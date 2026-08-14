Laurea in Business Administration and Economics: opportunità e sbocchi professionali

Un percorso formativo interclasse che unisce competenze aziendali e economiche, con due curricula distinti e opportunità di tirocinio internazionale

Il corso di laurea triennale in Business Administration and Economics rappresenta un’opportunità unica per gli studenti che desiderano acquisire competenze interdisciplinari nel campo dell’economia e del management. Interamente erogato in lingua inglese, questo percorso formativo è progettato per preparare i laureati ad affrontare sfide globali nel mondo del lavoro.

Con un approccio innovativo, il corso combina due curricula distinti: uno focalizzato sulle competenze aziendali e manageriali, e l’altro sulle competenze economiche. Questo duplice percorso permette agli studenti di specializzarsi in base alle proprie aspirazioni professionali, garantendo al contempo una solida base comune nei primi due anni di studio.

Struttura e obiettivi formativi

Il corso è articolato su tre anni, con un biennio di formazione comune e un terzo anno di specializzazione. Gli studenti hanno la possibilità di svolgere tirocini formativi presso aziende e organizzazioni pubbliche e private, sia nazionali che internazionali. Questo approccio pratico permette di acquisire esperienza diretta sul campo, un valore aggiunto significativo per l’inserimento nel mondo del lavoro.

Gli obiettivi formativi del corso sono ambiziosi: formare professionisti in grado di operare in contesti internazionali, con competenze tecniche e analitiche avanzate. I laureati saranno in grado di interpretare e gestire fenomeni economici complessi, utilizzando metodologie di analisi critica e risoluzione dei problemi.

Competenze acquisite

Tra le competenze chiave acquisite durante il corso vi sono l’analisi delle strutture e delle dinamiche aziendali, la gestione delle risorse umane, e la comprensione delle dinamiche di mercato. Gli studenti sviluppano una conoscenza approfondita delle discipline aziendali, declinate sia per aree funzionali che per classi di aziende dei vari settori, come il manifatturiero, il commerciale e i servizi.

Inoltre, il corso pone grande enfasi sulle competenze quantitative e giuridiche, essenziali per operare in un ambiente economico sempre più complesso e interconnesso. Gli studenti imparano a utilizzare strumenti analitici avanzati per interpretare dati economici e aziendali, fornendo soluzioni strategiche e operative.

Sbocchi professionali

I laureati in Business Administration and Economics hanno un ampio ventaglio di opportunità professionali. Possono inserirsi in imprese multinazionali e PMI innovative, ricoprendo ruoli come analista di settore, business developer, esperto in strategia aziendale, consulente d’impresa, e manager dei diritti di proprietà intellettuale.

Il corso prepara anche figure professionali per l’area della consulenza aziendale, con particolare attenzione alla libera professione come esperti contabili o consulenti del lavoro. Gli sbocchi professionali includono inoltre le aree gestionali d’azienda, come quelle operative, di controllo e delle risorse umane.

Un punto di forza del corso è la sua capacità di rispondere all’esigenza di una formazione solida per figure professionali intermedie, in grado di operare nei centri decisionali organizzativi pubblici e privati a livello internazionale. I curricula in lingua inglese rafforzano ulteriormente i profili professionali, supportando l’internazionalizzazione delle attività aziendali.

Valutazione e contatti

Per chi desidera approfondire, è possibile consultare i dati sulla condizione occupazionale e il livello di soddisfazione dei laureandi tramite il portale AlmaLaurea. Inoltre, la valutazione della didattica è disponibile online per i codici T16 e T17.

Per ulteriori informazioni, è possibile visitare il sito web del corso o contattare la segreteria didattica. Il coordinatore del corso, Prof. Gianluca Mattarocci, è a disposizione per chiarimenti e supporto.