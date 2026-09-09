Come gli ETF stanno cambiando il panorama dei fondi comuni in Europa

Gli ETF stanno rivoluzionando il mercato dei fondi azionari, rappresentando oltre il 100% della raccolta netta in Europa e crescendo anche in Italia.

Il panorama dei fondi comuni sta vivendo una trasformazione significativa, con gli ETF che stanno prendendo il sopravvento. Questi strumenti finanziari, noti per la loro flessibilità e costo contenuto stanno attirando sempre più investitori, soprattutto nel settore azionario.

In Europa, gli ETF rappresentano ormai oltre il 100% della raccolta netta azionaria, un dato che testimonia la loro crescente popolarità. Anche in Italia, il peso dei prodotti esteri e quotati è in aumento, mettendo sotto pressione le case di gestione senza distribuzione proprietaria.

La raccolta netta azionaria torna positiva

Dopo tre trimestri consecutivi di deflussi, i fondi azionari hanno registrato una raccolta netta positiva tra aprile e giugno, con un saldo di circa 3,4 miliardi di euro. Questo è il primo segno positivo dal secondo trimestre del 2025, un segnale incoraggiante per il mercato.

La crescita degli ETF è un fenomeno che si accompagna a un cambiamento più ampio nel comportamento degli investitori. Sempre più persone stanno optando per strumenti a basso costo e facilmente accessibili, preferendoli ai fondi tradizionali.

La pressione competitiva tra le reti di distribuzione

Per le case di gestione senza distribuzione proprietaria, l’ascesa degli ETF rappresenta una sfida significativa. Le reti di distribuzione stanno diventando sempre più selettive, preferendo strumenti che offrono vantaggi competitivi in termini di costi e performance.

Questa tendenza sta spingendo le case di gestione a rivedere le loro strategie, cercando di offrire prodotti sempre più competitivi per attrarre gli investitori. La concorrenza è in aumento, e solo i più adattabili riusciranno a sopravvivere in questo nuovo scenario.

Il futuro degli ETF in Italia

In Italia, il peso degli ETF esteri e quotati è in costante crescita. Questo fenomeno è legato alla maggiore consapevolezza degli investitori riguardo ai vantaggi offerti da questi strumenti, come la trasparenza e la liquidità.

Le case di gestione italiane stanno cercando di adattarsi a questa nuova realtà, offrendo prodotti sempre più innovativi e competitivi. Tuttavia, la strada da percorrere è ancora lunga, e solo il tempo dirà se riusciranno a competere con i colossi europei.