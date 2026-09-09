Salta al contenuto
9 Settembre 2026

IShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc): Caratteristiche e Vantaggi

Scopri come il iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) replica l'indice Bloomberg Euro Government Bond 1-3, offrendo un'opportunità di investimento efficiente e conveniente.

· · 2 min

Nel panorama degli investimenti, gli ETF rappresentano uno strumento sempre più popolare per chi cerca diversificazione e convenienza. Tra questi, il iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) si distingue per le sue caratteristiche uniche e i vantaggi che offre agli investitori.

Questo ETF, lanciato il 2 giugno 2009 e con domicilio fiscale in Irlanda replica l’indice Bloomberg Euro Government Bond 1-3 che a sua volta riflette i titoli di stato denominati in euro emessi dagli stati membri dell’Unione Monetaria Europea (UME). La scadenza dei titoli inclusi varia da un minimo di 1,25 anni a un massimo di 3,25 anni con un rating di Investment Grade.

Caratteristiche Principali

Uno dei principali punti di forza del iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) è il suo basso costo. L’indice di spesa complessiva (TER) è pari allo 0,10% annuo rendendolo uno degli ETF più economici del mercato. Inoltre, con un patrimonio gestito di 2.357 milioni di euro è anche uno dei più grandi ETF che replicano l’indice Bloomberg Euro Government Bond 1-3.

L’ETF utilizza una strategia di replica a campionamento, acquistando solo i componenti più importanti dell’indice sottostante. Questo metodo permette di ridurre i costi di transazione e di gestione, offrendo agli investitori un’esposizione efficiente al mercato dei titoli di stato europei.

Rendimento e Accumulazione

Il rendimento da interessi, o cedola dell’ETF viene accumulato e reinvestito automaticamente. Questo approccio è particolarmente vantaggioso per gli investitori che cercano un compounding del rendimento nel tempo, senza la necessità di reinvestire manualmente i proventi.

Vantaggi per gli Investitori

Il iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) offre numerosi vantaggi per gli investitori. Innanzitutto, la sua bassa spesa di gestione lo rende un’opzione conveniente rispetto ad altri strumenti di investimento. Inoltre, la replica a campionamento garantisce un’esposizione diversificata al mercato dei titoli di stato europei, riducendo il rischio specifico legato a singoli emittenti.

La scadenza breve dei titoli inclusi nell’indice sottostante offre anche una maggiore stabilità e liquidità rispetto a titoli con scadenze più lunghe. Questo lo rende un’opzione interessante per gli investitori che cercano un equilibrio tra rendimento e rischio.

Infine, la trasparenza e la liquidità del mercato dei titoli di stato europei rendono questo ETF un’opzione affidabile per chi cerca un investimento a basso rischio e con costi contenuti.

Autore

Francesca Spadaro

Francesca Spadaro ha ricostruito una catena di investimenti veronese partendo dai bilanci depositati alla Camera di Commercio; è analista finanziaria che coordina dossier su PMI e mercati. Laureata in economia, collabora con camerali locali e cura newsletter economiche territoriali.

Continua a leggere