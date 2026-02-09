Laurea in Economia e Management dell’Innovazione: Scopri Dettagli e Opportunità Uniche

Il Corso di Laurea in Economia e Management dell’Innovazione offre un’opportunità formativa unica per gli studenti interessati a sviluppare competenze avanzate nel campo dell’economia moderna.

Questo programma include diverse specializzazioni, ciascuna progettata per rispondere alle esigenze del mercato attuale e preparare gli studenti a sfide professionali in costante evoluzione.

Struttura del corso e specializzazioni

Il corso di laurea si articola in vari indirizzi, tra cui Consulting, Finance e Management. Ogni indirizzo presenta un piano di studi specifico, che comprende corsi di base e avanzati, laboratori pratici e seminari. Gli studenti hanno inoltre l’opportunità di scegliere insegnamenti opzionali, facilitando così un percorso di studi personalizzato in linea con le loro aspirazioni professionali.

Laboratori e attività pratiche

I laboratori curriculari costituiscono una componente essenziale del percorso formativo. Gli studenti partecipano a laboratori pratici, focalizzati su casi reali e simulazioni aziendali. Tali esperienze arricchiscono il processo di apprendimento e promuovono lo sviluppo di competenze pratiche. Queste attività si rivelano fondamentali per preparare gli studenti a un inserimento efficace nel mondo del lavoro.

Calendario accademico e modalità di frequenza

Il calendario accademico per l’anno 2026/2027 prevede un semestre che si svolgerà dal 16 febbraio al 16 maggio. Le lezioni, della durata di 45 minuti, sono progettate per ottimizzare l’attenzione e l’apprendimento degli studenti. La prenotazione del posto in aula è richiesta tramite l’app UERClass o il portale web.

Flessibilità per studenti lavoratori

Per gli studenti impegnati in attività lavorative o con altre responsabilità, è possibile richiedere la frequenza parziale. Questa opzione consente di bilanciare lavoro e studio, garantendo un accesso equo alle opportunità formative disponibili.

Valutazione e sessioni d’esame

Il sistema di esami è organizzato in diverse sessioni, al fine di facilitare la preparazione degli studenti. Le date degli appelli sono programmate per evitare sovrapposizioni con le lezioni. Inoltre, gli studenti possono sostenere prove intermedie per monitorare i progressi durante l’anno accademico. È fondamentale che gli studenti seguano la piattaforma di iscrizione per eventuali aggiornamenti sulle date degli esami.

Esami a distanza per studenti fragili

Per gli studenti in situazioni di fragilità o con difficoltà a frequentare le lezioni in presenza, è possibile svolgere gli esami a distanza. Questa iniziativa è concepita per garantire a tutti gli studenti l’opportunità di completare il proprio percorso di studi senza ostacoli. L’obiettivo è quello di favorire l’inclusione e supportare coloro che affrontano sfide particolari, assicurando che l’istruzione rimanga accessibile a tutti.

Opportunità internazionali e servizi per gli studenti

Studiare all’estero rappresenta un’importante esperienza per gli studenti del corso di laurea. L’Università Europea di Roma propone programmi di doppia laurea internazionale e offre opportunità di summer schools, creando un ambiente multiculturale e stimolante.

In aggiunta, l’università mette a disposizione una serie di servizi per supportare gli studenti nel loro percorso accademico. Questi includono job placement, tutoraggio e attività extracurriculari, tutti progettati per aiutare gli studenti a sviluppare competenze professionali e prepararsi per il mercato del lavoro.

Per ulteriori informazioni sulle modalità di ammissione e su altre questioni relative ai corsi, gli studenti possono contattare la segreteria didattica. Sfruttare tutte le risorse disponibili è fondamentale per massimizzare l’esperienza universitaria.