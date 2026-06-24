Laurea in economia aziendale: percorsi, sbocchi e stage per i nuovi manager

Il corso di laurea triennale in economia aziendale offre una base multidisciplinare in economia, diritto, statistica e matematica applicata, tre curriculum specialistici e opportunità di stage e mobilità internazionale per preparare laureati pronti al mercato del lavoro o a studi di secondo livello.

Il Corso di Laurea triennale in Economia Aziendale è pensato per chi desidera acquisire una solida formazione di base nelle discipline economiche e manageriali, integrata con elementi giuridici, statistici e matematici. Il percorso fornisce gli strumenti per leggere e interpretare la realtà aziendale attraverso modelli teorici e tecniche analitiche, offrendo al contempo margini di specializzazione in aree pratiche e attuali.

La struttura del corso prevede un nucleo comune di conoscenze, arricchito da tre distinti curricula che orientano verso profili professionali differenti: consulenza direzionale, imprese digitali e sostenibilità, e management turistico. A completare il percorso formativo ci sono opportunità pratiche come gli stage curriculari e borse di mobilità per esperienze all’estero.

Struttura del corso e curricula offerti

Il corso si articola su un impianto didattico unitario che copre le principali aree funzionali d’impresa: produzionemarketingfinanzarisorse umanericerca e sviluppooperation e contabilità. Queste conoscenze sono inserite in un quadro più ampio che considera aspetti macroeconomici, storici, giuridici e tecnologici, indispensabili per comprendere il contesto in cui operano le imprese.

I tre curricula disponibili consentono di modulare il profilo professionale secondo interessi specifici: il curriculum Business Management e Consulenza Direzionale privilegia strumenti di analisi e metodologie per la consulenza aziendale; il curriculum Imprese Digitali e ESG Management integra competenze digitali e di sostenibilità per realtà innovative; il curriculum Management delle Imprese Turistiche si concentra sulle peculiarità del settore hospitality e gestione dei servizi turistici. Ogni percorso combina insegnamenti teorici con esercitazioni pratiche e case study per consolidare le competenze applicative.

Sbocchi professionali, abilitazioni e prospettive

Chi consegue la laurea triennale può inserirsi in diverse funzioni aziendali di organizzazioni pubbliche e private: dal controllo di gestione alle attività commerciali, dalla gestione finanziaria alle operazioni di vendita e marketing. Il corso prepara anche per ruoli specifici codificati dalle classificazioni professionali, come contabilitecnici della gestione finanziaria e tecnici del marketing oltre a figure legate all’accoglienza e alla distribuzione.

Per gli studenti interessati a percorsi di carriera autonomi o alla libera professione, il corso fornisce le basi per intraprendere attività imprenditoriali o per accedere a esami professionali che, dopo il tirocinio e i requisiti normativi, consentono di svolgere professioni regolamentate quali esperto contabilerevisore legale o consulente del lavoro. Inoltre, il titolo è adeguato per l’accesso a studi successivi come lauree magistrali e master di primo livello in ambiti economici e manageriali.

Competenze trasversali e internazionalizzazione

Oltre alle conoscenze tecniche, il corso mette in evidenza lo sviluppo di soft skill fondamentali: capacità relazionali, comunicative e progettuali che integrano il bagaglio disciplinare. L’offerta include anche opportunità di mobilità internazionale tramite borse per studio e traineeship, utili per confrontarsi con contesti produttivi diversi e arricchire il profilo professionale con esperienze pratiche all’estero.

Accesso, requisiti e tirocinio curriculare

L’ammissione al percorso richiede il possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di un titolo estero riconosciuto idoneo dall’Ateneo ai fini dell’ammissione. Le procedure di verifica delle conoscenze iniziali e l’eventuale assegnazione di obblighi formativi aggiuntivi sono disciplinate dal regolamento didattico del corso, che definisce anche le modalità di svolgimento degli esami e delle attività pratiche.

Un elemento distintivo del percorso è l’importanza attribuita agli stage i tirocini curriculari si svolgono presso imprese, enti pubblici o privati e ordini professionali sotto la supervisione di un tutor. Lo stage ha la funzione di consolidare le competenze acquisite in aula con esperienze operative reali, facilitando l’inserimento nel mercato del lavoro e la costruzione di un network professionale.

Il corso, nel suo insieme, offre quindi un equilibrio tra formazione teorica e esperienze pratiche con percorsi di specializzazione che rispondono alle esigenze di settori tradizionali e emergenti, preparano all’accesso a ulteriori studi e favoriscono l’inserimento professionale in ruoli manageriali e tecnici.