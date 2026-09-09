Tutto ciò che devi sapere sui tirocini curriculari: moduli e tempistiche

Vuoi avviare un tirocinio curriculare? Scopri tutti i passaggi necessari, dai moduli da compilare ai tempi di approvazione, per iniziare il tuo percorso formativo

I tirocini curriculari rappresentano un’opportunità fondamentale per gli studenti di acquisire esperienza pratica nel proprio campo di studio. Per avviare un tirocinio, è essenziale conoscere le procedure e i documenti necessari, oltre ai tempi di approvazione. Questo articolo ti guiderà attraverso tutti i passaggi, fornendoti le informazioni necessarie per iniziare il tuo percorso formativo senza intoppi.

La firma della convenzione per un tirocinio curriculare richiede fino a 7 giorni lavorativi. Inoltre, le domande di tirocinio e il relativo progetto devono essere presentate almeno 7 giorni lavorativi prima della data prevista per l’inizio del tirocinio stesso. È importante rispettare queste scadenze per garantire che tutto sia pronto per l’inizio del tirocinio.

Moduli per la stipula della convenzione

Per stipulare una convenzione per tirocini curriculari, è necessario compilare e presentare i seguenti moduli:

Convenzione Schema (disponibile in formato docx e odt )

(disponibile in formato e ) Atto di nomina del Responsabile Esterno per il trattamento dei dati (disponibile in formato docx e odt)

Questi moduli sono essenziali per formalizzare la convenzione e garantire che tutte le parti coinvolte siano a conoscenza dei loro ruoli e responsabilità.

Moduli per la stipula del contratto di tirocinio

Per avviare il contratto di tirocinio, è necessario compilare e presentare i seguenti moduli:

Domanda Studente per Tirocinio curriculare (disponibile in formato docx e odt )

(disponibile in formato e ) Domanda Studente per Crediti a scelta (disponibile in formato docx e odt )

(disponibile in formato e ) Schema Progetto formativo (disponibile in formato docx e odt )

(disponibile in formato e ) Istruzioni per la compilazione del Progetto formativo (disponibile in formato doc)

Questi moduli aiutano a definire il progetto formativo e a garantire che il tirocinio sia in linea con gli obiettivi formativi dello studente.

Modulistica da presentare a conclusione del tirocinio

Alla conclusione del tirocinio, è necessario presentare alla Segreteria Didattica del Dipartimento di Economia i seguenti moduli tramite email all’indirizzo segr-didattica.economia@ per il riconoscimento dei crediti formativi:

Registro di presenza

Modulo di certificazione dei crediti formativi

Questionario per i tirocinanti

Questionario per le imprese

Questi moduli sono fondamentali per certificare l’esperienza del tirocinio e per il riconoscimento dei crediti formativi.

Conoscere le procedure e i documenti necessari per avviare un tirocinio curriculare è il primo passo per un’esperienza formativa di successo. Segui attentamente le istruzioni e rispetta le scadenze per garantire che tutto proceda senza intoppi.