sarebbe utile se usassi la leva. E per il tuo utilizzo della leva, il broker forex ti chiede di depositare un importo che è il margine.

Quindi, il margine è l’importo minimo che un investitore deve depositare per aprire una posizione sul mercato.

Il margine dipende dal rapporto di leva che utilizzi, la leva ti dice quanta percentuale dell’importo devi depositare per aprire l’ordine e quella percentuale è il tasso di margine.

Maggiore è la leva, minore è il tasso di margine e minore è il margine.

La relazione tra leva finanziaria e tasso di margine è mostrata nella seguente tabella:

Influenza Tasso di margine 1:1 100% 1:2 50% 1:100 1% 1:200 0.5% 1:400 0.25% 1:500 0.2% 1:1000 0.1%

Ad esempio, la coppia USD/CAD è quotata come Bid: 1.25500, Ask 1.25580. L’account ha una leva di 1:400 e un saldo di $ 500.

Vuoi effettuare un ordine di acquisto con un volume di 0,5 lotti

Acquistare 0,5 lotti di USD/CAD significa acquistare 50.000 USD (1 lotto equivale a 100.000 unità della valuta di base). Se il tuo account è in USD, non è necessario convertire il tasso di cambio.

Usi la leva di 1: 400, equivalente a un tasso di margine dello 0,25%, quindi l’importo minimo che devi depositare o margine per aprire questo trade è 0,25% x $ 50.000 = $ 125.

Altri termini relativi al margine

Alcuni altri termini relativi al margine che devi sapere sono:

Margine utilizzato: Ogni ordine di trading viene aperto, il trader deve depositare un importo di margine. Il margine totale di tutte le posizioni aperte è il margine utilizzato.

Ogni ordine di trading viene aperto, il trader deve depositare un importo di margine. Il margine totale di tutte le posizioni aperte è il margine utilizzato. Margine libero: L’importo lasciato nel conto dopo aver dedotto il margine utilizzato, margine libero = capitale – margine utilizzato. Il margine libero è anche la quantità di margine che puoi utilizzare per aprire nuove posizioni. Più basso è il margine libero, meno è probabile che apra nuovi ordini.

L’importo lasciato nel conto dopo aver dedotto il margine utilizzato, margine libero = capitale – margine utilizzato. Il margine libero è anche la quantità di margine che puoi utilizzare per aprire nuove posizioni. Più basso è il margine libero, meno è probabile che apra nuovi ordini. Livello di margine: è la percentuale del patrimonio netto rispetto al margine totale utilizzato. Livello di margine = (Equity/Margine utilizzato) x 100%. Se non si apre di più o si chiudono meno ordini in esecuzione, il margine utilizzato non cambierà. Il livello di margine dipenderà solo dal patrimonio netto.

Mentre gli ordini aperti sono in esecuzione, il livello di margine cambierà sempre a causa del capitale costantemente fluttuante. Dopo che gli ordini sono stati abbinati, il margine utilizzato è inferiore al patrimonio netto. Il livello di margine è > 100%. Quando gli ordini sono in esecuzione, l’ordine è in perdita. L’equità scende. Il livello di margine scende. Se il patrimonio netto è ridotto dal margine utilizzato, il livello del margine = 100%. Se inferiore, il livello di margine < 100%.

Livello di margine <= 100% indica margine libero <=0. A questo punto, non è possibile aprire altri nuovi ordini. Quando il livello di margine diminuisce, stai perdendo pesantemente. Il conto è in uno stato non sicuro, è necessario adottare misure tempestive per evitare una perdita netta (livello di margine = 0% quando il capitale = 0) o il conto è danneggiato negativamente (livello di margine < 0% quando il capitale < 0 ) se il mercato continua ad andare contro il tuo ordine. E se dopo che il tuo ordine inizia a migliorare, l’equità aumenterà, il livello di margine aumenterà, il conto tornerà in uno stato sicuro. Un conto di trading è considerato sicuro quando il livello di margine è > 100%, quando questo rapporto diminuisce, costringendoti a intervenire nel tuo conto o ordini di trading per migliorarlo.

Per evitare che gli investitori non monitorino regolarmente le transazioni in esecuzione o siano negligenti nel non prestare attenzione al rapporto del livello di margine, i broker forex hanno fissato un limite specifico se il livello di margine scende al di sotto del limite. Lo scambio notificherà i trader tramite un ordine / avvertimento chiamato Margin Call durante questo periodo. Possono intervenire in tempo, evitando la situazione di lasciare che il conto subisca pesanti perdite se il mercato continua a fluttuare nella direzione opposta. In genere, i broker forex spesso scelgono un limite del 100%. Quando il livello di margine scende al di sotto del 100%, si verifica una richiesta di margine.

Quando si verifica una chiamata di margine, avrai due interventi per contabilizzare o aprire ordini per migliorare il livello di margine:

Oppure deposita più denaro sul conto – > il capitale aumenta – > livello di margine aumenta.

Chiudere parte o tutte le posizioni in perdita – > margine utilizzato diminuisce – > il capitale aumenta – > livello di margine aumenta.

Se non si interviene in questi due modi ma si è sicuri che il mercato tornerà rapidamente nella direzione prevista, il livello di margine aumenterà di nuovo. Tuttavia, se il mercato è ancora contro di te, il livello di margine continuerà a scendere profondamente di più, fino a un limite inferiore alla richiesta di margine, il broker chiuderà automaticamente tutti i tuoi ordini in esecuzione, compresi quelli che sono redditizi.