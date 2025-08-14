Kodak in difficoltà: debiti pesanti e rischio chiusura imminente

La storica azienda fotografica Kodak, fondata ben 133 anni fa, ha lanciato un allerta agli investitori: la chiusura potrebbe essere dietro l’angolo.

Durante l’ultima relazione sugli utili, l’azienda ha dichiarato di non avere finanziamenti impegnati o liquidità disponibile per affrontare debiti che ammontano a circa 500 milioni di dollari. Queste condizioni sollevano seri dubbi sulla capacità dell’azienda di continuare a operare nel mercato attuale.

La situazione finanziaria di Kodak

Kodak sta cercando di fare cassa per fronteggiare questa crisi finanziaria. Tra le misure adottate, l’azienda ha deciso di interrompere i pagamenti per il proprio piano pensionistico e si sta impegnando a rimborsare una parte significativa del prestito a termine prima della scadenza. Ma è sufficiente? Parallelamente, Kodak è in trattative per rinegoziare o rifinanziare il debito residuo, un passo necessario per tentare di stabilizzare la propria situazione.

Nel comunicato sugli utili, il CEO Jim Continenza ha affermato: “Nel secondo trimestre Kodak ha continuato a fare progressi rispetto al piano a lungo termine, nonostante le sfide di un contesto incerto”. Tuttavia, la realtà è ben diversa: il titolo di Kodak ha subito una perdita di oltre il 25% in Borsa dall’annuncio dei risultati, un chiaro segnale della sfiducia degli investitori.

Impatto dei dazi e produzione negli Stati Uniti

In un contesto in cui i dazi commerciali possono influenzare pesantemente molte aziende, Kodak ha dichiarato di non aspettarsi “impatti significativi” da questo fronte. La ragione principale? Gran parte della sua produzione avviene negli Stati Uniti, comprendendo fotocamere, inchiostri e pellicole. Questo aspetto potrebbe rappresentare un vantaggio in un periodo di incertezze economiche e commerciali. Ma è davvero sufficiente?

Tuttavia, la lunga storia di Kodak, che ha segnato l’industria fotografica sin dalla sua fondazione, non è garanzia di sopravvivenza in un mercato in continua evoluzione. La società è chiamata a trovare soluzioni rapide ed efficaci per invertire la tendenza negativa e rassicurare investitori e clienti. La pressione è alta e il tempo stringe.

Conclusioni e prospettive future

La situazione attuale di Kodak è un campanello d’allarme per l’intero settore. Con debiti ingenti e una perdita di fiducia da parte degli investitori, l’azienda deve affrontare una sfida ardua. La capacità di Kodak di ristrutturarsi e adattarsi alle nuove esigenze del mercato sarà cruciale per il suo futuro. Le prossime settimane saranno determinanti: riuscirà l’azienda a trovare un percorso di recupero o si avvierà verso una chiusura definitiva? La risposta è nelle mani dei suoi leader e del mercato stesso.