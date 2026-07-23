Laurea magistrale in economia e management: competenze per il mercato del lavoro

Un viaggio nel corso di laurea magistrale in economia e management, dove competenze avanzate e innovazione si incontrano per formare professionisti del futuro.

Nel panorama economico odierno, caratterizzato da rapidi cambiamenti e sfide globali, la formazione di professionisti competenti è fondamentale. Il corso di laurea magistrale in Economia e Management offre un percorso formativo avanzato per rispondere alle esigenze di un mercato del lavoro sempre più esigente e in evoluzione.

Con un approccio multidisciplinare, il corso integra conoscenze economico-aziendali, manageriali, finanziarie, organizzative e giuridiche, preparando gli studenti a operare con professionalità e responsabilità in contesti locali, nazionali e internazionali.

Percorsi formativi specializzati

Il corso è articolato in cinque percorsi formativi, ciascuno progettato per sviluppare competenze specifiche e rispondere alle esigenze di diversi settori:

Management e governance

Questo percorso forma professionisti capaci di ricoprire ruoli manageriali e di consulenza in imprese, amministrazioni pubbliche e non-profit. Gli studenti acquisiscono competenze per condurre le organizzazioni verso la creazione di valore sostenibile integrando innovazione e responsabilità sociale.

Amministrazione, finanza d’impresa e controllo

Focalizzato su competenze tecniche avanzate, questo percorso prepara professionisti per attività manageriali in ambito amministrativo, finanziario e di controllo. Gli studenti imparano a supportare soluzioni di problem solving in contesti aziendali complessi e diversificati, sviluppando anche competenze di consulenza aziendale.

Management dei servizi strategici

Indirizzato ai settori del turismo, della salute e dei settori culturali e creativi, questo percorso forma professionisti capaci di operare con successo nei tre ecosistemi industriali europei strategici. Gli studenti acquisiscono competenze per gestire servizi innovativi e rispondere alle esigenze di un mercato in continua evoluzione.

Giurista d’impresa in compliance e gestione dei rischi

Questo percorso sviluppa figure professionali con una solida conoscenza giuridica, aziendale ed economica. Gli studenti imparano a gestire diverse tipologie di compliance, a prevenire rischi e a promuovere la sostenibilità attraverso modelli organizzativi avanzati.

Organizzazione persone e soft skills

Focalizzato su competenze relazionali e organizzative, questo percorso forma professionisti capaci di comprendere e governare i comportamenti individuali e di gruppo. Gli studenti acquisiscono competenze chiave come la negoziazione, la gestione dei conflitti e la progettazione del cambiamento.

Sbocchi professionali

Gli sbocchi occupazionali del corso di laurea magistrale in Economia e Management sono ampi e diversificati. Grazie a una preparazione multidisciplinare, i laureati possono operare in vari settori, tra cui:

In relazione al curriculum scelto, i laureati possono orientarsi verso ruoli nell’amministrazione, nella finanza e nel controllo, come revisore, controller, direttore finanziario e dottore commercialista; oppure operare nella compliance, nel risk management, nella governance aziendale e nelle relazioni istituzionali. Ulteriori opportunità riguardano l’imprenditorialità, la consulenza strategica, la direzione aziendale e operativa, la trasformazione digitale e la sostenibilità. Il CLEM forma inoltre professionisti dell’innovazione e della gestione dei servizi nei settori del turismo, della salute e dei settori culturali e creativi, nonché esperti di customer experience, service design e digital transformation. Nell’area organizzativa e delle risorse umane, gli sbocchi comprendono la gestione e lo sviluppo del capitale umano, la progettazione dei processi organizzativi, il change management, la formazione aziendale e la consulenza del lavoro.

Il corso prepara anche per attività di consulenza in imprese private, amministrazioni pubbliche, organizzazioni non-profit e studi professionali, offrendo le basi per avviare un’attività imprenditoriale o proseguire la formazione attraverso master e dottorati di ricerca.

Informazioni pratiche

Il corso di laurea magistrale in Economia e Management ha una durata di due anni e prevede un accesso libero con verifica dei requisiti e della preparazione in ingresso. È offerto dall’area di Economia del Dipartimento di Management e Diritto.

Per ulteriori informazioni, è possibile consultare il sito web ufficiale del corso o contattare la segreteria didattica. Il coordinatore del corso, Prof. Emiliano Di Carlo, è disponibile per chiarimenti e supporto.