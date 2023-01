La migliore criptovaluta per investire nel 2023: Doge, BTC, Eth

Ecco un elenco di criptovalute che ci piacciono per il 2023. È difficile prevedere al momento che tutti offriranno rendimenti positivi nel 2023, ma è chiaro che molti di questi token sovraperformeranno il resto. Abbiamo incluso alcuni token di prevendita alla fine dell’articolo in quanto sono altamente speculativi.

Il 2023 sarà probabilmente un anno impegnativo date le incertezze nelle economie europea e cinese. Abbiamo iniziato il 2022 con più certezza e sicurezza, ma l’anno si è completamente disfatto a causa dell’aumento dei prezzi del gas che a sua volta è legato all’invasione russa dell’Ucraina. Anche la crisi COVID in Cina per la maggior parte dell’anno ha tenuto bassa l’economia globale. Inizieremo il 2023 con aspettative molto più basse date le cattive notizie in giro, anche se si potrebbe anche sostenere che l’economia statunitense è su basi molto più solide rispetto alla maggior parte del mondo.

Insomma, l’inizio dell’anno rischia di essere piuttosto incerto, ma le cose potrebbero cambiare a seconda del flusso di notizie se in Russia, il tasso di interesse, o la Cina.

Le migliori criptovalute da investire nel 2023 (esclusi i token pre-vendita)

La migliore criptovaluta da investire nel 2023: The Big 3

1. Bitcoin

Ci piace Bitcoin perché è diverso in molti modi: offerta limitata, alcune proprietà dell’oro (come il mining) e utilità di pagamento (compresi i trasferimenti di denaro).

Come Bitcoin si evolve nel tempo è difficile da prevedere. Importanti investitori e intellettuali come Charlie Munger e Nassim Taleb l’hanno definita una frode. Molti altri pensano che sia un deposito di valore e un contrasto alla Fiat. Quello che sappiamo per certo è che mentre Bitcoin è entrato nei nostri salotti, in realtà non sono presenti nei nostri portafogli (Cold o Hot). Inoltre, a differenza dell’oro, Bitcoin non è un gioiello.

Il successo di Bitcoin finora è stato costruito sull’eccesso di liquidità dopo la GFC del 2008. In effetti, i prezzi dei Bitcoin sono stati strettamente correlati con la politica monetaria della Fed, una politica allentata che contribuisce a molte delle corse di Bitcoin a un nuovo massimo storico.

Il commento negativo rende Bitcoin un asset altamente volatile e rischioso mentre i potenziali positivi rendono Bitcoin parte di ogni portafoglio (anche se la proporzione più piccola).

Bitcoin Prezzo Previsione 2023 è $36783.820

2. Ethereum

Ethereum è diverso da Bitcoin in molti modi. Sul lato negativo, Ethereum era inflazionistico fino a poco tempo fa (l’offerta aumentava ogni anno), inoltre ora opera su un modello di prova del consenso (che è potenzialmente più rischioso del POW). Tuttavia, ci sono molti aspetti positivi: Ethereum ha aumentato i contratti intelligenti (ad esempio ERC 20 e ERC 721)) portando a un boom di Altcoin (molti dei quali basati sulla blockchain di Ethereum) e NFT. Di conseguenza, Ethereum è un attore leader sia nella DeFi che nella NFT. Ethereum ha anche risolto il suo problema di velocità tramite forti blockchain di livello 2 come Matic e Immutable.

Il problema per Ethereum rimane lo stesso di Bitcoin, con usi limitati nel mondo reale, ma il potenziale rimane alto anche se condivide molti dei rischi familiari con Bitcoin (altamente volatile e dipendente dalla liquidità della Fed).

Ethereum Prezzo Previsione 2023 è $2641.629

3. Dogecoin

Dogecoin è iniziato come una moneta Meme, ma oggi è l’8a criptovaluta più grande (da Marketcap). Dogecoin è singolarmente focalizzato sui pagamenti e continua ad essere un grande giocatore in quello spazio insieme a Bitcoin e Shiba Inu. Inoltre, Doge è attivamente supportato da Elon Musk che gli dà una frequente spinta più in alto con le sue dichiarazioni. Con l’acquisizione di Twitter da parte di Musk, molti credono che i pagamenti di Doge potrebbero essere incorporati in Twitter, rendendolo il più grande token di pagamento al mondo. Tuttavia, tutto questo è speculazione.

Dogecoin è una blockchain open source che è stata lanciata come un semplice scherzo. I creatori della moneta hanno detto che la moneta è pensata per essere divertente e nient’altro. Ha presto attirato l’attenzione dopo che grandi nomi come Elon Musk, Snoop Dogg, Lil Yachty, Kevin Jonas e Gene Simmons hanno iniziato a doppiare per Dogecoin.

Inoltre, è un altcoin la cui offerta totale non è limitata, cioè non vi è alcun limite al numero di token DOGE da coniare.

L’attuale prezzo di mercato di DOGE al momento della stesura di questo articolo è di $ 0,092. Il suo prezzo, un anno fa, era di $ 0,2, il che significa che DOGE è diminuito di 22 volte rispetto allo scorso anno. Inoltre, il prezzo di mercato di Dogecoin è diminuito di quasi 1,47 volte negli ultimi 3 mesi.

Oltre al movimento dei prezzi di Dogecoin, diamo un’occhiata a come il suo concorrente ha fatto finora quest’anno. Uno dei concorrenti più importanti è Shiba Inu (SHIB).

L’attuale prezzo di mercato di SHIB è $ 0,000009 ed è aumentato di quasi il 3% nelle ultime 24 ore. Inoltre, il prezzo di mercato di SHIB è diminuito di oltre 4,19 volte in un anno.

Dogecoin è classificato 8esimo secondo la classifica coinmarketcap e può essere utilizzato per effettuare pagamenti in oltre 300 negozi online e aziende (inclusa Tesla), nonostante sia un token meme.

Rispetto al suo concorrente, SHIB (che è classificato # 15), DOGE sta ottenendo risultati molto migliori nel complesso, e quindi può essere scelto per un investimento a medio termine inferiore a $ 10.

La migliore criptovaluta da investire nel 2023: il potere della comunità

4. Shiba Inu

Shiba Inu Coin ha una delle più grandi comunità nel mondo delle criptovalute. La leadership di Shiba Inu è abbastanza reattiva. Questi due rendono Shiba Inu Coin una prospettiva interessante. Shib è iniziato come una moneta “meme”, ma si sta evolvendo sempre più in un token con potenzialmente numerosi casi d’uso. È accettato come pagamento in numerosi luoghi, Shiba Eternity è un gioco interessante mentre Shibaswap è un’eccellente piattaforma DEX. Ci sono altre innovazioni in arrivo. Il problema per Shiba Inu è l’eccessiva ingegnerizzazione e la lentezza dello sviluppo. Ma il potenziale rimane elevato sia nel 2023 che nel 2024, subordinatamente ovviamente all’economia e al fatto che il ritmo di sviluppo sia sostenuto.

Shiba Inu Prezzo Previsione 2023 è $0.0000195

La migliore criptovaluta da investire nel 2023: 2022 performer

Le criptovalute (con oltre 100 milioni di capitalizzazione di mercato) che hanno ottenuto buoni risultati nel 2022 includono: protocollo NEST e token Trust Wallet.

5. Trust Wallet Token

Trust Wallet Token è decollato dopo una perdita di fiducia negli scambi subito dopo il crash FTX e Binance FUD. Le persone stanno passando a portafogli non custodiali, come Trust Wallet e Atomic Wallet Coin perché i portafogli crittografici custodiali memorizzano tutti i dati dell’utente in cold e hot storage che sono più facili da hackerare dagli intrusi. Ciò lascia un enorme spazio per tali portafogli non custoditi.

Il token può essere utilizzato come metodo di pagamento per vari servizi che accettano TWT. Essendo una risorsa BEP-20, TWT può essere utilizzata per scambiare con (o acquistare) altre risorse crittografiche. Trust Wallet ha molte caratteristiche uniche rispetto ai suoi pari, come una maggiore usabilità, un’app mobile per giocare a giochi mobili, accesso a numerose dApp e scambi decentralizzati, ecc. Inoltre, TWT può essere utilizzato come metodo di pagamento per vari servizi che accettano la moneta e i titolari di TWT possono accedere a enormi sconti sugli investimenti crittografici tramite Trust Wallet.

Trust Wallet supporta numerosi token in diverse blockchain come Binance, TRON ed Ethereum. Inoltre, i titolari di TWT possono avere ulteriori vantaggi durante l’utilizzo del Trust Wallet. Ad esempio, possono avere sconti su vari acquisti di criptovaluta.

6. Nest Protocol

Nest Protocol è una rete oracle di prezzi basata sulla blockchain di Ethereum per garantire che i dati off-chain siano sincronizzati con i prezzi on-chain (come Chainlink). Una rete Oracle di prezzi distribuiti fornisce informazioni sui prezzi al di fuori della blockchain in modo decentralizzato, senza un singolo punto di ingresso o un organo di governo.

I token con un’alta capitalizzazione di mercato che hanno funzionato relativamente bene includono OKB, UNUS SED LEO e Tron

7. Tron

Tron è un sistema operativo basato su blockchain che mira a fornire la proprietà completa ai creatori di contenuti digitali. Tron mira principalmente a rivoluzionare la condivisione di contenuti digitali e l’intrattenimento. In altre parole, il suo motivo è quello di creare una piattaforma di intrattenimento di contenuti digitali che possa aiutare gli utenti a condividere i loro contenuti digitali in modo facile ed economico. Con Tron, gli artisti possono possedere completamente i loro contenuti e condividerli senza preoccuparsi delle commissioni di transazione. È davvero un punto a favore per Tron Blockchain.

Tron e Cardano sono entrambi grandi progetti, ma Tron è economico rispetto a Cardano. Inoltre, la governance di Tron è molto simile a quella di EOS rendendola decentralizzata e progressiva.

8. UNUS SED LEO

LEO è un token per iFinex, la società madre dello scambio crittografico Bifinex. Il token viene utilizzato per pagare le commissioni di cambio. I titolari di token ricevono anche sconti di trading sulle piattaforme iFinex. La società riacquista i token e li distrugge fino a quando non vengono rimossi dal mercato.

9. Token OKB

Il token OKB è destinato all’uso su OKX Exchange ed è in qualche modo simile a LEO e BNB. Può essere utilizzato per i pagamenti sullo scambio OKX. Altri vantaggi includono: sconti sulle commissioni di trading, investimento nel riacquisto di OKC, funzione OKX Earn per guadagnare più token OKB e OKX Jumpstart per iniziare a investire nei primi progetti crittografici di alta qualità.

La migliore criptovaluta da investire nel 2023: i token Metaverse

Metaverse sta guadagnando molta attenzione dall’ultimo anno e ci sono molte monete metaverse elencate per il commercio. Quindi, abbiamo creato le 6 migliori monete crittografiche metaverse da acquistare e aggiungere al tuo portafoglio.

Inoltre, come sappiamo, il mercato delle criptovalute sta subendo enormi perdite dopo lo scoppio del covid e quasi tutte le principali criptovalute stanno sottoperformando questa volta. La ragione principale di ciò è la differenza tra gli attuali fattori macroeconomici rispetto ai tempi pre-covid.

Quindi, non sarebbe giusto discutere l’attuale crescita delle criptovalute per gli investimenti a lungo termine perché i fattori macroeconomici e di liquidità non rimarranno gli stessi in futuro. Quindi, abbiamo utilizzato i dati pre-covid per studiare le performance passate delle monete metaverse.

Apecoin

Apecoin è un token di utilità e un token di governance ERC-20 all’interno dell’ecosistema di Apecoin. La moneta potenzia la comunità decentralizzata che sta costruendo a Web3.

Di seguito sono riportati i due principali casi d’uso di APE:

I titolari di APE possono partecipare direttamente alla governance di BAYC.

I possessori di token possono accedere a funzionalità esclusive sull’ecosistema, inclusi giochi e merchandising.

Si noti che Apecoin è stato lanciato sul mercato nel 2022. Pertanto, non ha dati pre-covid rilevanti da confrontare.

APE è il token di governance di BAYC e quindi è piuttosto unico in contrasto con i suoi concorrenti. Il motivo è che gli NFT BAYC sono uno degli NFT più costosi e pubblicizzati sul mercato e APE fornisce al titolare l’accesso a tali NFT. Inoltre, alcune delle aziende affiliate a BAYC accettano anche APE come metodo di pagamento.

Decentraland Mana

Decentraland Mana è la terza più grande criptovaluta di gioco in termini di capitalizzazione di mercato. Mana è il token preferito nel gioco Metaverse Decentraland.

Non si può discutere contro i token di gioco sulla questione dell’utilità. È possibile acquistare tutta una serie di risorse di gioco utilizzando i token di gioco La sfida principale per Decentraland è che il gioco è caduto quando Mana si è schiantato, suggerendo che gli incentivi economici stavano guidando l’uso del gioco. In altre parole, il “divertimento” che di solito è un grande driver per i giochi non esiste su Decentraland. Decentraland non è il tipico tipo di gioco Activision e quindi ha bisogno di una tecnologia migliore per avere successo. La tecnologia e i finanziamenti VR / IR potrebbero avere un enorme impatto sul settore e Decentraland potrebbe essere il più grande beneficiario dato il suo vantaggio di early mover.

Decentraland ha segnalato oltre 56.000 utenti attivi mensili (a partire da ottobre 2022).

Non vi è alcuna garanzia che Mana fornirà rendimenti positivi nel 2023. Ma qualsiasi progresso tecnologico in VR / IR e nella tecnologia di elaborazione (Track NVDA) porterà sicuramente Mana di nuovo più in alto. Questo, naturalmente, dipende in gran parte dallo stato dell’economia nel 2023.

Axie Infinity

Axie Infinity è una piattaforma di trading e gioco basata su blockchain, che è parzialmente gestita solo dai suoi giocatori. La piattaforma consente ai suoi giocatori di raccogliere, allevare, allevare e combattere le creature chiamate Axies. Ogni Axie qui è un NFT con diversi punti di forza e attributi.

Ciò che rende Axie Infinity unica è che ognuna delle sue creature possiede sei delle centinaia di potenziali parti del corpo, fornendo una varietà infinita di Axies da produrre. Inoltre, i titolari di token Axie possono puntare i loro token AXS per ricevere premi regolari. Questa piattaforma è uno dei pionieri del concetto P2E in cui i giocatori possono guadagnare token non fungibili e criptovalute durante il gioco.

Axie ha registrato più di 680.144 utenti attivi mensili (a partire da ottobre 2022), che è molto più alto di qualsiasi suo concorrente (inclusi i 56.000 di Decentraland e i 200.000 giocatori attivi mensili di Sandbox).

Enjin Coin

Enjin è un ecosistema di giochi interconnessi basati su blockchain e ENJ è il suo token nativo. Di seguito sono indicati i due principali casi d’uso di ENJ:

ENJ è una riserva di valore che può essere utilizzata per sostenere il valore degli NFT.

ENJ consente agli sviluppatori di tokenizzare le risorse di gioco su Ethereum.

L’attuale prezzo di mercato di ENJ è $ 0,30, al momento della scrittura. Il suo prezzo di mercato è aumentato da $ 0,026 a $ 0,133 durante il periodo pre-covid (da dicembre 2018 a febbraio 2020) e quindi è aumentato di quasi 5,11x durante quel periodo.

Sandbox è il principale concorrente di Enjin Coin, il cui prezzo è cambiato da $ 0,062 a $ 0,048. Ciò significa che il prezzo di SAND ha subito un calo di quasi 1,29 volte durante quel periodo rispetto alla crescita di 5,11 volte del prezzo di ENJ, indicando chiaramente che Enjin Coin ha sovraperformato il suo concorrente.

A differenza dei suoi concorrenti, Enjin è negoziabile come altre criptovalute, ma si concentra anche su giochi, NFT e altre risorse diverse sulla piattaforma. La piattaforma permette la creazione molto facile di giochi e oggetti. Significa che gli sviluppatori possono lanciare diversi tipi di contenuti su Enjin Network.

Inoltre, Enjin Network ha più di 20 milioni di utenti a partire da ora.

Gala

I giochi di gala offrono una vasta gamma di giochi blockchain e forniscono ai giocatori il controllo sui loro giochi possedendo NFT. Due principali casi d’uso di GALA sono:

I token GALA vengono utilizzati per acquistare gli oggetti di gioco, ad esempio NFT nel gameplay.

I token GALA vengono utilizzati come meccanismo per incentivare i giocatori.

L’attuale prezzo di mercato di GALA è $ 0,025, al momento della scrittura. Il suo prezzo di mercato è aumentato da $ 0,0014 a $ 0,03 (fino a marzo 2021; poiché i dati precedenti non erano accessibili) e quindi è aumentato di quasi 21,42x fino a marzo 2021.

Mana è il principale concorrente di Gala, il cui prezzo è cambiato da $ 0,54 a $ 0,27. Significa che il prezzo di MANA ha subito un aumento di quasi 2 volte fino a marzo 2021, rispetto alla crescita di 21,42 volte del prezzo di GALA, indicando chiaramente che Gala ha sovraperformato il suo concorrente.

“Giochi di gala” è governato e di proprietà dei suoi giocatori, a differenza dei suoi concorrenti. Inoltre, Gala Games lancerà presto la propria catena alimentata da un algoritmo proof-of-work che aggiungerà ulteriore sicurezza ai giochi e ai fondi degli utenti.

Sandbox

Sandbox è un gioco di realtà virtuale basato su blockchain che consente agli utenti di costruire, vendere e acquistare risorse digitali. Due principali casi d’uso di SAND sono:

I token SAND facilitano gli utenti a subire varie transazioni durante il gioco, come l’acquisto di LAND.

I titolari di SAND possono puntare il token per partecipare alla governance della piattaforma.

L’attuale prezzo di mercato di SAND è $ 0,59 ed è cambiato da $ 0,04 a $ 7,46 e, quindi, è aumentato di oltre 186x da gennaio 2021 a novembre 2021 (poiché i dati pre-covid non erano disponibili per questo).

Uno dei principali concorrenti di SAND è Decentraland, il cui prezzo è cambiato da $ 0,15 a $ 2,88 da gennaio 2021 a novembre 2021. Significa che il prezzo di Mana ha subito un aumento di quasi 19,2 volte durante quel periodo.

Il numero di utenti attivi mensili di Sandbox è stato segnalato come 200.000 a partire da ottobre 2022. Mentre, il suo concorrente, Mana, ha 56.000 utenti attivi al mese.

Sandbox è unico perché consente agli utenti di svolgere entrambi i ruoli, ovvero giocatori e creatori. Inoltre, combina organizzazioni autonome decentralizzate con NFT per costruire una piattaforma digitale decentralizzata per la comunità di gioco.

La migliore criptovaluta da investire nel 2023: i token DeFi

Decentralized Finance (Defi) è una classe di prodotti finanziari come protocolli e app basati su blockchain. Questi prodotti finanziari sono regolati da contratti intelligenti.

Defi è una classe che può potenzialmente sconvolgere il settore finanziario perché può renderlo non custodito e decentralizzato. Inoltre, le monete Defi sono come una versione digitale delle monete fiat perché possono trasferire valore durante le transazioni finanziarie.

Defi può aiutare gli investitori ad accedere a nuove attività e ad avere un maggiore controllo sul loro futuro finanziario. Pertanto, la categoria Defi può sperimentare un’enorme crescita in futuro. Detto questo, stiamo elencando le 5 migliori monete Defi che puoi aggiungere al tuo portafoglio.

Si noti che il mercato delle criptovalute sta subendo enormi perdite dal 2021 (principalmente dopo lo scoppio del covid) e quasi tutte le principali criptovalute, comprese le monete Defi, questa volta stanno sottoperformando. La ragione principale di ciò è la differenza tra gli attuali fattori macroeconomici rispetto all’anno precedente. Fattori macroeconomici come la politica fiscale, l’inflazione e i livelli di occupazione, non sono a favore del mercato delle criptovalute al momento.

Quant

Quant è un protocollo che supporta l’adozione di massa della DLT, ovvero la tecnologia di contabilità distribuita. Fornisce agli utenti interoperabilità durante lo sviluppo di strumenti per applicazioni di livello enterprise.

L’attuale prezzo di mercato di Quant, al momento della scrittura, è di $ 120,24. Il prezzo di QNT è aumentato da $ 2,06 a $ 43,17 dal 2019 al 2021, indicando un aumento di 20,95 volte del suo prezzo durante quel periodo.

Uno dei suoi principali concorrenti è Loopring, il cui prezzo è cambiato da $ 0,05 a $ 0,46 durante quel periodo. Significa che il prezzo di LRC ha subito un aumento di quasi 9,2 volte, che è molto inferiore alla crescita di 20,95 volte del prezzo di QNT, indicando chiaramente che Quant ha sovraperformato il suo concorrente.

I casi d’uso di QNT sono:

QNT può essere citato in giudizio per ottenere l’accesso a Overledger DLT Gateway of Quant che consente agli sviluppatori di sviluppare applicazioni multi-DLT.

Un’altra importante utilità di QNT è quella di pagare le commissioni di transazione, le commissioni di piattaforma e le tasse di licenza annuali.

Uniswap

Uniswap è una rete in crescita di app Defi composta da sviluppatori, trader e fornitori di liquidità che collaborano in un mercato finanziario aperto e accessibile a tutti. La sua versione 3 ha introdotto importanti cambiamenti che hanno reso Uniswap molto più efficiente per i fornitori di liquidità e ha fornito un’infrastruttura migliorata e un’esecuzione superiore degli ordini commerciali (efficienza ed efficacia). Il suo attuale prezzo di mercato è di $ 5,77.

Il suo movimento di prezzo fino al 2021 afferma che il prezzo di Uniswap è aumentato da $ 3,5 a $ 14,19, indicando un aumento di 4,05 volte del suo prezzo durante quel periodo. Si noti che ci sono circa 4,5 milioni di utenti su Uniswap fino ad oggi.

Diamo anche un’occhiata a come il concorrente di Uniswap ha fatto finora quest’anno. Uno dei concorrenti più importanti è Sushiswap (SUSHI). Il prezzo di mercato di SUSHI è cambiato da $ 2,5 a $ 3,89 e, quindi, è aumentato di quasi 1,55 volte durante il periodo specificato rispetto alla crescita di 4,05 volte in UNI. Quindi, Uniswap ha chiaramente sovraperformato il suo concorrente.

Di seguito sono indicati tre principali casi d’uso del token UNI:

I token UNI forniscono al titolare un potere di voto che può essere utilizzato per la governance della rete.

Le monete UNI possono essere utilizzate per investire e speculare.

Queste monete possono essere utilizzate come un’ottima alternativa ai trasferimenti internazionali lenti e costosi.

Pancakeswap

Pancakeswap è la piattaforma blockchain DEX open source costruita su BSC (Binance Smart Chain). Gli utenti possono scambiare token BEP-20 utilizzando la piattaforma PancakeSwap senza richiedere alcun intermediario oltre a mantenere la privacy. Ci sono circa 2,8 milioni di utenti su Panckeswap a partire da settembre 2021.

L’attuale prezzo di mercato di Pancakeswap, al momento della scrittura, è di $ 3,95. Il prezzo di CAKE è aumentato da $ 1,4 a $ 3,16 dal 2019 al 2021, indicando un aumento di 2,25 volte del suo prezzo durante quel periodo.

Consideriamo anche i movimenti dei prezzi dei concorrenti di Pancakeswap dal 2019 al 2021. Uno dei concorrenti più importanti è Sushiswap (SUSHI). Il prezzo di mercato di SUSHI è cambiato da $ 2,5 a $ 3,89 e, quindi, è aumentato di quasi 1,55 volte durante il periodo specificato rispetto alla crescita di 2,25 volte di CAKE. Quindi, Pancakeswap ha chiaramente sovraperformato il suo concorrente.

Di seguito sono riportati i principali casi d’uso di CAKE:

I possessori di CAKE possono partecipare alla governance della rete Pancakeswap utilizzando i token CAKE.

Le monete CAKE forniscono al titolare un potere di voto proporzionale al numero di gettoni.

Avalanche

Avalanche afferma di elaborare le transazioni in modo incredibilmente veloce ed è a basso costo ed ecologico. Utilizzando la piattaforma Avalanche, è possibile sviluppare dApp basate su Ethereum. Il suo attuale prezzo di mercato è di $ 5,77 e Avalanche ha più di 4,5 milioni di utenti in tutto il mondo.

Il movimento dei prezzi di Avalanche dal 2019 al 2021 indica che il prezzo di AVAX è aumentato da $ 5,3 a $ 54,93, indicando un aumento di 10,36 volte del suo prezzo durante quel periodo.

L’unico concorrente notevole di AVAX è Polkadot, il cui prezzo è aumentato da $ 2,9 a $ 10,95 durante il periodo 2019-2021. Indica che il prezzo di DOT è aumentato di 3,77 volte durante quel periodo rispetto alla crescita di 10,36 volte di AVAX, rendendo chiaramente Avalanche un vincitore qui.

Utilizzando Avalanche, qualsiasi utente può lanciare una blockchain e impostarla su privata o pubblica. Avalanche ha una soglia di sicurezza dell’80%, ben al di sopra dello standard industriale del 51%. AVAX lavora sul concetto Proof of Stake e le sue transazioni possono essere finalizzate in meno di 2 secondi, rispetto ai 60 secondi di Polkadot e ai 60 minuti di Bitcoin.

Due principali casi d’uso di AVAX sono:

AVAX viene utilizzato come valuta per raccogliere commissioni di transazione e incentivi all’interno della rete.

Il token può essere pedinato per proteggere la rete Avalanche.

Loopring

Loopring è un protocollo progettato per costruire scambi di criptovaluta decentralizzati. LRC è il token nativo di Loopring ed è una criptovaluta basata su Ethereum. Loopring mira a integrare la corrispondenza centralizzata degli ordini con il regolamento degli ordini decentralizzato su blockchain. In questo modo, può portare i migliori aspetti di entrambi gli scambi (centralizzato e decentralizzato).

Di seguito sono indicati i due principali casi d’uso del token LRC:

Il token LRC viene utilizzato per le operazioni chiave sul protocollo. In altre parole, le persone possono gestire uno scambio decentralizzato sulla piattaforma Loopring solo con l’aiuto di token LRC.

Un altro uso di LRC è nella governance dell’ecosistema Loopring, dove i titolari di LRC possono partecipare alle azioni benefiche della piattaforma.

Le migliori criptovalute da investire nel 2023: altri token

Render Network

Render Network mira a rivoluzionare il processo di creazione digitale e Render Token (RNDR) è il token nativo di Render Network ed è costruito sulla blockchain di Ethereum. Ha lo scopo di collegare gli artisti che hanno bisogno di un’unità di elaborazione grafica con le persone che hanno capacità GPU sufficienti per noleggiarli. Rimuove le barriere tecnologiche dei sistemi computazionali, vale a dire; consente alle persone di condividere la loro potenza GPU inutilizzata o extra con le persone che hanno bisogno di GPU. La rete collega queste persone e le aiuta a risparmiare tempo e denaro. Pertanto, RNDR è una di queste migliori criptovalute da acquistare sotto $ 10.

L’unico principale concorrente di Render è Flux. È la piattaforma di infrastruttura cloud completamente decentralizzata e finalizzata a costruire la più grande rete computazionale decentralizzata. Flux aveva già 13.500 nodi e 98.000 core CPU e offre 272 terabyte di RAM e 6 petabyte di storage.

La domanda di servizi di rendering di unità di elaborazione grafica è in crescita e, quindi, Render Network può potenzialmente risparmiare costi e tempo per tali servizi. Inoltre, gli utenti hanno l’opportunità di guadagnare reddito passivo sotto forma di token RNDR.

La migliore criptovaluta da investire nel 2023: token pre-vendita

Anche in un brutto anno, i token pre-vendita tendono ad avere una maggiore probabilità di fare bene rispetto ai token esistenti. Tuttavia, data la qualità degli audit e dei dati disponibili, le probabilità di un tiro al tappeto sono altrettanto elevate. DYOR e assumere rischi estremamente elevati