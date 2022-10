La differenza tra Crypto e PayPal

Le criptovalute come Bitcoin, Ethereum e Litecoin sono risorse digitali che hanno valore ed esistono sulla tecnologia blockchain, protette dalla crittografia. Puoi utilizzare i portafogli crittografici per inviare criptovalute a persone di tutto il mondo.

PayPal è un servizio di pagamento che consente di inviare valute legali come dollari USA ed euro in tutto il mondo senza un assegno cartaceo.

Crypto è decentralizzato PayPal è centralizzato

Crypto è una piattaforma decentralizzata senza un sistema di controllo singolo o centrale. Decentramento significa che nessuno può congelare i tuoi beni o limitare il tuo commercio.

PayPal, d’altra parte, comporta un’infrastruttura centralizzata che è sotto il controllo della sua casa madre. Ha anche una gamba su cui poggiare durante le crisi finanziarie poiché ha il sostegno del governo.

Crypto è semi-anonimo, PayPal non lo è

Crypto è generalmente anonimo poiché è un sistema di pagamento decentralizzato. Crypto consente agli utenti di scambiare denaro senza rivelare la loro vera identità.

Al contrario, PayPal consente completamente il 100% di responsabilità durante le transazioni. Entrambe le parti possono vedere l’identità della persona a cui stai inviando denaro.

Le commissioni di transazione di Crypto sono variabili



La possibilità di inviare denaro da qualsiasi parte del mondo è un grosso problema. Ma non è economico.

Crypto e PayPal rendono possibili le transazioni digitali e devono fare soldi per rimanere in attività. Questo è il motivo per cui addebitano una commissione percentuale su tutte le transazioni.

Ma la commissione di transazione di PayPal è più alta rispetto alle criptovalute. Uno dei motivi è che PayPal è un processore di pagamento centralizzato.

Ad esempio, puoi pagare fino a una commissione di transazione del 5% per un trasferimento internazionale su PayPal. Una transazione simile su Ethereum costerebbe circa $ 0,79.

In alternativa, alcuni utenti di criptovalute possono persino trasferire denaro gratuitamente con valute digitali come Nano. Ci sono molte criptovalute a basso costo tra cui Solana, Avalanche, Cardano e altro ancora.

Quindi, se stai cercando le migliori offerte quando si tratta di commissioni di transazione, dovresti assolutamente considerare le criptovalute su PayPal.

Crypto e PayPal utilizzano sistemi di sicurezza diversi

Una criptovaluta è una valuta digitale o virtuale protetta dalla crittografia, un tipo avanzato di crittografia. Allo stesso modo, i portafogli crittografici supportano i portafogli di carta, il tipo più sicuro di portafoglio crittografico. Oltre ai portafogli hardware come Trezor o Ledger rendono il pensiero di hackerare un portafoglio crittografico senza speranza.

Come Crypto, PayPal è un servizio finanziario altamente sicuro con tecnologia di crittografia end-to-end. È inoltre possibile abilitare la protezione personale con password o autenticazione a due fattori per evitare truffe comuni.

La distinzione importante è che PayPal è un’azienda, quindi ti fidi di loro con sicurezza. In cripto sei responsabile della tua sicurezza.

Le transazioni crittografiche sono irrecuperabili

Hai inviato $ 2000 di Litecoin al mio portafoglio per errore?

Oh, hai scelto Bitcoin Cash invece di Bitcoin?

Mi dispiace, non potrai mai riaverlo, anche se voglio rimborsare i soldi. Con Crypto, non è possibile invertire una transazione una volta che è sulla blockchain.

Questo di solito è un errore tecnico comune tra i principianti. Se stai abbastanza attento, non ti troverai mai in un momento così rosso.

Tuttavia, PayPal transazioni sono recuperabili se il destinatario sceglie di collaborare.

Se dovessi inviare denaro al portafoglio sbagliato, PayPal contatterai il destinatario per tuo conto per elaborare un rimborso.

PayPal limita alcuni paesi

Sia Crypto che PayPal supportano le transazioni transfrontaliere, ma non PayPal è disponibile in alcuni paesi.

Gli esperti suggeriscono che questioni come regolamenti insufficienti, sistemi bancari insicuri, leggi fiscali statunitensi e divieti commerciali sono possibili ragioni per cui PayPal non supporta questi paesi. Crypto è disponibile in tutte le aree geografiche.

PayPal è più user-friendly



Non c’è una curva di apprendimento con PayPal. L’interfaccia web e mobile di PayPal ha istruzioni sullo schermo e un design intuitivo aiuta i neofiti a creare un account ed eseguire transazioni in pochissimo tempo.

Sebbene i siti crittografici come Exodus offrano un’esperienza utente adatta ai principianti, sono uno su un milione. A rigor di termini, alcuni portafogli crittografici come Mycelium sono riservati agli esperti.

Puoi usare PayPal per acquistare criptovalute

Un aspetto sottovalutato di PayPal che potrebbe essere di interesse per i puristi delle criptovalute è che puoi effettivamente usare PayPal per acquistare criptovalute con denaro fiat (governo).

Basta essere consapevoli che ci sono una serie di pro e contro nell’utilizzo di PayPal per le transazioni crittografiche.

Conclusione: strumenti diversi per scopi diversi



Ecco la differenza tra Crypto e PayPal.

La tecnologia finanziaria cambia ogni giorno e nessuno sa veramente cosa riserva il futuro. Ma ci sono alcuni vantaggi reali nell’utilizzo della crittografia rispetto ai tradizionali processori di pagamento come PayPal. Tieni presente che la crittografia non è così user-friendly come qualcosa come PayPal.