La Federal Reserve Riduce i Tassi: Riflessioni sui Rischi del Mercato del Lavoro

In un’attesa mossa, il Comitato Federale per il Mercato Aperto (FOMC) si è riunito il 16-17 settembre 2025, decidendo di ridurre il tasso d’interesse obiettivo di 25 punti base.

Questa decisione rappresenta il primo taglio dei tassi dell’anno e arriva in risposta a un evidente rallentamento nella crescita occupazionale. L’impegno della Fed a mantenere la propria indipendenza, mentre affronta un complesso panorama economico, rimane evidente.

La scelta di ridurre i tassi è stata fortemente influenzata da preoccupanti tendenze nel mercato del lavoro, che sollevano interrogativi sulla stabilità economica futura. La Fed ha sottolineato che eventuali aggiustamenti futuri della politica saranno guidati principalmente da dati in evoluzione.

Indicatori economici attuali e risposta della Fed

La recente riunione del FOMC si è conclusa con un accordo unanime per ridurre l’intervallo obiettivo a 4,0% – 4,25%. Questo aggiustamento segue una diminuzione cumulativa del tasso di 100 punti base da settembre a dicembre 2024. Il deterioramento del mercato del lavoro, insieme ai rischi associati, ha spinto la Fed a dare priorità alla stabilità occupazionale rispetto alle preoccupazioni inflazionistiche. Questo segna un cambiamento rispetto alle riunioni precedenti, in cui le divergenze tra i membri del comitato erano più frequenti.

Dinamiche del mercato del lavoro

I dati recenti illustrano un netto contrasto rispetto alla situazione di un anno fa. Ad agosto, l’inflazione dell’Indice dei Prezzi al Consumo (CPI) è salita a 2,9% su base annua, mentre l’indice core ha raggiunto 3,1%. Questi dati suggeriscono una tendenza inflazionistica in aumento, prevista per raggiungere un picco di 3,6% entro maggio 2026. Tuttavia, le performance del mercato del lavoro sono meno ottimistiche, con i posti di lavoro non agricoli che hanno registrato una media di soli 64.000 negli ultimi sei mesi, rispetto ai 116.000 di un anno fa.

Il comunicato rilasciato dopo la riunione di settembre ha introdotto la frase “rischi al ribasso” legati all’occupazione, indicando una preoccupazione crescente per la stabilità del mercato del lavoro—un aspetto assente durante il precedente ciclo di riduzione dei tassi nel 2024.

Proiezioni inflazionistiche e futura politica monetaria

Il Sommario delle Proiezioni Economiche (SEP) presentato dal Presidente della Fed, Jerome Powell, delinea un approccio cauto in un contesto di pressioni inflazionistiche crescenti. Suggerisce che nove membri del comitato prevedono due ulteriori tagli dei tassi prima della fine del 2025, con un membro che prevede fino a cinque tagli. Questa prospettiva persiste nonostante le revisioni al rialzo delle stime inflazionistiche per il 2026 e delle proiezioni di crescita per il 2025 e il 2026.

Previsioni sulla disoccupazione

Si prevede che il tasso di disoccupazione rimanga stabile al 4,5% per il 2025, con lievi aggiustamenti per gli anni successivi. Tuttavia, questa apparente stabilità nasconde rischi sottostanti legati alla domanda e offerta di lavoro. La decisione della Fed di allentare la politica monetaria è guidata da preoccupazioni per l’occupazione, suggerendo che l’inflazione potrebbe non essere così persistente come temuto in precedenza.

In definitiva, l’attuale posizione della Fed sui tassi di interesse sarà verosimilmente influenzata dalle future tendenze occupazionali. I tagli previsti per ottobre e dicembre mireranno a portare il tasso obiettivo a un intervallo di 3,5% – 3,75%, in linea con le aspettative di mercato.

Influenze economiche globali e potenziali ripercussioni

Su scala più ampia, il clima economico globale continua a evolversi, e le decisioni della Fed non vengono prese in isolamento. Politiche commerciali e relazioni internazionali, in particolare con le tensioni derivanti dai dazi statunitensi, pongono ulteriori sfide per l’economia americana. Le implicazioni di questi dazi potrebbero portare a un’ulteriore instabilità economica, in particolare nei settori ad alta intensità di lavoro.

In risposta a queste sfide, il governo sta considerando riforme fiscali volte a stimolare il consumo domestico e attenuare l’impatto dei dazi. I cambiamenti attesi nelle aliquote IVA dovrebbero favorire la crescita economica, sebbene possano anche mettere sotto pressione le finanze pubbliche.

