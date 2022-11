Loopring raggiungerà $ 5, $ 10 o $ 100 o $ 1000 entro il 2030?

Durante gli investimenti, molte persone si chiedono: “Loopring raggiungerà $ 5, $ 10 o $ 100 o anche $ 1000?” e “Quanto tempo ci vorrà per raggiungere quel valore?” Proviamo a scoprirlo in questo report

Prima di tutto, analizziamo vari fattori (come i movimenti dei prezzi di LRC, i suoi concorrenti, ecc.) che possono aiutarci a determinare il tasso di crescita di Loopring in futuro.

Cronologia e movimenti dei prezzi di Loopring (per raggiungere il suo massimo storico)

I movimenti dei prezzi sono sempre uno dei fattori cruciali per determinare e prevedere il prezzo delle criptovalute. Di seguito è riportato il grafico di tutti i tempi di LRC; Possiamo vedere che la moneta ha raggiunto il picco di $ 3,33 un anno fa.

Il prezzo più basso di LRC è stato di $ 0,022, il che significa che ci sono voluti quasi 2 anni perché Loopring raggiungesse il suo prezzo più alto di tutti i tempi di $ 3,33.

Si noti che è stata una crescita di quasi il 99% dal suo prezzo più basso al suo prezzo più alto di tutti i tempi.

Tenendo presente il suo prezzo attuale di $ 0,24, possiamo tranquillamente dire che il prezzo di LRC è diminuito solo del 4,1% in soli 12 mesi, anche se ha affrontato molti alti e bassi nel mezzo.

Per raggiungere un valore di $ 5, LRC deve crescere del 95,2%.

Considerando un tasso di crescita del 99% (che LRC ha dimostrato di raggiungere il suo valore storico) che ha completato in 24 mesi, possiamo dire che può raggiungere un valore di $ 5 entro i prossimi 2 anni. Tuttavia, non è l’unico fattore da considerare.

Curva di crescita del concorrente di Loopring- Quant

Quant è uno dei principali concorrenti di Loopring che collega blockchain su scala globale mantenendo l’efficienza e l’interoperabilità della rete.

Diamo anche un’occhiata al suo tasso di crescita:

Il prezzo più alto di tutti i tempi di Quant è stato di $ 384 che ha raggiunto 11 mesi fa. Il suo prezzo era inizialmente di $ 0,25, il che significa che Quant ha impiegato 3 anni per raggiungere il suo valore più alto di tutti i tempi. Nel frattempo, è cresciuto del 99,9%.

Il confronto di Loopring con il suo concorrente

Loopring è adatto per le persone che sono alla ricerca di uno scambio scalabile e non custodito. Il loopring coinvolge scambi crittografici, dApp, progetti Defi, protocollo Layer 2 e contratti intelligenti. Inoltre, è integrato con 27 reti, tra cui Ethereum e MetaMask.

Al contrario, Quant Network è ideale per gli sviluppatori che sono alla ricerca di uno studio di sviluppo di applicazioni blockchain. Inoltre, la piattaforma non è integrata né con Ethereum né con MetaMask.

Quali sono gli svantaggi di CEX e DEX e come li risolve Loopring?

Siamo tutti consapevoli degli svantaggi associati agli scambi centralizzati, nonostante siano molto popolari. Ad esempio, i CEX sono di natura custodiale, il che significa che i fondi degli utenti sono sempre a rischio di essere violati. Un altro svantaggio è la mancanza di trasparenza negli scambi centralizzati.

Questi alcuni svantaggi (e il recente crollo FTX) hanno fatto sì che le persone passassero agli scambi decentralizzati molto rapidamente. Ma i DEX hanno i loro contro. Ad esempio, i DEX hanno un’efficienza inferiore. Inoltre, le loro capacità sono inferiori a seconda della blockchain sottostante.

Loopring combina i CEX e i DEX per creare un protocollo unico con vantaggi combinati. Quindi, rimuove la minore efficienza e la capacità limitata dei DEX, oltre a mantenere la natura non custodiale (a differenza dei CEX). Pertanto, Loopring (LRC) ha un eccellente potenziale per sopravvivere e crescere nel prossimo futuro.

Loopring raggiungerà $ 5?

LRC è molto al di sotto del suo valore massimo di tutti i tempi di $ 3,33 e ha bisogno di crescere di 150 volte per raggiungere nuovamente quel valore. Considerando il suo tasso di crescita di 150x in 24 mesi, il suo tasso di crescita a un mese è 6.25x. Significa che nei prossimi 24 mesi, il prezzo di mercato di LRC può raggiungere un valore teorico di $ 33.

Ma gli attuali fattori macroeconomici e la liquidità non sono simili a quelli dei tempi precedenti. Pertanto, LRC non raggiungerà certamente quel valore nei prossimi 24 mesi.

Proviamo a scoprire il valore più realistico che può raggiungere in quel periodo. Guardando al suo tasso di crescita pre covid (dal 2019 al 2020), il prezzo di LRC potrebbe raggiungere solo un valore di $ 0,044 da $ 0,036, indicando una crescita di 1,2x in 6 mesi (da settembre 2019 a marzo 2020).

Quindi, Loopring raggiungerà $ 5? Sì, ma non prima. Significa che, nei prossimi 24 mesi, il prezzo può crescere solo di 4,8 volte il prezzo attuale di $ 0,24. Pertanto, il prezzo di LRC può raggiungere solo un valore di $ 1,15 nei prossimi 2 anni e non $ 5.

Loopring raggiungerà $ 10?

Ancora una volta, tenendo presente i fattori macroeconomici nello scenario attuale, non possiamo andare dal tasso di crescita ideale di 150x in 2 anni.

Considerando il tasso di crescita pratico di 1,2x in 6 mesi, la moneta LRC può crescere di 0,2x in un mese. Poiché il suo attuale prezzo di mercato è di $ 0,24, deve crescere di 41,66x per raggiungere un valore di $ 10.

Quindi, se andiamo da un tasso di crescita di 1,2x in 6 mesi, possono essere necessari circa 17 anni perché LRC raggiunga $ 10. Ma, ancora una volta, la situazione probabilmente non rimarrà la stessa per tutto il tempo e i fattori macroeconomici e la liquidità potrebbero rivelarsi a favore della moneta LRC. Pertanto, può probabilmente raggiungere quel valore prima di questo.

Loopring raggiungerà $ 100?

L’attuale prezzo di mercato di LRC suggerisce che deve crescere di 416,6 volte per raggiungere un valore di $ 100. Se Loopring continua a crescere a 0,2x in un mese, avrà sicuramente bisogno di 173 anni per raggiungere $ 100, il che non è praticamente possibile.

Pertanto, possiamo dire che LRC non può raggiungere un valore di $ 100 se prevalgono i fattori attuali. Può raggiungere quel valore solo se in futuro accadranno cose miracolose.

Loopring raggiungerà $ 1000?

Per raggiungere un livello di $ 1000, LRC richiede di crescere ad un tasso di 4166x tenendo presente il suo prezzo attuale di $ 0,24. Se può crescere ad un tasso di 0,2x in un mese, allora possono essere necessari 1.735 anni per raggiungere $ 1000, il che non è ancora possibile.

Quindi, Loopring raggiungerà $ 1000? Bene, non è praticamente fattibile per LRC raggiungere un valore di $ 1000.

Tutte le altre cose, compresa la diminuzione della popolarità dei CEX e il suo confronto con i concorrenti, sono a favore di Loopring. Ma LRC non può ancora raggiungere un valore di $ 10, $ 100 o $ 1000 nel prossimo futuro. Ha davvero bisogno di alcune situazioni straordinarie per far sì che LRC cresca a quei livelli.