SONM è una piattaforma che fornisce servizi cloud a seconda dell’hardware distribuito a livello di cliente, come apparecchiature minerarie e PC. Gli utenti possono utilizzare la potenza di calcolo di qualcun altro o possono noleggiare il proprio hardware.

Per rispondere “La moneta SNM è un buon investimento?”, dobbiamo considerare vari fattori, come i suoi concorrenti, le sue caratteristiche uniche e i suoi movimenti di prezzo.

Discutiamone, una per una:

La moneta SNM è un buon investimento? Analisi della concorrenza

Due importanti concorrenti di SONM sono Flux e Render Token. Facciamo un’analisi approfondita di SONM con i suoi concorrenti.

Token di rendering:

Render Network mira a rivoluzionare il processo di creazione digitale. Render Token (RNDR) è il token nativo di Render Network ed è costruito sulla blockchain di Ethereum.

Ha lo scopo di collegare gli artisti che hanno bisogno di un’unità di elaborazione grafica con le persone che hanno capacità GPU sufficienti per noleggiarli.

RNDR è il token utilizzato da quegli artisti in cambio della GPU dai fornitori di GPU. Utilizza il sistema combinato di prova automatica e manuale del lavoro per verificare se tutta l’arte è resa prima del pagamento e del rilascio di tale arte.

Flusso:

Flux è la piattaforma di infrastruttura cloud completamente decentralizzata e finalizzata a costruire la più grande rete computazionale decentralizzata. Flux aveva già 13.500 nodi e 98.000 core CPU e offre 272 terabyte di RAM e 6 petabyte di storage.

Flux ha sviluppato prove di lavoro utile (PoUW) che è uno dei progetti cruciali di Flux con l’obiettivo di trasformare “Proof of Work Blockchains”.

La moneta SNM è un buon investimento? Analisi dei prezzi dei concorrenti di SONM:

L’attuale prezzo di mercato di Render Token (RNDR) è di $ 0,45 ed è aumentato di oltre il 12% nelle ultime 24 ore. Il suo prezzo un mese fa era di $ 0,50, il che significa che il prezzo è diminuito di quasi l’11% in un mese.

D’altra parte, l’attuale prezzo di mercato di Flux è di $ 0,45 ed è aumentato di quasi l’8% nelle ultime 24 ore. Come possiamo vedere dal grafico in anticipo, un mese fa, FLUX aveva un prezzo di $ 0,69. Significa che FLUX è diminuito del 53% in un mese rispetto a un aumento del 73% del prezzo di SONM in un mese.

La moneta SNM è un buon investimento? In cosa differiscono da SONM?

SONM Token di rendering Flusso Pubblico importante Clienti che necessitano di potenza di calcolo e fornitori che dispongono di risorse informatiche di riserva artisti che hanno bisogno di un’unità di elaborazione grafica e persone che hanno capacità GPU extra da noleggiare. Individui alla ricerca di una piattaforma di infrastruttura cloud. Blockchain su cui opera Ethereume Ethereume Flusso Categorie GPU, potenza computazionale, rendering video, web hosting e Machine Learning. GPU Infrastruttura cloud Andamento negli ultimi 7 giorni +81% -8.8% -2.2% La performance è l’ultimo 1 anno +52% -94% -77%

Le relazioni suggeriscono che l’industria del cloud computing dovrebbe crescere a un CAGR del 15,7% entro il 2030. I dati dicono che la domanda di potenza computazionale può aumentare del 41% entro la fine del 2025. Quindi, tutti i servizi di cloud computing possono vedere una crescita nei prossimi anni.

Possiamo vedere che SNM ha sicuramente ottenuto risultati migliori rispetto ai suoi concorrenti per un anno. Il prezzo di mercato di SNM è in aumento per un anno e può continuare ad aumentare con la crescente domanda di servizi cloud.

Un altro fatto interessante per quanto riguarda SONM è che fornisce un enorme pool di macchine GPU che possono essere utilizzate per eseguire l’addestramento su GPU. In altre parole, SONM è costituito da hardware ottimizzato per scalare e velocizzare i carichi di lavoro di machine learning per la formazione.

Gli utenti possono velocizzare le loro applicazioni di apprendimento automatico con l’aiuto della GPU di SONM. Questa qualità aggiuntiva conferisce a SONM un vantaggio competitivo rispetto ai suoi concorrenti.

La sua distribuzione globale ed efficiente in termini di costi rende SONM una buona alternativa per le soluzioni cloud. SONM consente alle persone di utilizzare enormi quantità di servizi informatici a seconda delle loro esigenze.

SNM è un buon investimento? Quali sono le caratteristiche distintive di SONM?

SONM è un’ottima alternativa alle soluzioni cloud perché è più conveniente.

La piattaforma ha applicazioni reali, tra cui calcoli scientifici e rendering CGI.

SONM combina il mercato globale del mining con il mercato del calcolo con l’uso di fornitori di cloud.

La piattaforma può facilitare un’ampia varietà di attività tra cui mining, rendering video e hosting di siti, ecc.

Aiuta gli utenti a selezionare la quantità corretta di potenza di calcolo in base alle loro esigenze.

La domanda di servizi cloud aumenterà e, quindi, l’utilità di SONM potrebbe aumentare ulteriormente. I dati suggeriscono che le aziende IT aumenteranno di quasi il 40% nei prossimi tre anni. Si stima che 2/3Rd La spesa per il software applicativo avverrà solo attraverso il cloud computing, entro la fine del 2025.

Pertanto, analizzando i movimenti dei prezzi e dei concorrenti, possiamo tranquillamente dire che SONM è un buon investimento se stai pianificando il medio termine.