L’Italia batte il core europeo in lavoro e investimenti: i dati del 2026

L'Italia si distingue in Europa per la riduzione della disoccupazione e la crescita degli investimenti fissi, superando Germania e Francia.

Nel panorama economico europeo, l’Italia sta emergendo come un caso di successo, superando i tradizionali paesi del core come Germania e Francia in termini di lavoro e investimenti. Questo trend, evidenziato dai recenti dati, mostra come la periferia europea stia guadagnando terreno rispetto al centro.

Secondo le analisi, l’Italia ha registrato un calo significativo della disoccupazione, con una riduzione di 3,8 punti dal 2026, superando Spagna, Eurozona, Germania e Francia. Inoltre, gli investimenti fissi nel paese sono in forte crescita, con un indice che supera la media europea e quella di Francia e Germania.

Il divario finanziario e le opportunità di crescita

Nonostante i progressi, esiste un gap finanziario nel settore del private credit. Le Compagnie vita italiane sono le più sottopesate d’Europa in questo ambito, con una percentuale di attivi privati inferiore alla media europea e statunitense. Questo rappresenta un’area di potenziale crescita per il mercato italiano.

Un altro aspetto rilevante è il passaggio da un’economia capital heavy a una capital light dove imprese e governi ricorrono sempre più al capitale privato per infrastrutture, transizione energetica, digitale e difesa. Questo cambiamento è supportato da un grande stock di risparmio europeo, che potrebbe essere reso più produttivo.

Investimenti esteri: l’Italia resiste alla frenata europea

Nel 2026, nonostante un generale rallentamento degli investimenti diretti esteri (IDE) in Europa, l’Italia ha saputo difendere la propria posizione meglio dei principali competitor. Con 206 progetti di investimento estero annunciati, il mercato italiano ha registrato una flessione contenuta dell’8% rispetto al 2026, contro il 17% della Francia, il 14% del Regno Unito e il 10% della Germania.

Gli Stati Uniti si confermano il principale investitore estero in Italia, rappresentando il 18% del totale degli investimenti. Tra i paesi europei, la Germania rimane il partner strategico più importante, seguita da Regno Unito, Francia e Svizzera. Inoltre, c’è un crescente interesse da parte di investitori extra-Ue, come il Giappone, che ha quasi raddoppiato i propri progetti in Italia.

Settori trainanti e distribuzione geografica

Il comparto dei prodotti industriali e della mobilità è diventato il settore principale in Italia per numero di iniziative, grazie alla forza storica della manifattura italiana. Inoltre, il settore delle infrastrutture digitali sta vivendo una crescita significativa, con un aumento dei progetti relativi ai data center.

Dal punto di vista geografico, il Nord-Ovest rimane l’area di maggiore attrazione per gli IDE, con la Lombardia che intercetta il 44% dei progetti nazionali. Tuttavia, il Nord-Est e il Centro Italia stanno registrando una crescita, mentre il Sud e le Isole mostrano una leggera flessione.

La vulnerabilità occupazionale in Europa

Nonostante i progressi, la vulnerabilità occupazionale rimane un problema in Europa. Secondo un rapporto, quasi uno su cinque posti di lavoro nell’Unione Europea non raggiunge la soglia minima in almeno una delle dimensioni di insufficienza di reddito, insicurezza occupazionale e mancanza di diritti sul lavoro.

La Spagna registra il tasso di vulnerabilità più alto, seguita da Portogallo, Lussemburgo e Italia. Le donne, i giovani lavoratori, i migranti e le persone con disabilità hanno una probabilità sproporzionata di svolgere lavori vulnerabili. Tuttavia, l’istruzione e l’esperienza sul mercato del lavoro offrono una protezione significativa contro la vulnerabilità occupazionale.