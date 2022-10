Le 3 cose principali che le persone sbagliano sugli NFT

Idea sbagliata #1: gli NFT si applicano solo all’arte

Questo è forse l’equivoco più comune data la quantità di hype e denaro dietro gli NFT di arte digitale in questo momento. Fortunatamente, ci vuole poca ricerca per superare questa farsa.

Ciò è particolarmente evidente data la crescita che vediamo in altri settori di NFT come i giochi e la musica.

È lecito supporre che la maggior parte del denaro negli NFT ora sia nell’arte digitale. È paragonabile alla quota di DeFi del mercato delle criptovalute (~ 60% escluso Bitcoin). Non ho ancora visto nessuno pagare 69 milioni di dollari per una skin per videogiochi. Questo potrebbe cambiare, ovviamente. Siamo nel bel mezzo di un’inflazione elevata e di rialzi dei tassi d’interesse che possono cambiare drasticamente il sentiment degli investitori.

Gli NFT di arte digitale hanno beneficiato di un mercato molto liquido. Naturalmente, il mercato cambierà inevitabilmente. Come si adatterà il mercato NFT?

Gli NFT di arte digitale hanno più da perdere perché hanno guadagnato di più (con un alto grado di speculazione). Tuttavia, le NFT in altre aree stanno guadagnando slancio. Giochi come Axie Infinity hanno dimostrato che un’enorme ricchezza può essere incanalata nelle micro economie di gioco abilitate NFT.

Musicisti come Steve Aoki stanno guadagnando milioni abbracciando gli NFT per costruire le proprie piattaforme. Stiamo anche assistendo all’emergere di NFT nella DeFi. Diamine, i videogiochi crypto desktop (e mobile) si stanno mescolando con DeFi per far nascere GameFi.

Idea sbagliata #2: gli NFT non hanno valore o utilità

Gli NFT hanno valore? La risposta è sì e no. Fondamentalmente, gli NFT fungono da prova della proprietà (di un asset sottostante) che è memorizzato su una blockchain.

Finché l’attività sottostante ha un valore reale, l’NFT associato è correlato a quel valore.

La valuta Fiat funziona in modo simile. Si presume che una banconota che tieni in mano trasmetta il valore della sua attività sottostante, che, grosso modo, è una funzione dell’economia e della stabilità politica dell’emittente governativo. Il disegno di legge in sé non ha alcun valore, perché è solo un pezzo di carta o di plastica. Quindi sì, gli NFT possono avere valore come rappresentazioni digitali de facto di un asset con valore reale. E no, un NFT stesso è solo un pezzo di codice. Senza l’attività sottostante, non ha valore.

Nel frattempo per l’utilità è ovvio che essere un mezzo per la prova digitale della proprietà è l’utilità fondamentale dietro gli NFT. Dato che l’attività sottostante di un NFT può anche essere fisica, potremmo sfruttare gli NFT per tenere un registro digitale della proprietà di qualsiasi bene venduto. Potrebbe semplificare la logistica e la contabilità del commercio globale man mano che le merci passano di mano agli intermediari transfrontalieri. In finanza, stiamo assistendo a una proprietà frazionata delle attività resa possibile dal frazionamento degli NFT. Stiamo anche vedendo NFT pre-programmati per raccogliere commissioni sui trasferimenti di proprietà che instradano ai proprietari originali e / o successivi.

Nei giochi, abbiamo visto resilienza nei prezzi delle monete di gioco, mentre Bitcoin e il più ampio mercato delle criptovalute si sono spostati al ribasso. Anche se non è chiaro perché, sembra che le micro economie di questi giochi possano ridurre l’impatto delle mosse nel mercato più ampio. In teoria, ha senso. Gli NFT vengono utilizzati ripetutamente durante il gioco attivo e le persone probabilmente continueranno a giocare durante un mercato ribassista. Se le persone continuano a giocare, la domanda per gli NFT utilizzati può essere sostenuta.

Idea sbagliata #3: gli NFT implicano la proprietà dell’asset sottostante

Metadati. I metadati sono un termine comune che si riferisce a dati che forniscono informazioni su altri dati. I metadati di un NFT specificano i dettagli sull’asset sottostante: il nome dell’asset, la cronologia o qualsiasi altra cosa ritenuta necessaria, ad esempio, per una raccolta.

Tuttavia, c’è un po ‘di “stampa fine” mancante dai metadati della maggior parte degli NFT che ho visto. Ciò che manca sono i dettagli su chi porterà avanti la proprietà dell’attività sottostante dopo una transazione. L’acquisto di un NFT non significa assumere automaticamente la proprietà dell’attività sottostante. Se non diversamente specificato, tutto ciò che hai acquistato è un collegamento permanente all’attività sottostante. In genere, anche il copyright e i diritti di proprietà intellettuale (IPR) rimarranno con l’artista originale. Se sei interessato alla proprietà dell’attività sottostante, al copyright e / o ai diritti di proprietà intellettuale, dovrai includerli nei termini della vendita prima di effettuare un acquisto.

Abbastanza divertente, gli NFT sono una forma di metadati se visti come codice (dati) che rappresenta (descrive) informazioni (dati) su un asset. Pertanto, si potrebbe esercitare cercando di inquadrare gli NFT come metadati abilitati alla blockchain.

Correggere le nostre concezioni di NFT

Ci sono idee sbagliate ora, e ce ne saranno altre lungo la strada. Gli NFT continuano a crescere e rivelano nuovi casi d’uso per le persone a coprirsi la testa.

Gli NFT sono giovani come il resto del mercato delle criptovalute e solo ora le normative stanno iniziando a insinuarsi. Le normative sono importanti, ma introdurranno volatilità e confusione nel breve termine. Stiamo assistendo a tali shock nel più ampio mercato delle criptovalute ora. Come le criptovalute, gli NFT rappresentano una tecnologia con il potenziale per sconvolgere molti settori.

Man mano che la loro rilevanza cresce, crescerà anche l’importanza di correggere le nostre concezioni di ciò che sono. Per ora, siamo pronti per la prossima ondata di sviluppo dopo aver smascherato le prime tre cose che le persone sbagliano sugli NFT.