La vendita di Villa Certosa: dettagli sull’acquisizione da parte degli Al Thani

Villa Certosa, la celebre residenza estiva di Silvio Berlusconi, è stata venduta alla famiglia reale del Qatar per 350 milioni di euro. La transazione segna la fine di un'epoca per la villa sarda.

Villa Certosa, la lussuosa residenza estiva di Silvio Berlusconi a Porto Rotondo, è stata venduta alla famiglia reale del Qatar per una cifra vicina ai 350 milioni di euro. La transazione, confermata da fonti vicine alla famiglia Berlusconi, segna la fine di un’epoca per la villa che ha ospitato capi di Stato, imprenditori e ospiti illustri per decenni.

La proprietà, situata nel cuore della Gallura, è stata un simbolo del potere e dello stile di vita di Berlusconi. Ora, dopo la morte dell’ex presidente del Consiglio il 12 giugno 2026, gli eredi hanno deciso di mettere in vendita la residenza, che è stata acquistata dalla famiglia Al Thani, la dinastia che governa il Qatar da oltre 150 anni.

La famiglia Al Thani e i loro investimenti in Sardegna

Gli Al Thani sono noti per i loro numerosi investimenti in Sardegna, che spaziano dalla Costa Smeralda al Mater Olbia Hospital. La famiglia reale qatariota ha una presenza consolidata nell’isola, grazie alle sue riserve di gas naturale e petrolio che hanno permesso di costruire una rete internazionale di investimenti.

L’acquirente di Villa Certosa è Constellation Hotels Holding Ltd Sca, una società con sede in Lussemburgo che rappresenta uno dei principali veicoli immobiliari internazionali riconducibili agli interessi della galassia finanziaria qatariota. La società è legata allo sceicco Hamad bin Jassim Al Thani, ex primo ministro e ministro degli Esteri del Qatar.

Le caratteristiche di Villa Certosa

Villa Certosa è una residenza di lusso che si estende su un’area di 580.477 metri quadrati, equivalente a 83 campi da calcio. La proprietà include una villa centrale con 14 camere da letto e 14 bagni, oltre a sette ville più piccole per gli ospiti, cottage sparsi, campi da calcio e da golf, giostre per bambini, un orto medicinale, una grotta di Nettuno, un eliporto, un vulcano artificiale, un bunker atomico e un’area per la talassoterapia.

La villa è stata acquistata da Berlusconi negli anni Ottanta e nel tempo è diventata un centro di diplomazia informale. Durante i governi Berlusconi, la villa ha ospitato leader internazionali come George W. Bush, Tony Blair, Vladimir Putin e José Luis Rodríguez Zapatero. Nel 2004, un decreto del governo ha definito Villa Certosa come una sede alternativa di massima sicurezza per l’incolumità del Presidente del Consiglio.

Il futuro di Villa Certosa

Con la vendita a Constellation Hotels Holding Ltd Sca, si aprono nuove possibilità per il futuro di Villa Certosa. La società è specializzata nell’acquisto di immobili storici a cinque stelle nelle grandi capitali e nella loro gestione attraverso marchi come Ihg e Hyatt. Resta da vedere se Villa Certosa sarà utilizzata come residenza privata dello sceicco o come dimora di lusso da affittare a tariffe principesche.

La vendita di Villa Certosa segna la fine di un’epoca per la residenza sarda, che ha ospitato eventi mondani e politici di grande rilievo. La famiglia Al Thani, con i suoi investimenti in Sardegna, continua a rafforzare la sua presenza nel Mediterraneo, confermando la Gallura come baricentro degli investimenti del Golfo.